Black Friday J-1 : les 10 meilleures offres d’Amazon, Darty, Fnac, Cdiscount et Boulanger

Qui a dit que le Black Friday de cette année était nul ? Voilà 10 offres qui sont pourtant très intéressantes.

Officiellement, le Black Friday est le vendredi 25 novembre. En réalité, il démarre dès le vendredi 18 novembre et se terminera le lundi 28 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance.

Chez Frandroid, l’objectif est de vous simplifier la tâche : on vérifie si le bon plan est un véritable bon plan, et si le prix d’origine n’est pas faux, et l’on ne conseille que des bons produits. Qu’est-ce qu’un bon produit ? Un produit que l’on a testé, on réalise des dizaines de tests tous les ans, ou un produit qui a reçu un excellent accueil par notre communauté.

Pour aller plus loin

Black Friday 2022 en direct : les meilleurs bons plans du jour sont là

Si vous n’avez pas suivi notre live avec 90 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

Nos guides thématiques

SSD externe Crucial X6

Plus robustes et rapides que les disques durs classiques, les SSD sont à privilégier si vous souhaitez conserver précieusement vos données en toute sécurité. Crucial propose d’ailleurs plusieurs modèles externes très efficaces qui vous permettront d’emporter vos fichiers partout avec vous, tout en vous faisant bénéficier de vitesses de transfert élevées. Si vous avez besoin d’une capacité de stockage conséquente, vous pourrez jeter votre dévolu sur le Crucial X6 de 2 To, qui est actuellement 45 euros moins cher.

Initialement proposé à 164,99 euros, le SSD externe Crucial X6 de 2 To est désormais disponible à 119,99 euros chez Darty.

Samsung Galaxy S22

Les packs sont bien souvent l’occasion de mettre la main sur plusieurs appareils high-tech à moindre coût. La période du Black Friday est d’ailleurs riche en bons deals. Ainsi, le pack comprenant le smartphone premium Samsung Galaxy S22, dévoilé au début de l’année, ainsi que l’incontournable enceinte Bluetooth JBL Flip 5 bénéficie d’une réduction de 360 euros, qui rend le tout bien plus intéressant.



Le Samsung Galaxy S22 est aussi disponible au même prix, mais seul, à la Fnac et chez Cdiscount.

Sinon, il est aussi disponible en promotion à 699 euros avec une Samsung Galaxy Watch 5.

Nous avons également identifié le Galaxy S22 à 509,99 euros sur Rakuten.

Retrouvez le Samsung Galaxy S22 sur Rakuten VIV10180

Honor MagicBook 16

Si vous cherchez un laptop pour travailler confortablement, le MagicBook 16 adopte un CPU AMD Ryzen 5 5600H, un processeur mobile puissant, 16 Go de mémoire vive et un SSD de 512 Go. Sa force réside dans son boitier bien conçu, avec cet écran IPS LCD de 16 pouces en définition Full HD à 144 Hz.

Le Honor MagicBook 16 est à 699,99 euros, avec une remise de 50 euros. Ce n’est pas forcément une grosse réduction, mais le dernier prix était déjà excellent pour cette machine.

Nintendo Switch

Depuis son lancement en 2017, la Nintendo Switch connaît un succès fulgurant et devient le compagnon de nombreux foyers. Si maintenant une version OLED existe, la plus accessible reste le modèle classique. Cette console de salon a de beaux jours devant elle, surtout qu’en 2019 elle a été améliorée. Aujourd’hui grâce au Black Friday, la console japonaise devient plus intéressante dans ce pack composé du jeu Mario Kart 8 Deluxe, avec 3 mois d’abonnement au service en ligne pour un prix contenu.

Au lieu d’un prix barré à 329,99 euros, la console Nintendo Switch avec Mario Kart 8 Deluxe se trouve à seulement 269,94 euros sur le site d’Amazon. Ce pack inclut également 3 mois d’abonnement offerts au Nintendo Switch Online.

Pour 10 euros de plus, Cdiscount propose le même pack mais ajoute 2 volants pour Joy-Cons.

Micromania propose également le pack pour 269,99 euros.

