Les Sony WF-1000XM3 n’ont jamais été aussi abordables que pendant les French Days

Les Sony WF-1000XM3 sont une véritable référence en matière d'écouteurs sans fil à réduction de bruit active. Pendant les French Days, la Fnac vous les propose pour la modique somme de 129,99 euros alors qu'ils en coutaient 249 euros à leur sortie.

Si les écouteurs sans-fil Sony WF-100XM4 sont les derniers-nés de la firme japonaise, la génération précédente reste à l’heure actuelle l’une des meilleures références d’écouteurs sans fil à réduction de bruit sur le marché. Sony propose des écouteurs confortables à porter, qui délivrent un son de qualité et proposent de nombreuses fonctionnalités pratiques, dont la recharge sans fil. Longtemps proposés aux alentours de 200 euros, aujourd’hui les French Days permettent de se les procurer pour moins de 130 euros. Une véritable aubaine pour ceux les trouvaient trop onéreux, c’est le moment !

Ce qu’il faut retenir des Sony WF-100XM3

La qualité sonore

Une autonomie confortable

L’une des meilleures réductions de bruit sur des écouteurs

Lancés à 249 euros il y a un peu plus d’un an, les Sony WF-1000XM3 sont actuellement disponibles à seulement 129,99 euros à la Fnac. Les mêmes prix sont disponibles pour les deux coloris : Noir et Doré.

On trouve également le casque du même nom, le Sony WH-1000XM3, à 229 euros au lieu de 279 euros. Le nouveau XM4 est quant à lui affiché à 309 euros au lieu de 379 euros.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant les écouteurs Sony WF-100XM3.

Des écouteurs toujours aussi excellents malgré l’arrivée des WF-100MX4

Sortis en 2019, les WF-100MX3 font encore partie des meilleurs écouteurs sans fil en 2021. D’autres références font tout aussi bien, voire mieux, comme les Jabra Elite 85t, ou encore les Apple AirPods Pro, mais aucun d’entre eux n’est aujourd’hui aussi abordable que la solution de Sony.

Surtout que Sony a déjà fait ses preuves avec son casque sans fil à réduction de bruit. Pour ces true wireless, la marque reprend la même technologie ANC embarquée sur le casque WH-100XM3, de façon miniaturisée, pour un résultat tout simplement bluffant. Le résultat n’est pas à la hauteur du casque, mais ces oreillettes sont moins gênantes à porter au quotidien. Et grâce aux embouts intra-auriculaires, les oreillettes tiennent très bien dans l’oreille et le confort est plutôt réussi. Via l’application (disponible sur iOS et Android), il est possible de régler l’antibruit selon les situations avec des modes prédéfinis si vous marchez dans la rue ou prenez les transports en commun.

Un rendu sonore de qualité et des fonctionnalités très utiles

Les XM3 proposent une isolation passive et offrent un excellent rendu sonore, mais ce qu’on apprécie surtout, ce sont les nombreuses fonctionnalités des écouteurs true wireless de Sony. Par exemple, « Quick Attention » permet de réduire le son et entendre les bruits environnants par un simple effleurement de la zone tactile dédiée sur les oreillettes. Google Assistant est également disponible sur les écouteurs, pour vous permettre d’effectuer des commandes vocales sans sortir votre téléphone.

Enfin, même si le boîtier de charge est assez encombrant, il est certifié Qi et offre tout de même 24 heures d’autonomie. Quant aux écouteurs, ils devraient tenir 6 heures avec la réduction de bruit activée et encore plus sans. Sachez qu’il y a un port USB-C pour de la recharge rapide si vous n’avez pas de socle à induction.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test des Sony WF-1000XM3.

