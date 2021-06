Google Stadia arrive sur Google TV et Android TV le 23 juin

Plus d’un an et demi après son lancement, Google Stadia va enfin être disponible sur les téléviseurs et box Android TV dès le 23 juin, sans avoir besoin de passer par la clé Chromecast Ultra (4K). Et pour étendre encore plus ses supports, le service de cloud gaming sera aussi compatible avec Chromecast avec Google TV.

C’était un peu une hérésie depuis le démarrage de Google Stadia. Pourquoi le service de cloud gaming n’était-il pas disponible sur les box et téléviseurs Android TV ? Ce sera bientôt du passé.

Google a annoncé qu’à compter le 23 juin, il sera enfin possible de jouer à Stadia sur de nombreux appareils Android TV dont les Nvidia Shield TV, les téléviseurs Philips ou Hisense, mais aussi les MiBox de Xiaomi notamment.

La liste des appareils compatibles :

Chromecast avec Google TV

Hisense Android Smart TV (U7G, U8G, U9G)

Nvidia Shield TV

Nvidia Shield TV Pro

Onn clé de streaming FHD et appareils de streaming UHD

Philips 8215, 8505 et TV OLED 935/805 Series Android TV

Xiaomi MIBOX3 et MIBOX4

D’autres appareils sous Android TV pourront profiter du service de cloud gaming, mais sous forme de bêta en quelque sorte, les prises en charge étant encore en développement pour certains produits. A noter que le Chromecast Ultra n’est plus le seul stick de streaming indispensable pour profiter de Stadia. Le dernier Chromecast avec Google TV a également annoncé la compatibilité.

Comment jouer à Stadia sur Android TV ?