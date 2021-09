Amazon baisse fortement le prix de la Surface Pro 7 après les annonces de Microsoft

Malgré l'arrivée de la nouvelle génération, la Surface Pro 7 de Microsoft reste une référence à considérer sur le marché des tablettes hybride. Aujourd'hui, Amazon casse le prix du modèle i5 (10e) + 8 Go de RAM + SSD 128 Go à 799,99 euros au lieu de 1 069 euros habituellement.

La 8e génération de la Surface Pro a été officialisée et elle promet de beaux changements. Toutefois la Surface Pro 7, reste incontournable dans sa catégorie pour un prix bien plus abordable que les nouveaux modèles. Aujourd’hui, on trouve la version i5 (10e) + 8 Go de RAM + SSD 128 Go de la tablette hybride avec 25 % de remise immédiate.

Ce qu’il faut retenir de la Surface Pro 7

Le PC hybride par excellence

La puce Intel de 10e génération

Un très bon écran avec une définition « 3K »

Une connectique USB-C

Au lieu d’un prix barré à 1 069 euros, la Microsoft Surface Pro 7 (Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD) est actuellement disponible en promotion à 799,99 euros sur le site d’Amazon.

Une tablette hybride premium

La Surface Pro 7 fait partie des dernières tablettes hybrides du constructeur américain. Pour ce modèle, Microsoft n’a pas opéré de changement majeur et propose un design toujours sobre et élégant que l’on retrouve sur les anciens modèles, avec des bordures assez épaisses. Elle repose sur un écran PixelSense de 12,3 pouces, avec un format 2:3 qui permet d’afficher plus d’information, et affiche une définition « 3K » (2736 × 1824 pixels) parfaite pour lire vos contenus multimédias.

Un excellent outil de productivité

Cette tablette tactile a été pensée pour être ultralégère et polyvalente. Elle ne pèse que 776 g, mais embarque toutefois de bonnes caractéristiques techniques, même si la nouvelle embarque une puce Intel de 11e génération. Grâce à son processeur quad core (8 threads) Intel Core i5 3470 de 10e génération et à ses 8 Go de RAM, vous ne souffrirez d’aucun ralentissement lors d’ouverture de logiciels de création ou simplement surfer sur internet sans ramer. Côté stockage, un SSD de 128 Go a été prévu, afin de vous offrir une bonne réactivité.

Tout l’intérêt de la Microsoft Surface Pro 7, c’est de s’adapter à votre façon de travailler, où que vous soyez. Si Microsoft annonce une autonomie d’une journée, il faudra en réalité comptez six-sept heures d’autonomie. Le constructeur met à jour la connectique et propose désormais un port USB-C, mais on retrouve toujours un port USB A, carteSD et Surface Connect. Ce dernier permet évidemment de connecter le clavier Type Cover pour utiliser la tablette comme un véritable ordinateur. Le stylet Surface Platine est quant à lui très utile pour prendre des notes, dessiner ou même faire de la retouche photo.

Windows 11 prochainement

Enfin, il faut savoir que cette tablette hybride tourne sous une version complète de Windows 10, et pourra profiter de la prochaine mise à jour qui arrivera d’ici quelques jours.