Apple MacBook Air M1

Vous êtes à la recherche d’une machine attractive sans vider votre Livret A ? Le MacBook Air M1 est la meilleure solution sans vous ruiner. En effet, la puce M1 est l’une des plus puissantes d’après les benchmarks. Ce PC est capable d’endurer une journée de travail sans broncher.

Le MacBook Air M1 est sans nul doute l’un des meilleurs investissements à faire pendant ce Black Friday. Il est en promotion à 999 euros au lieu de 1199 sur le site de la Fnac, Darty ou encore Amazon.

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) adopte un design transparent avec un système LED au dos qui s’allument selon les sonneries personnalisées proposées par Nothing. Il possède un écran de 6.55 pouces avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, le tout couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On trouve 2 capteurs photos à l’arrière : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide (45 W), charge sans fil et charge inversée.

Au lieu de 469 euros habituellement, le Nothing Phone (1) est aujourd’hui en promotion à 399 euros sur Amazon.

Bundle Logitech

Vous venez de profiter du Black Friday pour vous offrir un PC tout neuf mais vous n’avez pas les périphériques pour en profiter pleinement ? Logitech a pensé à vous avec ce bundle regroupant un clavier G915 et la souris G502, tous deux en version LIGHTSPEED. Deux des meilleures références de la marque qui se retrouvent groupés à un prix très avantageux avec un peu plus de 60 euros dé réduction sur le prix habituel.

Habituellement proposé aux alentours de 330 euros sur Amazon, ce bundle de Logitech comprenant le clavier G915 et la souris G502, tous deux en version LIGHTSPEED est disponible à 277,98 euros.

Jabra Elite 3 Active

Les écouteurs Elite 3 Active de Jabra sont True Wireless, intra-auriculaires équipés de 4 microphones afin de permettre un son clair lors des appels, d’après la marque. Ils bénéficient de la connectivité Bluetooth 5.2 et la compatibilité avec les codecs SBC et aptX. Côté autonomie, avec la charge du boîtier, ce modèle possède 28 heures d’écoute. A noter la compatibilité charge rapide (1 heure d’écoute avec 10 minutes de charge), les assistants vocaux Alexa, Google et Siri, et la certification IP55.

Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 3 sont maintenant disponible en promotion à 59 euros chez Boulanger.

Apple iPhone 14

S’il y a des risques de pénuries pour les iPhone 14 Pro, cela ne semble pas être le cas pour l’iPhone 14. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui bénéficie d’une belle promotion pendant le Black Friday. S’il faut débourser plus de 1 000 euros pour l’acquérir, aujourd’hui il tombe à moins de 880 euros. Cette offre permet de se rapprocher un peu plus du prix auquel le modèle précédent était affiché. En plus, le délai de livraison est plus court que la gamme Pro.

Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 d’Apple (128 Go) profite de 140 euros de remise et s’affiche maintenant à 879 euros sur le site Rakuten. Notez que vous aurez le support d’Apple même si l’achat est effectué sur la place de marché de Rakuten.

HP Open 16

Ce PC est très solide. On a un CPU Intel Core i7-12700H, un GPU dédié Nvidia GeForce RTX 3070 Ti, 16 Go de mémoire vive et 1 To de SSD. Ce que l’on apprécie aussi, ici, c’est l’écran de 16,1 pouces en définition QHD à 165 Hz.

Habituellement à 2 000 euros, il est à 1199,99 euros à la Fnac pour le Black Friday. Avec cette configuration, c’est certainement un des meilleurs rapports qualité-prix de la semaine.

Nvidia Shield TV

La dernière révision de la Nvidia Shield TV date peut-être de 2019, mais elle représente encore largement le top des boîtiers Android TV du marché. Ce modèle propose un format plus compact pour une efficacité optimale et une puissance sans équivalent. On peut la retrouver aujourd’hui avec un peu plus de 20 euros de réduction pendant la période du Black Friday. Il existe un boitier plus solide, avec la forme originale, mais les fonctions sont à 99 % les mêmes.

Au lieu de 149,99 euros habituellement, le modèle 2019 de la Nvidia Shield TV passe aujourd’hui à 124,99 euros sur Amazon, mais aussi à la Fnac.

