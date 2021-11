OnePlus 9 Pro : ce smartphone premium chute à 630 € grâce à un code promo

Présenté il y a quelques mois par la firme chinoise, le OnePlus 9 Pro est un excellent téléphone, bien conçu et haut de gamme. Il a déjà conquis de nombreux utilisateurs. Il faut dire qu'il ne manque pas de qualités. Si vous souhaitez obtenir cet excellent smartphone, sachez qu'il est actuellement proposé 628 euros aujourd'hui seulement, contre plus de 900 euros habituellement.

Le constructeur chinois confirme sa volonté de jouer dans la cour des (très) grands avec le OnePlus 9 Pro. Avec ce smartphone, la marque veut s’imposer sur le segment premium et concurrencer les mastodontes du marché. Pour relever ce défi, OnePlus s’est associé avec Hasselblad pour améliorer la partie photo, et propose une fiche technique très musclée. Déjà en vente depuis quelques mois, son prix devient plus abordable grâce à ce code promo.

Le OnePlus 9 Pro, c’est quoi ?

Un smartphone avec un superbe écran AMOLED QHD+ à 120 Hz

Des performances de premier ordre grâce au Snapdragon 888

Sans oublier, la charge filaire 65 W et sans fil 50 W

Un smartphone haut de gamme réussi

Le OnePlus 9 Pro se présente comme le smartphone le plus haut de gamme jamais proposé par la marque, car même si ce dernier est assez similaire à son prédécesseur esthétiquement, au niveau de la fiche technique c’est autre chose. Le nouveau fleuron de la marque est équipé d’un somptueux écran AMOLED 6,7 pouces aux bords incurvés. C’est un écran très lumineux avec des couleurs fidèles à la réalité qui affiche une définition QHD+ de 3 120 x 1 440 pixels. La dalle est parfaite pour regarder du contenu et s’accompagne en plus, d’un taux de rafraichissement adaptatif allant de 1 Hz à 120 Hz, pour assurer une navigation fluide. Le tout protégé par du Gorilla Glass.

Même sous le capot, le smartphone de OnePlus prouve son excellence en intégrant l’une des meilleures puces de chez Qualcomm, le Snapdragon 888. Couplé à 8 Go. de RAM, cette configuration délivre une puissance considérable pour répondre à tous les besoins que l’on peut avoir d’un smartphone en 2021. Vous pourrez profiter d’une expérience utilisateur totalement fluide, que ce soit pour du multitâche, lire des applications ou des jeux 3D avec des graphismes poussés au maximum. L’expérience utilisateur est d’autant plus agréable ave l’interface Oxygen OS basé sur Android 11. Sachez qu’il est possible de profiter de la dernière version de l’OS de OnePlus qui est disponible en bêta.

Un partenariat qui fait du bien et une charge rapide très efficace

En plus d’être extrêmement performant sur toutes les tâches, le OnePlus 9 Pro assure au niveau de ses photos. Cela est dû à son partenariat avec Hasseblad. Grâce à cela, la firme chinoise améliore sa partie photo, qui avait tendance à faire tache par rapport à la concurrence. Le 9 Pro dispose d’un quadruple capteur photo : 48 + 50 mégapixels + 8 mégapixels + 2 mégapixels. Et cette composition fait du bon travail, le smartphone est capable de prendre des clichés très détaillés, d’autant plus que la colorimétrie est cohérente entre les différents capteurs. Mention spéciale pour la mise au point très convaincante, même s’il manque encore un peu de polyvalence et de netteté dans les angles pour atteindre le niveau des meilleurs de sa catégorie.

Pour finir, OnePlus embarque une batterie de 4 500 mAh sur le 9 Pro, mais la marque chinoise privilégie surtout la charge rapide. Le téléphone tiendra une journée et demie, cela dépendra de votre utilisation. Il pourra être rechargé complètement en moins de 30 min ! Même sa charge sans fil est extrêmement rapide et se veut même plus véloce que la plupart des charges filaires de ses concurrents. Comptez 45 minutes pour se recharger complètement sans fil.

