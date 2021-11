Sennheiser PXC 550-II : la Deutsche Qualität jusqu’aux oreilles et pour pas cher

Sennheiser est une marque allemande spécialisée dans le matériel audio, comme les écouteurs sans fil et les casques à réduction de bruit. Le PXC 550-II fait partie de cette dernière catégorie et il devient aujourd'hui nettement plus abordable sur Cdiscount en passant sous les 140 euros, alors qu'il en coûtait 349 euros au lancement.

Chez Frandroid, on adore les produits Sennheiser. Que ce soit pour les écouteurs sans fil ou les casques à réduction de bruit, le constructeur allemand utilise un savoir-faire acquis depuis de nombreuses années pour apporter des produits de très haute qualité à ses utilisateurs et utilisatrices. La référence PXC 550-II qui nous intéresse aujourd’hui est de loin la plus abordable du moment puisqu’elle bénéficie d’une grosse promotion faisant économiser 210 euros sur le prix de base.

Ce qu’il faut retenir du Sennheiser PXC 550-II

Les oreillettes si confortables, car à mémoire de forme

La réduction de bruit active efficace pour le prix

La bonne autonomie : environ 30 h

Au lieu de 349 euros au lancement, mais plus habituellement vendu à 199 euros maintenant, le casque sans fil Sennheiser PXC 550-II est actuellement disponible en promotion à seulement 139 euros en utilisant le code promo AFFAIRE30 sur Cdiscount.

Un casque confortable avec du bon son

Le Sennheiser PXC 550-II Wireless est un casque sans fil qui adopte le format circum-aural pour englober totalement vos oreilles. Ces dernières seront d’ailleurs au top du confort grâce aux coussinets à mémoire de forme. L’arceau bénéficie du même traitement pour ne pas gêner l’utilisateur lorsqu’il porte le casque sur la tête. Notez également qu’il se plie pour faciliter le rangement, dans l’étui de transport inclus.

Ce casque propose ensuite une très bonne qualité sonore, avec un équilibre assez agréable entre les aigus, les médiums et les graves. Il est compatible Bluetooth 5.0 et propose des codecs tels que AAC ou AptX, même si on pourrait regretter la présence du LDAC. En ce qui concerne la réduction de bruit active, trois microphones sont chargés de faire le travail pour annuler, autant que faire se peut, les bruits environnants. Le résultat n’est pas à la hauteur d’un casque premium chez Bose ou Sony, mais c’est déjà suffisant pour se couper des distractions externes lors de l’écoute de vos playlists. La qualité des appels sera dans le même temps améliorée grâce à ce procédé.

Dommage pour le port microUSB…

Sennheiser a aussi intégré de nombreuses fonctionnalités à son casque. On retrouve par exemple la compatibilité avec Google Assistant, Amazon Alexa et Siri, mais aussi différents modes audio via l’application Sennheiser Smart Control (disponible sur iOS et Android). Le PXC 550-II possède également un micro, lequel se connecte automatiquement en Bluetooth lorsqu’il est déployé, très pratique pour jouer sur PC.

L’autonomie n’est pas non plus en reste. Ce casque peut tenir pendant environ 30 heures après une charge complète, un peu moins si la réduction de bruit est activée. Le seul bémol vient de sa charge assez lente, car microUSB. Ceci étant dit, le câble est tout de même fourni dans la boîte, avec même un câble jack 3,5 mm pour passer en mode filaire afin d’économiser de la batterie.