Cowboy 3

Acheter un vélo électrique représente un coût important et cela peut se compter en plusieurs milliers d’euros. Heureusement, durant le Black Friday on peut profiter de belles réductions. C’est le cas sur le Cowboy 3 sorti en 2020, puisque son prix est en baisse de 48 %, soit des économies pouvant aller jusqu’à plus de 1 000 euros.

Habituellement, le Cowboy 3 est vendu à 2 290 euros. Cependant, durant le Black Friday, la marque le vend à seulement à partir de 1 190 euros.

Attention toutefois, Cowboy a annoncé qu’il s’agissait de précommandes pour une livraison à partir de janvier 2023 : recevoir son vélo électrique pour Noël ne sera donc pas possible. Aussi, le prix diffère selon le mois de livraison choisi :

Avril 2023 : 1 190 euros

Mars 2023 : 1 290 euros

Février 2023 : 1 390 euros

En plus de cette réduction, il est à savoir que des aides régionales pour l’achat d’un vélo à assistance électrique sont disponibles. De quoi réduire encore l’investissement nécessaire pour s’équiper et pourquoi pas se faire plaisir. En Ile-de-France, par exemple, vous profitez de 500 euros remboursés.

Portal Mini

La société Meta, connue anciennement sous le nom Facebook, propose des écrans connectés à la manière des Nest Hub de Google ou encore les Echo Show d’Amazon. L’un d’entre eux est le Portal Mini, un petit smart display qui trouvera facilement sa place sur la table de chevet, le salon ou bien encore la cuisine. Il permet de consulter des informations comme la météo, ou encore de consulter vos messages WhatsApp ou Messenger, mais également de faire des appels vidéos avec vos proches ou bien pour des réunions. Si à sa sortie son prix était assez onéreux, il est à présent vendu au rabais.

Lancé au prix de 149 euros, l’écran connecté Portal Mini de Facebook est depuis très régulièrement en forte promotion. Aujourd’hui on le retrouve à seulement 19,99 euros à la Fnac et chez Darty.

OnePlus Nord 2T

Le OnePlus Nord 2T n’est autre que le bon successeur du Nord 2. Il propose des prestations similaires, en misant avant tout sur de très bonnes performances et un très bon écran. Cette version T vient muscler le jeu en apportant une charge rapide 80 W. Il a donc de nombreux arguments à faire valoir, et perd plus de 25 % de son prix aujourd’hui.

Sortie au prix de 429 euros, le OnePlus Nord 2T (8 + 128 Go) bénéficie actuellement de 110 euros de réduction et s’affiche à présent à 319 euros sur Amazon.

LG OLED55CS

Le constructeur asiatique LG est une marque reconnue dans le secteur des téléviseurs. La critique s’accorde à dire que c’est celle qui propose les meilleures TV OLED du marché. Si vous voulez en faire l’expérience, découvrez le LG OLED55CS actuellement en promotion.

Tout juste annoncée par le constructeur, cette TV reprend le design de la OLEDC1 et propose des performances proches de la C2. Deux excellents modèles du catalogue LG. Le LG OLED55CS intègre le processeur Alpha 9 Gen5 AI pour vous offrir une meilleure gestion des couleurs ainsi qu’une luminosité plus performante. Elle est aussi bien dotée dans le volet gaming. Nous avons un article qui permet de vraiment comparer cette nouvelle gamme CS, aux traditionnelles gammes C1 (2021) et C2 (2022).

En bref, si vous êtes à la recherche d’une dalle OLED très attractive, c’est sans doute le modèle idéal. En effet, pendant le Black Friday la LG OLED55CS est disponible à 1099 euros au lieu de 1499 euros sur le site de la Fnac de Darty.

Nous avons également pu identifier une promotion sur Rakuten, ce modèle y est vendu pour 999 euros.

Google Pixel 6a

Le Pixel 6a est un excellent smartphone dans le milieu de gamme. Il s’agit aussi du meilleur photophone dans sa gamme de prix. Il profite en effet de tout le savoir-faire de Google en matière d’IA pour la photo et délivre ainsi de superbes clichés, notamment sur les portraits. On apprécie aussi sa dalle Oled de 6,1 pouces ou même la puce Tensor pour un bon rapport performances/prix sur cette tranche tarifaire.

