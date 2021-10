Avec sa gamme de téléviseurs 4K OLED Bravia XR, Sony veut proposer la meilleure expérience gaming pour celles et ceux qui sont équipés d'une PlayStation 5. Tous les modèles sont aujourd'hui en promotion chez Boulanger et vous pourrez même avoir des jeux gratuits.

Sony est sur de nombreux fronts du monde de la Tech et les téléviseurs en font évidemment partie. Le constructeur japonais joue pratiquement à jeu égal avec LG sur les TV OLED, en témoigne l’excellence de sa gamme Bravia XR optimisée pour les consoles PlayStation 5. Cette dernière est aujourd’hui à l’honneur avec jusqu’à 1 000 euros de réduction et 100 euros offerts à dépenser sur le PlayStation Store.

Ce qu’il faut retenir de la gamme Bravia XR

Une dalle OLED de grande qualité

Compatible Dolby Vision, Dolby Atmos, IMAX et DTS

Parfait pour jouer sur PS5 : HDMI 2.1, 4K@120, VRR et ALLM

Une TV qui fait office d’enceinte grâce à sa technologie Acoustic surface Audio +

Au lieu de 2 690 euros habituellement, la TV 4K OLED Sony Bravia XR-65A80J est aujourd’hui disponible en promotion à 2 089 euros chez Boulanger. Le modèle en 77 pouces passe quant à lui de 4 990 euros à 3 990 euros. De plus, vous aurez droit à 100 euros offerts à dépenser sur le PlayStation Store, soit l’occasion parfaite pour précommander le nouveau Horizon Forbidden West.

D’autres téléviseurs de la gamme Bravia XR sont en promotion sur Boulanger, notamment avec le modèle XR55C90J qui chute à 1 099 euros, contre 1 399 euros habituellement. C’est la référence la plus abordable de la marque japonaise actuellement.

La TV idéale pour votre PS5

Sony a créé la PlayStation 5 et a également créé le téléviseur idéal pour y jouer avec sa gamme Bravia XR. Ces TV sont optimisées pour la console next-gen, avec des préréglages automatiques pour améliorer la qualité de l’image en jeu. Évidemment, on retrouve des ports HDMI 2.1 (au nombre de deux) autorisant la 4K à 120 images par seconde, ainsi que les fameux modes ALLM (Auto Low Latency Mode) et VRR (Variable Refresh Rate). Il ne faut pas non plus oublier les compatibilités avec Nvidia G-Sync et AMD FreeSync pour compléter la boucle. En 2021, et pour les prochaines années, c’est tout ce qu’il faut pour profiter des meilleurs graphismes avec la PS5 — et ça marche aussi avec la Xbox Series X.

Premium, du design à la fiche technique

Les téléviseurs Bravia XR ont la particularité de proposer des bordures extrêmement fines, laissant la possibilité à la dalle OLED de s’exprimer de la plus belle des manières sur une très grande surface, même pour le plus petit modèle en 55 pouces. On regrette seulement les pieds disposés à chacune des extrémités, qui ne conviendront malheureusement pas à tous les types de meubles TV. L’écran affiche une définition en 4K et propose de nombreuses normes vidéo, en passant par le HDR et le Dolby Vision, par exemple. Cependant, le principal avantage de cette nouvelle génération des téléviseurs Sony est d’apporter une meilleure puissance de traitement de l’image grâce au processeur Bravia XR, mais aussi une très haute luminosité.

Son système son compatible Dolby Atmos est d’ailleurs très intéressant. Composé de quatre haut-parleurs pour une puissance totale de 60 W, le système Acoustic Surface Audio + permet au son de se propager sur l’ensemble de l’écran et fait vibrer la dalle par le biais de moteurs. Vous profitez alors d’un son stéréo comme au cinéma, pour un effet bien plus immersif pour vos films/séries et jeux vidéos.

Google TV : le meilleur OS pour grand écran

Une bonne expérience TV nécessite une bonne interface utilisateur. Pour cela, Sony a fait le très bon choix d’intégrer l’excellent OS Google TV dans ses téléviseurs Bravia XR. L’expérience est très personnalisée, notamment avec des suggestions pertinentes en fonction de vos goûts et les services de streaming auxquels vous êtes abonnés. Vous aurez évidemment accès à des milliers d’applications via le Play Store, avec toutes les fonctionnalités de Google qui vont avec, comme l’assistant vocal et le Chromecast.

