100 Go pas cher ? C’est possible avec ces 3 forfaits mobile à moins de 10 €

Si votre forfait mobile ne doit pas constituer un poste de dépense important, mais que vous souhaitez tout de même en profiter, nous avons sélectionné 3 offres de forfait 100 Go à moins de 10 euros par mois qui pourraient vous intéresser.

C’est en regardant du côté des MVNO (opérateur mobile virtuel) que l’on trouve les meilleurs prix pour des forfaits mobile gonflés en Go. C’est le cas cette semaine chez NRJ Mobile, Prixtel et Coriolis qui proposent chacun des forfaits de 100 Go pour moins de 10 euros par mois.

La majorité des offres ci-dessous sont valables pendant un an. Pour ne pas oublier de vous désabonner avant la fin de l’avantage promotionnel de votre abonnement, n’hésitez pas à utiliser notre outil dédié.

NRJ Mobile : 100 Go pour 8,99 euros par mois pendant un an.

NRJ Mobile utilise le réseau de Bouygues Telecom, l’un des principaux fournisseurs de réseau mobile en France. Vous profitez donc des infrastructures de l’opérateur dans tout le pays, dans les DOM et de ses partenaires en Europe.

l’enveloppe 4G conséquente de 100 Go qui vous permettra de profiter de tout votre environnement numérique en ligne sans crainte d’être trop limité et d’une connexion haut débit sur votre smartphone. Cela vous sera utile pour notamment pour regarder des séries Netflix, des vidéos YouTube ou naviguer sur le web et les réseaux sociaux. Vous pouvez même en faire profiter toute la famille ou vos amis grâce à la fonction de partage de connexion. Le forfait prévoit également 10 Go à utiliser en Europe et DOM pour être un minimum autonome à l’étranger. Si vous dépassez la limite, du moins si vous y arrivez, le débit sera simplement réduit sans pour autant inclure de surfacturation.

En tant que forfait illimité, ce dernier propose les appels, SMS et MMS sans restrictions partout France Métropolitaine, dans les DOM ou en Union européenne. Le forfait est à 9,99 euros par mois pendant un an, mais est sans engagement.

Jusqu’au 8 novembre, le tarif pour ce forfait 100 Go chez NRJ Mobile est de 8,99 euros par mois pendant un an puis passe à 19,99 euros mensuels.

Prixtel : 100 Go pour 9,99 euros par mois pendant un an.

Comme ses concurrents, le forfait Prixtel de 100 Go donne accès aux appels, SMS et MMS illimités en France vers un numéro français. Mais côté communication, l’opérateur va plus loin en rajoutant les appels illimités vers les mobiles et fixes des USA et du Canada, ainsi que vers les fixes en Europe/DOM et ce, sans coût supplémentaire.

Pour un prix en dessous de 10 euros par mois, le forfait propose la même enveloppe, à savoir 100Go. Celle-ci est à utiliser partout en France. Prixtel utilise le réseau de SFR que ce soit côté data que pour les communications. Avec autant de Go à disposition, vous aurez donc loisir de profiter d’internet sur votre mobile sans réelle limitation, à savoir la navigation sur les réseaux sociaux, le streaming de vidéo ou encore le cloud Gaming qui se démocratise de plus en plus et qui demande une enveloppe data importante pour fonctionner sur la durée.

L’opérateur propose cette fois-ci 15 Go de données à utiliser depuis l’Europe et les DOM. Cette enveloppe est d’ailleurs proposée en plus du forfait de base.

Ce forfait sans engagement est disponible jusqu’au 9 novembre 2021 et le tarif est de 9,99 euros par mois pendant un an, puis ce dernier passe à 15,99 euros mensuels par la suite.

Coriolis : 100 Go pour 8,99 euros par mois pendant un an.

Coriolis est peut-être moins populaire que ces concurrents directs, mais il propose lui aussi des forfaits sans engagement dont un, vous l’aurez compris, de 100 Go pour moins de 10 euros par mois. Ces forfaits sont sous le réseau de SFR, vous êtes donc assuré d’obtenir une qualité de service couvant plus de 95 % du territoire Métropolitain. Vous avez donc droit aux appels illimités vers les fixes et les mobiles ainsi que les SMS et MMS illimités en France métropolitaine, en Europe et en DOM.

Le forfait 100 Go est parfaitement adapté si votre consommation de data est conséquente, notamment si vous avez l’habitude de regarder vos films et séries en streaming depuis n’importe où sur votre mobile.

En ce qui concerne la data à l’étranger, Coriolis prévoit une enveloppe dédiée à l’Europe et aux DOM de 11 Go. Cette dernière ne dépend d’ailleurs pas des 100 Go de base et est proposée en plus.

Le tarif est conservé à 8,99 euros par mois pendant 12 mois, puis passe à 18,99 euros mensuels.

Est-il possible de conserver son numéro ?

Quelle que soit l’offre que vous choisissiez, il sera nécessaire de rajouter 10 euros au total de la commande pour obtenir votre nouvelle carte SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait d’ailleurs sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne (en appelant le 3179) lors de l’inscription.

Notez également que ces offres sont sans engagement et proposent de petits prix pendant une période d’un an. Le prix augmente par la suite et si ces futurs tarifs ne vous conviennent pas, vous pourrez alors choisir de migrer vers un nouvel opérateur pendant ou avant la fin de l’offre. Vous pouvez vous aider de notre outil dédié afin de vous créer un rappel.