Au lieu de 459 euros, le Google Pixel 6a est aujourd’hui vendu à 349 euros chez Cdiscount.

Il est également à 335 euros sur Amazon, l’offre est excellente.

Un chargeur USB-C conseillé par Numerama

Numerama fait également une sélection des meilleures offres du Black Friday, nous conseillons d’y jeter un coup d’oeil. D’ailleurs, ils ont sélectionné un chargeur Anker capable de sortir du courant sur de l’USB-A et de l’USB-C. Il peut charger jusqu’à 60 W, ce qui sera largement suffisant pour vos smartphones et conviendra également aux PC portables, à la Switch, etc.

Pour 32,99 euros, c’est une belle offre sur Amazon.

Razer Book

Le Razer Book était un très bon laptop quand il est sorti, nous l’avions testé. Néanmoins, il était beaucoup trop. Malgré toutes ses qualités, nous ne pouvions pas le recommander. Justement, il est ici à un excellent prix. Nous apprécions toujours sa qualité de fabrication, son écran au format 16:10, les 16 Go de mémoire vive et les connectiques. Même si le processeur Intel Core i7-1165G7 a vieilli, cela reste une excellente option.

Il est à 850 euros chez Darty. Oubliez le prix d’origine, 1900 euros, il était délirant.

Apple AirPods Pro 1 et 2

Doit-on vraiment présenter les Apple AirPods Pro (2ème génération) ? Avec une note de 9/10, vous pouvez relire notre test complet. Il y a aussi une promotion sur la première génération.

Les promotions sont plus intéressantes que d’habitude, les AirPods Pro 2 sont à 279 euros, tandis que la première version est à 198 euros sur Amazon.

Google Nest Mini

Petite et pas chère, l’enceinte connectée Google Nest Mini est un modèle qui tranche au milieu des autres références présentes sur le marché. Cette originalité est sans conteste sa force. Elle constitue avant tout une bonne entrée dans l’univers des objets connectés sous Google Assistant. La bonne nouvelle, c’est que pour le Black Friday, la facture s’allège considérablement : cette deuxième génération de l’enceinte mini de Google est actuellement à -58%.

Initialement affichée à 59,99 euros, l’enceinte connectée Google Nest Mini (Gen 2) est désormais proposée à 24,99 euros à la Fnac et sur Darty, Cdiscount, Boulanger ainsi que sur Rue du commerce.

Si vous souhaitez une enceinte connectée plus puissante, mais toujours animée par Google Assistant, vous pourrez opter pour le Google Nest Audio, également en promotion actuellement : son prix passe en effet de 99,99 euros à 69,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Xiaomi Redmi Pad

Le marché des tablettes tactiles est en train de repartir avec de plus en plus de modèles qui sortent. Parmi les fabricants dans la course, il y a Xiaomi, qui est revenu en force début octobre avec sa Redmi Pad. Pour enfoncer le clou, cette tablette voit son prix en baisse de 50 euros durant le Black Friday chez Cdiscount. Pour en savoir plus sur cette tablette, nous vous invitons à lire notre prise en main de la Xiaomi Redmi Pad.

À son lancement il y a quelques semaines, la Xiaomi Redmi Pad en version 128 Go de stockage et 4 Go de RAM était vendue à 299 euros. À l’occasion du Black Friday, on la trouve sur le site de Cdiscount à 249 euros. Sa version avec 64 Go de stockage et 3 Go de RAM est également en promotion à 229 euros au lieu de 279 euros.

Facebook Portal TV

Si vous voulez ajouter une caméra à un écran, comme votre téléviseur, pour effectuer des appels vidéo WhatsApp ou Messenger… voilà le Portal TV. Le système intègre tout, y compris les microphones.

Comptez seulement 30 euros, à la Fnac mais également sur Amazon.

