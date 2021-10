Google était sous pression, Google a lâché du lest : annonce d’un changement majeur, la pression augmente autour d’Apple

Google était sous pression, Google a lâché du lest. Les commissions vont être abaissées pour les développeurs et éditeurs.

C’est fait, Google a annoncé un changement majeur sur le Google Play. Le groupe américain abaisse ses commissions qui passent de 30 % à 15 % dans toutes les applications qui proposent un certain type d’abonnement, alors que jusqu’à présent tous les développeurs devaient payer 30 % de commission, au moins la première année. Bonne nouvelle pour les éditeurs et développeurs, cette baisse s’applique dès le premier mois d’abonnement, et pour tous les éditeurs de médias, de musique, de vidéo, de fitness, de rencontres et ainsi de suite.

Pourquoi une telle décision ?

Avec cette nouvelle règle, Google cherche à apaiser les tensions. Pour rappel, des batailles juridiques sont engagées partout dans le monde, comme celle d’Epic Games, et de nouvelles lois sont mises en place, comme en Corée du Sud, il y a aussi des enquêtes en UE ou encore aux Etats-Unis.

Google promet que le changement, qui sera effectif le 1er janvier 2022, permettra à 99 % des développeurs de voir leurs commissions réduites à 15 %. De plus, l’entreprise américaine affirme également que les services de musique et de livres électroniques pourront bénéficier d’une réduction encore plus importante avec une commission pouvant atteindre 10 %. C’est Spotify qui va être impacté par ces changements, l’éditeur met la pression sur Apple et Google depuis plusieurs années.

Apple sous pression

De son côté, Apple est sous pression. La firme de Cupertino retient une commission de 30 % pour les développeurs qui entrent plus d’un million de dollars par an de revenus. Cela signifie que les entreprises qui génèrent moins d’un million de revenus par an peuvent prétendre à une commission de 15 %. Google avait fait de même en juillet 2021.

Notez qu’il y a tout de même un détail qui ne passera pas inaperçu. Google et Apple ont laissé en place les commissions de 30 % sur les achats in-app des jeux vidéo mobiles. Ce sont les applications les plus lucratives.

D’après une étude de Sensor Tower, que l’on peut trouver sur le Wall Street Journal, l’App Store d’Apple a généré 14 milliards de dollars de commissions grâce aux jeux vidéo mobiles, tandis que les autres types applications ont rapporté « seulement » 6,7 milliards de dollars.