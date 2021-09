PS5 : SFR proposera une offre PS5 + Box internet à 10h pour les French Days

Pour les French Days, SFR proposera en quantité limité des PlayStation 5 subventionné avec son offre Fibre Power 8, une bonne opportunité pour avoir une chance d'acquérir la dernière console de Sony avec un prix d'achat étalé sur deux ans.

Comme en août dernier, SFR va proposer pour les French Days un bundle comprenant la PlayStation 5 avec son offre Fibre Power 8. L’offre, en quantité limité, sera disponible à la fois sur la version Digitale et la version Standard de la nouvelle console du géant japonais. Une excellente opportunité pour acquérir la nouvelle console de Sony et de profiter de l’offre haut de gamme de SFR.

C’est quoi la PS5 ?

Une console puissante et complète

Un catalogue très complet : les exclusivité PS5 + tous les jeux PS4 compatibles avec des améliorations sur la qualité et/ou le framerate pour les plus populaires

Une excellente expérience de jeu grâce à la manette Dualsense, incluse en deux exemplaires dans ce pack

Que comprend l’offre SFR Fibre Power 8 ?

La dernière Box de SFR compatible Wifi 6, équipée de deux haut-parleurs et compatible avec Alexa grâce à deux micros intégrés

Une nouvelle interface TV compatible Netflix, Canal+ & Prime Vidéo et avec plus de 200 chaînes TV incluses

Internet en FTTH jusqu’à 2 Gb/s

Les options Multi TV (Boîtier Connect sous Android TV) et disque dur numérique (300H) incluses

Au lieu de 399 euros/499 euros (Digital/Standard), la PS5 est disponible à 49€/149€ + 8€/mois durant 24 mois avec l’offre SFR Fibre Power 8 à 42 euros par mois la première année puis à 60 euros par mois, avec deux ans d’engagement. De plus, une manette supplémentaire Dualsense est incluse au pack.

A-t-on encore besoin de présenter la PS5 ?

Très attendue depuis ses premières annonces, la PS5 est un carton plein depuis sa mise en vente sur le marché. Représentant la nouvelle génération de console de Sony, elle introduit un tout nouvel APU basé sur les architecture Zen2 et RDNA 2 de AMD. Cela lui permet de faire tourner la majorité de son catalogue à 60 images par seconde avec une résolution allant du QHD à la 4K en fonction des jeux de son catalogue. Elle est également la première console de Sony a être équipée d’un SSD et d’un contrôleur de stockage dédié dans l’objectif de faire presque disparaître les temps de chargement sur les jeux compatibles avec cette nouvelle architecture.

L’offre Fibre Power 8 de SFR avec la Box 8

Chez SFR, la fibre haut de gamme s’appelle Power 8. En plus d’un accès à la fibre FTTH avec jusqu’à 2 Gb/s en download (partagé) et jusqu’à 500 Mb/s en upload, l’offre est accompagnée d’un bouquet TV complet qui comprend plus de 200 chaînes TV. Ce dernier est accessible via la Box 8, la dernière box Internet de SFR qui permet d’accéder à de nombreuses applications de SVOD avec une compatibilité HDR/Dolby Vision (notamment sur Netflix). Elle a l’avantage d’intégrer deux haut-parleurs puissant qui permettront d’offrir une meilleure expérience sonore que la très grande majorité des enceintes intégrées au téléviseur et de deux micro qui permettront d’utiliser l’assistant connectée Alexa d’Amazon. Enfin, la Box 8 est aussi compatible Bluetooth pour simplement diffuser de la musique dessus depuis son smartphone ou depuis un autre périphérique.

Faisons le calcul !

L’offre de SFR est très complète mais peut être aussi assez complexe à comprendre. Afin de mieux l’abonnement et les frais associés sur 24 mois (la durée d’engagement), voici le détail de l’offre :

Prix d’achat de la PS5/PS5 Digital : 49 euros ou 149 euros + 8 euros par mois durant 24 mois, soit 241 euros ou 341 euros

Prix de l’abonnement Power 8 : 42 euros par mois pendant 1 an puis 60 euros par mois, soit 1 224 euros sur 24 mois

Frais de mise en service : 49 euros

Le prix de l’offre complète sur 24 mois est donc de 1 514 euros pour la PS5 Digital et 1 614 euros pour la PS5 Standard.

Pour comparaison, la PS5 Digital avec manette supplémentaire est disponible à 468 euros et la PS5 Standard à 568 euros. Cela nous permet de calculer un coût de revient de l’abonnement de SFR Power 8 à 1 046 euros sur deux ans, soit une moyenne de 43,58 euros par mois sur les 24 premiers mois en prenant en compte les frais d’installation.

Il est possible de faire des économies en se passant de la Box 8, l’abonnement passe alors à 32 euros par mois la première année puis à 53 euros par mois par la suite.

En bref, il s’agit d’une belle offre pour profiter d’un subventionnement sur le prix de la PS5 et d’un abonnement Fibre haut de gamme.