Oppo Find X5 Pro

Sorti cette année, le Find X5 Pro est un smartphone qui a réussi à être bon sur tous les points, jusqu’à être élu meilleur smartphone de l’année 2022. Loin d’être parfait, il a tout de même de sérieux atouts face à la concurrence, notamment avec son écran, son appareil photo et son interface utilisateur parfaitement maitrisés. Et s’il a été commercialisé à un prix très élevé, aujourd’hui, il bénéficie de près de 23 % de remise.

Commercialisé à sa sortie à 1 299 euros, le Oppo Find X5 Pro voit son prix baisser à 999 euros sur Amazon.

En alternative moins chère, vous pouvez trouver le modèle précédent, le Find X3 Pro, est disponible en promotion à 699 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy S22+

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S22 Plus fait partie des meilleurs smartphones de 2022 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Même s’il va être remplacé d’ici quelques mois par les prochains S23, ce smartphone reste très recommandable surtout avec cette promotion disponible pendant le Black Friday. Retrouvez le S22 Plus avec 360 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Au prix de 1 059 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S22 Plus avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est bradé à 699 euros sur le site Boulanger, soit 360 euros d’économie.

Jabra ELite 7 Pro

Aux côtés des références de chez Sony, Bose ou Apple, Jabra a aussi une belle place avec une large gamme d’écouteurs True Wireless. Si vous êtes en recherche de modèles haut de gamme avec tout ce dont vous avez envie en plus d’un prix confortable, vous serez donc ravis d’apprendre que les Jabra Elite 7 Pro sont disponibles à prix inédit pendant le Black Friday avec 35% de réduction.

Les Jabra Elite 7 Pro sont affichés à 199,99 euros, mais à l’occasion du Black Friday sur Amazon, ils passent à 129,99 euros. C’est le prix le plus bas constaté pour ces écouteurs depuis leur sortie.

Apple Watch SE (2022)

Les montres connectées d’Apple ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Certaines peuvent même approcher les 1 000 euros, à l’image de la toute récente Apple Watch Ultra. Heureusement, la marque à la Pomme a pensé aux plus petits budgets et vient de renouveler son Apple Watch SE, une version plus accessible qui offre une expérience premium, même si quelques concessions seront naturellement à faire. En ce Black Friday, il est même possible de la trouver encore moins chère.

Lancée à 299 euros, l’Apple Watch SE (2022), dans sa version 40 mm, est désormais affichée à 279 euros sur Amazon et Boulanger.

Realme Buds Air 3

Les Realme Buds Air 3 sont des écouteurs sans fil à petit prix. Ils apportent une qualité audio satisfaisante, des fonctionnalités comme le Bluetooth multipoint, et même la réduction de bruit active. Notés 8/10 par nos soins, ces true wireless sont très recommandables surtout avec 35 euros de réduction sur son prix initial.

Proposés au prix de 79,99 euros sur le site officiel, les Realme Buds Air 3 se trouvent en promotion à 44,99 euros sur Amazon.

Oppo Reno 7

Il y a quelques mois, Oppo a lancé sa série Reno 8, qui se situe dans une grille tarifaire un peu plus haute que celle de la gamme précédente, les Reno 7. Malgré la récente sortie de son successeur, l’Oppo Reno 7 n’a rien perdu de son intérêt, au contraire : son rapport qualité-prix est encore aujourd’hui très intéressant, notamment car sa fiche technique emprunte quelques caractéristiques que l’on retrouve actuellement sur des smartphones plus haut de gamme. Son autre atout, c’est cette bonne réduction spéciale Black Friday qui fait baisser son prix de 80 euros.

Initialement affiché à 329,90 euros, le smartphone Oppo Reno 7 est désormais proposé à 249 euros sur Amazon.

Apple iPhone 12 mini

L’iPhone 12 Mini — dont le format n’est plus proposé — voit fortement son prix baisser depuis l’arrivée de la série 13 puis 14.

Aujourd’hui, il est en promotion sur Amazon. Pour 640 euros, il s’agit de la version 128 Go en blanc ou en vert, sur Amazon.

Vous pouvez également le trouver sur Rakuten pour 550,26 euros.

