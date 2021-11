Cette trottinette électrique premium de chez Ninebot perd 220 € sur son prix d’origine

Ninebot Segway est l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine avec de nombreuses références notables. Solide, rapide, endurante et confortable, la Max G30LE est assez onéreuse en vue de son positionnement haut de gamme, mais en ce moment son prix passe de 699 euros à 479,90 euros sur Amazon.

Xiaomi envahit le marché des smartphones, mais également des trottinettes électriques en proposant comme à son habitude le meilleur rapport qualité-prix qui soit. Mais c’est sans compter Ninebot Segway, l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine qui proposent de nombreuses références notables, comme par exemple la MaxG30LE. Cette trottinette offre jusqu’à 40 km d’autonomie, un bon confort de conduite, ainsi qu’un puissant moteur. Des éléments qui pourront vous faire craquer, vu qu’en plus, ce produit est désormais à un prix canon sur Amazon, en passant à moins de 480 euros.

Les points forts de la max G30LE de Segway

Une conception et une fabrication de qualité

Une bonne autonomie pour assurer de longs trajets

Un moteur puissant de 350 W (vitesse 25 km/h, même pente à 20 %)

Affiché à 699 euros sur le site officiel de Segway, la trottinette électrique Ninebot KickScooter MAX G30LE est disponible en promotion à 479,90 euros sur Amazon, soit 220 euros de remise immédiate. C’est le prix le plus bas constaté sur le site du géant américain.

Une trottinette durable, confortable et facilement transportable

D’un point de vue design, Ninebot Segway ne propose rien de très original, mais conçoit une trottinette à la fois élégante avec sa touche beige, sobre mais surtout robuste. Effectivement, la MAXG30LE est en mesure de braver la pluie et de résister aux éclaboussures grâce à sa certification IPX5 et IPX7 pour le moteur. Concernant les pneus, il sont de type tubeless, c’est-à-dire sans chambre à air, conçu pour éviter les crevaisons. Malgré l’absence d’amortisseurs, ces pneus offrent un très bon amorti et devrait permettre à la trottinette, de se déplacer sur des surfaces plus rugueuses sans que les vibrations soient insupportables et ainsi obtenir une conduite plus douce. Pour assurer la sécurité, un double système de freinage régénératif est présent pour plus de sécurité et de stabilité.

Elle s’équipe d’un écran LCD au centre du guidon, qui est très lisible et sur lequel vous pourrez visualiser la vitesse, les modes de conduite, l’état de la batterie, etc. Concernant son plateau, il est assez large avec 7 pouces permettant d’offrir un bon confort. La trottinette fait son poids et affiche 17,5 kilos sur la balance, c’est entre 3 et 5 kilos de plus par rapport aux poids des trottinettes Xiaomi. Cependant, elle a l’avantage d’avoir un système pliable assez facile et rapide en seulement 3 clics. La MAXG30 LE sera facile à transporter dans les transports publics, à ranger dans votre voiture et à emmener sans effort vers la destination de votre choix.

Roulez sans effort avec une bonne autonomie

Avec la trottinette de Segway, vous aurez peu d’efforts à fournir pour vous déplacer en ville. En effet, la trottinette propose un moteur d’une puissance de 350 W, ce qui est suffisant pour atteindre une vitesse maximale de 25 km/h, et reste donc dans la limite légale française. Puis, si sur votre trajet se dresse une grande montée, et bien sachez qu’elle est capable de gravir des pentes à environ 20° d’inclinaison. C’est toujours plus que ce que propose la nouvelle trottinette de Xiaomi.

Si le modèle le plus haut de gamme de la marque dispose une autonomie de 65 km, le modèle G30LE a le mérite de proposer une belle autonomie capable de monter jusqu’à 45 km, grâce à sa batterie de 367 Wh. Parfait pour tenir durant votre trajet que ce soit au petit matin ou de nuit. D’ailleurs, une fois la nuit tombée vous pourrez compter sur une lumière LED haute luminosité intégrée de 2,5 W, qui éclaira le chemin devant vous et vous rendra parfaitement visible aux autres usagers de la route, sans les aveugler.

