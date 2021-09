Cette offre inédite pour le Sony WH-1000XM4 prend fin quand les French Days commencent

Allez comprendre la logique, mais seulement jusqu'à la veille des French Days qui débutent le 24 septembre prochain, le Sony WH-1000XM4 est moins cher grâce à un code promo chez Fnac, Darty et Boulanger. Le prix du casque sans fil passe en effet de 379 euros au lancement à seulement 309 euros aujourd'hui.

Le WH-1000XM4 est tout simplement l’un des meilleurs casques sans fil à réduction de bruit active actuellement disponibles sur le marché. On pouvait effectivement croire qu’il était difficile de succéder à l’excellent XM3, mais Sony l’a fait avec brio en améliorant presque tous les éléments de son casque, que l’on a noté 9/10 chez Frandroid. Et si on vous en parle aujourd’hui, c’est parce que son prix est vraiment plus intéressant qu’à son lancement.

Ce qu’il faut retenir du Sony WH-1000XM4

Les nouvelles fonctionnalités : Bluetooth multipoint

L’autonomie de 30 heures + charge rapide via USB-C

Les améliorations du son et de la réduction de bruit active

Au lieu de 379 euros à sa sortie en août 2020, le casque sans fil Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible en promotion à 329 euros, mais le prix passe ensuite à seulement 309 euros en utilisant le code promo « SONY20 » chez Fnac, Darty et Boulanger.

Oui, il ressemble beaucoup trop au XM3

Le Sony WH-1000XM4 ressemble beaucoup à l’ancien modèle, à tel point qu’il est presque impossible de les différencier si vous ne remarquez pas la petite subtilité. À vrai dire, la seule différence esthétique vient du logo NFC qui n’est plus imprimé, mais désormais gravé dans le plastique. Voilà… Cependant, ce n’est pas un mal qu’il reprenne exactement le même design que son prédécesseur, car celui du XM3 était déjà très confortable, car bien fini et pas trop lourd sur la tête. Le format circum-aural est évidemment toujours là pour assurer une bonne isolation passive par défaut.

Mais il arrive à parfaire l’excellence

Déjà excellente sur le WH-1000XM3, la réduction de bruit active a été largement améliorée avec ce dernier modèle. Ce sont désormais 20 niveaux de gestion de l’ANC (Active Noise Cancellation) qui sont disponibles via l’application Sony Headphones Connect, dont un destiné au vent, pour un résultat encore plus précis et bluffant qu’avant. Et si vous ne voulez pas vous embêter à tout régler, un contrôle adaptatif du son est disponible pour paramétrer le casque afin qu’il active automatiquement une réduction de bruit plus ou moins efficace en fonction du contexte.

D’autres nouveautés sont également de la partie, comme « Speak-to-Chat » pour couper la réduction de bruit dès que vous commencez à parler avec votre interlocuteur, ou encore le Bluetooth multipoint. Très pratique, cette dernière fonctionnalité permet tout simplement de connecter jusqu’à deux appareils en simultané, pour switcher facilement de l’un à l’autre, par exemple de votre smartphone à votre ordinateur sans déconnexion. Le XM4 est d’ailleurs toujours compatible avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri.

Le mode Quick Attention du Sony WH-1000XM4 permet de couper temporairement la réduction de bruit // Source : Frandroid Le Sony WH-1000XM4 // Source : Frandroid Les contrôles du Sony WH-1000XM4 se font au tactile // Source : Frandroid

En ce qui concerne l’autonomie, elle est plutôt confortable puisque le constructeur annonce jusqu’à 38 heures sans réduction de bruit, et 30 heures avec. Dans les faits, nous avons pu utiliser le XM4 pendant 28h30 avec la réduction de bruit activée en permanence. La recharge se fait d’ailleurs rapidement via USB-C, en fonction du chargeur que vous utilisez.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Sony WH-1000XM4.