Xiaomi Watch S1 Active

La Watch S1 Active fait partie des dernières montres connectées présentées par Xiaomi. Elle mise avant tout sur le côté sportif, en choisissant un bracelet en silicone avec un cadran plus robuste ainsi qu’une autonomie renforcée, comparée à la Xiaomi Watch S1. Elle conviendra à la plupart des sportifs et sportives à la recherche d’une montre complète, avec un prix contenu. Elle est d’ailleurs 88 euros moins chers à l’occasion du Black Friday.

Depuis sa sortie, la Xiaomi Watch S1 Active est disponible au prix de 199,99 euros, mais à l’occasion du Black Friday il est possible de se la procurer à 111,99 euros sur le site d’Amazon.

Si votre budget est plus restreint, la Xiaomi Mi Watch est disponible à 79,99 euros contre 149 euros à sa sortie, sur le site Cdiscount.

Asus TUF 506HM

Ce PC portable offre un excellent rapport qualité. En effet, vous bénéficiez d’un écran 15,6 pouces en définition Full HD à 144 Hz, ce qui perrmet de jouer et de travailler dans de bonnes conditions. Pour ce qui est de sa puissance, il utilise un CPU Intel Core i7-11800H avec 6 cœurs, et surtout, un GPU dédié Nvidia GeForce RTX 3060 (6 Go GDDR6). Pour le reste, il a un SSD M.2 de 512 Go (PCIe 3.0) avec un emplacement en plus pour étendre le stockage. Enfin, il a 16 Go de mémoire vive en DDR4 (3200 MHz), vous pouvez modifier la mémoire vive d’un slot pour l’étendre à 24 ou 48 Go par exemple. Il embarque Windows 11 et promet 8 heures d’autonomie avec une batterie de 90 Whr.

Le bon plan permet de bénéficier de ce laptop pour 999 euros, avec 150 euros en plus de bons d’achat Carrefour. Cela donne 850 euros au final, un excellent prix.

JBL Flip Essential 2

La Flip Essential 2 n’est pas la dernière enceinte Bluetooth de chez JBL, mais reste aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être robuste et étanche pour être amené partout sans risque. Pour le Black Friday, elle devient encore moins chère, et profite d’une réduction de 30 euros.

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon. Elle est au même prix chez Boulanger.

Asus ZenBook 14 OLED

La gamme ZenBook d’Asus est ce qui se fait de mieux chez le constructeur en termes de PC portables. La référence UX3402 est une machine puissante, qui profite également d’une dalle OLED et d’un châssis fin et élégant.

Pourquoi a-t-on choisi cette offre ?

La qualité de l’écran OLED (2880 × 1800 pixels)

Des performances assurées par l’Intel Core i7-1260P

16 Go de mémoire vive et SSD de 512 Go

Sans oublier l’autonomie d’une journée

Au lieu d’un prix barré à 1 299 euros, l’ordinateur portable Asus ZenBook 14 OLED (UX3402) bénéficie de 23 % de réduction et s’affiche désormais à 999 euros.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

La gamme Buds jouit d’une bonne réputation auprès des critiques. Elle en est actuellement à sa deuxième itération et Samsung a misé sur la continuité pour les Galaxy Buds 2 Pro. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Galaxy Buds 2 Pro.

Au lieu de 229 euros habituellement, les Galaxy Buds 2 Pro est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Darty.

Huawei MateBook D 15

Le constructeur Huawei, un peu forcé de délaisser ses smartphones, a développé largement sa gamme MateBook qui profite d’excellents rapports qualité.

Ce laptop est animé par la puce Intel Core i5 1135G7, couplée à 8 Go de mémoire vive. Bien qu’il existe mieux, c’est un excellent rapport qualité-prix aujourd’hui. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. Cet ultrabook offre une expérience utilisateur bien fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 512 Go qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Le Huawei MateBook D 15 2021 est affiché au prix de 799,99 euros sur le site du constructeur, mais à l’occasion du Black Friday, on le retrouve à seulement 499,99 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Alors que le Galaxy Z Flip 4 de Samsung est sorti il y a quelques semaines, le Galaxy Z Flip 3 reste intéressant, d’autant plus que la technologie de l’écran pliable devient de plus en plus abordable. C’est grâce au Black Friday, puisque durant l’opération, ce smartphone passe de 1 059 euros à son lancement à seulement 699 euros aujourd’hui.

