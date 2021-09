L’excellent SSD Samsung 870 QVO de 1 To est à seulement 77,99 € pour les French Days

Vous avez besoin de plus de stockage et souhaitez remplacer le disque dur de votre PC ? C'est le moment de craquer pour le SSD 870 QVO de Samsung, car pendant les French Days, Cdiscount propose le modèle 1 To de cette excellente référence à 77,99 euros au lieu de 109,99 euros habituellement.

La plupart d’entre vous connaissent Samsung comme le leader numéro 1 sur le marché des smartphones, mais la firme coréenne a d’autres atouts dans sa manche et propose des solutions de stockage fiables avec ses différents SSD. Avec son 870 QVO, la marque propose un SSD de qualité qui profite actuellement de 29 % de réduction pendant les French Days.

Ce qu’il faut retenir de ce SSD de Samsung

1 To de capacité

Avec des débits allant jusqu’à 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Plus compact qu’un SSD classique

Avec un prix barré de 109,99 euros, le SSD Samsung 870 QVO de 1 To est désormais disponible en promotion à 77,99 euros sur Cdiscount, soit une remise immédiate de 29 %.

Des performances élevées

Le SSD 870 QVO est une excellente référence chez Samsung, et garde la même apparence que le modèle précédent. Le 870 garde un format SATA 2,5 pouces pour pouvoir facilement s’insérer dans les entrailles de votre ordinateur. Esthétiquement la même, cette seconde génération offre une vitesse aléatoire et une performance améliorée.

Ses vitesses de lecture et d’écriture peuvent atteindre respectivement 560 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture. Samsung promet une amélioration de 15% des performances en lecture et écritures aléatoires, par rapport au 860 QVO. Avec de telles performances, les temps de chargement seront réduits et les transferts deviendront très rapides. De plus, le 870 intègre la nouvelle technologie TurboWrite qui va permettre d’accélérer les vitesses d’écriture, mais aussi de maintenir un niveau de performance élevé à long terme, grâce à une mémoire cache plus importante. Quant à la mémoire V-NAND de 4e génération, elle est toujours de la partie, et apportera un boost d’endurance — lors de transferts de fichiers par exemple — de rapidité et permettra aussi d’économiser de l’énergie.

Un SSD résistant dans le temps avec une belle capacité de stockage

C’est bien connu, les SSD sont plus résistants que les disques durs traditionnels et le 870 QVO n’échappe pas à la règle. Grâce à l’absence de pièces mécaniques, le disque interne de Samsung est plus apte à résister aux chocs et aux vibrations. Cela promet une durabilité plus grande, d’autant plus que le constructeur garantit son produit durant 3 ans.

Enfin, doté d’une capacité de stockage de 1 To, ce SSD vous offre davantage d’espace sur votre PC pour pouvoir profiter de plus de contenus comme des jeux vidéo, des applications et des logiciels.

Comment suivre les French Days de septembre 2021 ?

Les French Days ont eu droit à une première édition de fin mai à début juin en 2021, mais l’événement commercial est déjà de retour pour se positionner entre les bonnes affaires de la rentrée scolaire et les offres de fin d’année du Black Friday. Ils ont alors lieu du vendredi 24 septembre dès 7h du matin jusqu’au lundi 27 septembre à minuit.

Pour suivre toutes les meilleures offres en direct, vous pouvez suivre notre live de l’événement ! N’oubliez pas d’actualiser la page pour ne rien rater.

