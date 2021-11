Cdiscount renvoie du lourd avec cette nouvelle offre pour le Samsung Galaxy S20 FE

Si on attend toujours le nouveau modèle qui est dans les tuyaux du géant coréen, le Samsung Galaxy S20 FE reste encore aujourd'hui un smartphone quasi premium fortement recommandable. C'est d'ailleurs encore plus le cas aujourd'hui puisque son prix passe de 659 euros à seulement 426 euros chez Cdiscount.

On est à l’automne 2021 et on commence déjà à entendre parler du prochain S21 FE. C’est un peu normal après le succès du Samsung Galaxy S20 FE premier du nom, qui même après près d’un an de commercialisation arrive encore à attirer notre curiosité. En effet, le smartphone coréen continue de surprendre par son excellent rapport qualité-prix, puisqu’il aujourd’hui il bénéficie d’une réduction de 233 euros.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Galaxy S20 FE

L’écran Super AMOLED de 120 Hz

Compatible avec la charge rapide et sans fil

La polyvalence et la bonne qualité de l’appareil photo

Au lieu de 659 euros à son lancement, le Samsung Galaxy S20 FE est aujourd’hui en promotion à 426 euros sur le site de Cdiscount en prenant en compte le remboursement de 5 % lié à la Samsung Week – valable jusqu’au 15 novembre prochain.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S20 FE. Le tableau se met à jour automatiquement.

La même puissance que les S20 classiques

La version 4G du Samsung Galaxy S20 FE embarque un Exynos 990 avec 8 Go de RAM. C’est une configuration reprise des smartphones premium de 2020, qui répond encore aujourd’hui à la majorité des usages en allant jusqu’à la possibilité de pousser les graphismes au maximum dans la plupart des jeux 3D. A l’heure où nous écrivons ces lignes, il n’y a pas un téléphone coréen qui plus puissant que le S20 FE, pour le même prix.

La batterie de 4 500 mAh intégrée dans ce smartphone est suffisante pour tenir toute la journée sans craindre de tomber à plat avant de se coucher. De plus, vous pourrez récupérer rapidement des pourcentages avec son système de charge rapide jusqu’à 25 W, sans oublier la charge sans fil jusqu’à 15 W pour celles et ceux qui préfèrent la praticité à l’efficacité.

Samsung oblige, l’écran et l’appareil photo sont au top

Tout d’abord, l’écran de 6,5 pouces affichant une définition Full HD+ n’est pas Dynamic AMOLED avec un taux de rafraichissement adaptatif jusqu’à 120 Hz comme sur le S20 classique, mais Super AMOLED à 120 Hz constants. Il est toutefois possible de passer en mode 60 Hz depuis les paramètres du téléphone si vous souhaitez économiser de la batterie au quotidien.

L’appareil photo n’est ensuite pas aussi polyvalent que les autres Galaxy S20, mais il reste très bon. Son module, équipé d’un capteur principal de 12 mégapixels, d’un ultra grand-angle de 12 mégapixels et enfin d’un téléobjectif x3 de 8 mégapixels, est capable de prendre de très beaux clichés, même si l’on aurait aimé quelques améliorations en basse lumière et sur la précision du mode portrait.

Pour en savoir un peu plus, n’hésitez pas à lire notre test de la version 5G du Samsung Galaxy S20 FE, laquelle partage beaucoup de points communs avec le modèle 4G.

Quel smartphone Samsung vous convient ?

Afin de découvrir le smartphone coréen qui correspond à vos besoins et surtout à votre budget, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung en 2021.