Avant de craquer, on vous invite à lire notre test du Samsung Galaxy Z Flip 3. La promotion est disponible sur le site d’Amazon, de Darty et de Fnac.

Rakuten le place à 649 euros, soit 50 euros de moins.

Microsoft Xbox Series S

Il s’agit certes de la console next-gen la moins chère du marché, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en a pas sous le capot, surtout après les récentes mises à jour. En plus de son format ultra-compact et d’un silence de plomb en fonctionnement, elle constitue certainement le meilleur compromis pour jouer aux derniers jeux dans d’excellentes conditions tout en étant à un prix abordable, et d’autant plus avec cette remise.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

On l’obtient à 229,99 euros sur Fnac. Un des meilleurs prix observés jusqu’à maintenant.

Peu de temps après la Fnac, Amazon s’est aligné sur le tarif de 229,99 euros.

Xiaomi Gaming Monitor 34″

Xiaomi est présent sur de nombreux segments, dont les écrans PC dédiés au gaming. Le Mi Curved Gaming Monitor 34 est d’ailleurs le premier conçu par la marque. Il dispose des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran, à savoir une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une baisse de prix très intéressante.

Lancé au prix de 549 euros, le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 passe aujourd’hui à 349 euros sur le site de Darty. Avec le code DARTY30, vous bénéficiez de 30 euros de chèque-cadeau en plus.

Garmin Fēnix 6 Pro

La montre connectée Gaming Fēnix 6 Pro s’adresse particulièrement aux sportifs. Pour profiter de ses caractéristiques pointues tout en faisant des économies, le moment sera tout choisi puisque grâce au Black Friday, le prix de cette référence passe de 599 euros à 349 euros sur Amazon.

Initialement affichée à 599 euros, la montre connectée Garmin Fēnix 6 Pro est désormais proposée à 349 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2

Après les smartphones, les TV ou encore les montres connectées, Xiaomi a aussi investi le marché des balances connectées et s’attache à proposer des modèles plutôt efficaces à prix défiant toute concurrence. La Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 fait partie de ces références bon marché. Pour le Black Friday, une promotion de 20 euros fait même baisser son prix de base déjà abordable.

Initialement proposée à 34,99 euros, la balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est désormais affichée à 14,99 euros sur Cdiscount.

Huawei MateBook 16

Les bons PC portables 16 pouces ne sont pas nécessairement plus chers que leurs homologues plus compacts. C’est ce que prouve Huawei avec son Huawei MateBook 16, un laptop particulièrement bien équipé.

La star ici, c’est bien l’écran. La grande dalle IPS LCD de 16 pouces affiche une résolution 2,5K au format 3:2. C’est un ratio idéal, légèrement plus haut que les écrans 16/9, et donc plus confortable pour travailler ou naviguer sur Internet. Côté CPU, on a un AMD Ryzen 7 5800H, avec 16 Go de mémoire vive, un SSD de 512 Go.

899,99 euros pour la grosse configuration, c’est une belle remise pour le Black Friday.

Apple AirPods 2ᵉ génération

Ce ne sont pas les derniers AirPods, mais cela reste un bon produit très populaire. Ces AirPods de 2ᵉ génération avec boitier filaire sont à un bon prix ici.

La promotion est disponible sur Amazon, mais également Boulanger.

Amazon Kindle Paperwhite

La liseuse Kindle Paperwhite a été renouvelée en 2021, après s’être imposée comme l’un des modèles phares d’Amazon depuis sa sortie en 2018. Cette version adopte donc un écran de 6,8 pouces, soit 0,8 pouce que la version précédente et propose de quoi personnaliser l’expérience avec un mode sombre, blanc sur noir, teinte réglable… La nouvelle Paperwhite profite aussi d’une meilleure autonomie (jusqu’à dix semaines de lecture).

D’abord proposée à 139,99 euros, la Kindle Paperwhite est maintenant vendue à 104,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Dot 5

C’est lors de son événement d’autonome qu’Amazon a présenté ces nouvelles enceintes connectées Echo Dot (avec ou sans horloge, comme les anciennes versions).

