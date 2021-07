C’est inédit, ce forfait 40Go sous le réseau Orange est à 4,90€/mois seulement

Si vous n'êtes pas souvent sur votre téléphone ni un grand consommateur de données 4G et vous souhaitez diminuer votre facture de téléphone, ce forfait à petit prix pourrait alors bien vous intéresser. Syma Mobile propose une offre sans engagement en série limitée à seulement 4,90 euros par mois, incluant tout de même une belle petite quantité de data : 40 Go.

Si pour beaucoup d’entre vous Syma Mobile reste inconnu au bataillon, cet opérateur propose depuis 2016 des forfaits 4G sans engagement à des prix très compétitifs sous le réseau Orange. Afin de s’imposer parmi les nombreux OMV — opérateur mobile virtuel — et sortir du lot, Syma Mobile propose en ce moment un forfait de 40 Go de données 4G pour seulement 4,90 euros par mois sans engagement et sans augmentation de prix après un an. Cette offre est la moins chère du moment.

Le forfait Syma c’est

Un prix bas même après un an

Les appels/SMS/MMS illimités depuis la France, l’Europe et les DOM

Une belle quantité de data en France 40 Go dont 3 depuis l’Europe et les DOM

Et sans engagement

Jusqu’au 29 juillet 2021, le forfait mobile 40 Go en série limitée de Syma Mobile est disponible à 4,90 euros par mois, sans prix qui augmente après un an et sans engagement.

Un forfait à petit prix

Choisir Syma Mobile c’est l’assurance de profiter de l’un des meilleurs fournisseurs de réseau mobile en France : Orange. Vous pourrez ainsi profiter de la fiabilité du réseau dans tout le pays, les DOM et chez ses partenaires en Europe. Bien évidemment, ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français.

Pour une belle quantité de data

Si vous n’êtes pas encore équipé de la fibre et que votre box ADSL fait des siennes, sachez que ce forfait dispose d’une enveloppe de 40 Go de données 4G en France Métropolitaine. Vous aurez donc une quantité de data suffisante, pour vous dépanner en cas de besoin. Vous allez pouvoir naviguer sur Internet, écouter votre service de streaming musical et consulter vos réseaux sociaux — de quoi vous dépanner lorsque vous ne vous trouvez pas à proximité d’un réseau Wi-Fi.

L’été est enfin là et malgré une situation sanitaire quelque peu difficile, le contexte se prête un peu plus au voyage. Ce forfait inclut également 3 Go à utiliser en Europe et DOM. Il est vrai que ce n’est pas grand-chose, mais reste suffisant pour ouvrir Apple Plan ou Google Maps pour vous orienter ou bien trouver des informations utiles en cas de besoin.

Les différentes options disponibles avec Syma Mobile

Pour celles et ceux qui souhaiteraient davantage de data à l’étranger, sachez que Syma Mobile prévoit aussi la possibilité d’inclure des options à son forfait comme ajouter de la data — de 1 à 5 Go — ou de pouvoir appeler à l’international. Ces options peuvent s’activer ou se désactiver à tout moment durant sa période de souscriptions.

Notez enfin qu’il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il vous suffit de fournir le code RIO (à obtenir en appelant le 3179) de votre ligne lors de l’inscription !

Quelle est la meilleure offre du moment ?