Pour cette 5ᵉ génération, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond et discret, qui fonctionne évidemment avec Alexa. L’assistant obéira ainsi à toutes vos requêtes vocales, et vous permettra aussi de contrôler vos objets connectés compatibles.

Lancé à 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (2022) de 5e génération (sans horloge) est actuellement proposé à 24,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour la version avec horloge, sachez que celle-ci est également en promotion : elle passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Apple MacBook Air M2

Le MacBook Air d’Apple est depuis longtemps le mètre étalon des ultraportables haut de gamme. En passant à la puce M2 après l’immense succès de la M1, Apple se devait de faire quelques changements, ce modèle passe alors sur un nouveau châssis tout en misant encore et toujours sur la finesse, la puissance, mais aussi et surtout : le silence.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui vous conseille quel MacBook ou Mac choisir en 2022.

La promotion en question concerne la version gris sidéral, en 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. On la trouve à 1 299 euros sur Amazon, au lieu de 1 499 euros. Tous les coloris sont remisés.

Google Pixel 6

Chaque année, les amateurs de photophones attendent avec impatience la sortie des nouveaux modèles de Google. En effet, les références du géant américain ont su démontrer, au fil des années, des capacités excellentes en photo. Le Google Pixel 6 en est une bonne preuve avec ses deux capteurs (50 et 12 mégapixels) très efficaces. Et si le Google Pixel 7 a été tout récemment lancé, l’ancien Pixel 6 reste encore aujourd’hui une valeur sûre, qui voit d’ailleurs son prix baisser de 220 euros à l’occasion du Black Friday.

Initialement proposé à 649 euros, le Google Pixel 6 est désormais affiché à 429 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung Galaxy S22+

Sorti en début d’année, le Samsung Galaxy S22 Plus fait partie des meilleurs smartphones de 2022 grâce à un beau design, un excellent écran et de belles performances. Même s’il va être remplacé d’ici quelques mois par les prochains S23, ce smartphone reste très recommandable surtout avec cette promotion disponible pendant le Black Friday. Retrouvez le S22 Plus avec 360 euros de réduction par rapport à son prix initial.

Au prix de 1 059 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S22 Plus avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est bradé à 699 euros sur le site Boulanger, soit 360 euros d’économie.

Xiaomi TV Stick 4K

Après avoir lancé son premier dongle, Xiaomi renouvelle l’expérience avec une nouvelle version qui apporte la 4K. Plus puissante que le modèle précédent, cette clé HDMI garde les mêmes atouts qu’auparavant, à savoir : transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV et de profiter des bienfaits d’Android TV. Si son prix de lancement est assez élevé face à la concurrence, aujourd’hui elle bénéficie de près de 30 % de remise et devient plus recommandable.

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 49,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Manette Xbox blanche

La manette Xbox s’est imposée comme le mètre étalon du secteur, tant en matière d’ergonomie que de compatibilité. Et aujourd’hui, on retrouve le modèle en coloris blanc en promotion à 44,99 euros contre 59,99 euros habituellement.

La manette Xbox Series sans fil reprend l’essentiel du design de l’ancien modèle, mais apporte des améliorations intéressantes pour les joueurs et joueuses. Pour jouer dans les meilleures conditions, Microsoft propose un meilleur grip, une nouvelle croix directionnelle et un bouton Share bien pratique. La remise est de 15 euros sur Amazon. Notez qu’elle est compatible avec Xbox, PC, Android et iOS.

Apple iPad 10,2

Si les prix de tous les produits Apple ont largement augmenté ces derniers temps, le Black Friday est l’occasion de rectifier le tir. L’iPad 9 de 2021, aka la dernière tablette d’Apple à proposer le design iconique avec le bouton Home doté de Touch ID, a lui aussi subit une hausse de prix, mais on le trouve actuellement avec une belle promotion aujourd’hui.

Au lieu de 439 euros depuis l’augmentation, l’iPad 9 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros chez Cdiscount et Amazon.

Les e-commerçants participants au Black Friday

Si vous ne trouvez pas une offre qui vous correspond ci-dessous, voici les pages dédiées aux bons plans du Black Friday chez tous les e-commerçants que l’on traite :

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.