AirPods Pro à 169 € et AirPods 2 à 99 € : l’offre choc d’Apple pour le Single Day

Si vous souhaitez investir dans des écouteurs true wireless de la marque à la Pomme, et bien, c'est le moment idéal. Pour le Single Day, Aliexpress propose les écouteurs sans fil de la marque à la pomme en promotions. Grâce à des codes promo, les AirPods Pro chutent à 169 euros et les AirPods 2 à 99 euros seulement !

Il est vrai que le Black Friday est l’événement immanquable du mois de novembre, pourtant il existe un autre événement qui à un intérêt avant les fêtes de fin d’années c’est le Single Day. Et c’est sur le site Aliexpress que vous allez pouvoir trouver un bon nombre de promotions tout au long de la journée. D’ailleurs le site chinois frappe fort en proposant des prix chocs pour les écouteurs de la marque à la Pomme. Grâce à des codes promo les AirPods Pro et AirPods de deuxième génération profitent jusqu’à 90 euros de réduction.

Les AirPods en promotion

Sachez que les prix indiqués ci-dessus s’afficheront une fois le code promo utilisé avant de procéder au paiement. Chaque modèle vendu est expédié depuis la France et sera pris en charge sans problème lors de votre passage à l’Apple Store, si vous avez besoin d’une assistance.

AirPods 2 : pour ceux qui n’aiment pas les intra

Les AirPods 2 sont des écouteurs qui conviendront à celles et ceux qui n’apprécient pas les intra-auriculaires. Ils proposent le même design que celui du modèle de 2016, donc toujours très agréables à porter au quotidien. Au niveau de l’autonomie, vous pouvez compter sur une durée de 5 heures en écoute musicale avant de remettre les écouteurs dans le boîtier. En 30 minutes les écouteurs sont rechargés et vous avez jusqu’à 24 heures d’autonomie au total avec le boîtier de charge filaire.

Pour cette deuxième génération, les améliorations résident au niveau du son. On est loin des performances de ce que peuvent faire les concurrents, mais les AirPods ont le mérite de proposer un rendu clair et équilibré. Réservée à la version pro, la réduction de bruit active n’est pas disponible sur ce modèle, mais une fois le son diffusé dans vos oreilles, l’isolation passive est loin d’être mauvaise. On retrouve la compatibilité Bluetooth 5.0 ou encore l’intégration de Siri dans les écouteurs afin de profiter du célèbre « Dis Siri » directement avec les Airpods. Ils pourront fonctionner sur les appareils sous iOS et Android, mais les détenteurs d’appareils Apple auront quelques fonctionnalités exclusives comme le mode Play/Pause qui s’active automatiquement en retirant et remettant une oreillette.

Bien évidemment, les AirPods 2 s’intégreront parfaitement avec l’écosystème d’Apple. Ils s’appairent facilement et rapidement à votre iPhone, ou tout autre produit Apple — la magie opère. Pour les détenteurs de smartphone Android, les AirPods 2 sont compatibles. Cependant, la plupart des fonctionnalités citées ne sont en revanche pas disponibles avec ce type d’appareil.

Ce qu’il faut retenir des AirPods 2

Son appairage immédiat avec son iPhone

La possibilité d’utiliser Siri sans iPhone

Son rendu audio et sa bonne autonomie

Sa compatibilité avec les appareils Android

Lancés au prix de 179 euros, les AirPods de 2ème génération sont maintenant disponible à 149 euros, mais grâce au code promo « FAST10GO« , les écouteurs passent à seulement 99 euros sur le site Aliexpress.

AirPods Pro : le must-have pour profiter de la réduction de bruit active

Il n’a fallu qu’un simple changement pour que les AirPods Pro se transforment en l’une des références des écouteurs sans fil intra-auriculaires. Ce succès est dû à la présence de la technologie de réduction de bruit active. C’est une première pour la firme californienne et sans surprise, c’est un succès. Leur performance va jusqu’à rivaliser avec les Sony WF-1000XM4, l’autre référence en la matière. La qualité audio est également au rendez-vous, d’autant plus avec la nouvelle fonction audio spatiale si vous avez du contenu 5.1, 7.1 ou Dolby Atmos pour une meilleure immersion.

Pour celles et ceux qui possèdent des produits de la marque à la Pomme, vous allez pouvoir profiter des nombreuses fonctionnalités exclusives à iOS/iPadOS/MacOS. Par exemple, l’égalisation adaptative pour adapter le son en fonction de la forme de vos oreilles, ou le mode transparence permettant de laisser filtrer les bruits pour que vous puissiez rester attentif à l’environnement qui vous entoure. Vous pourrez également apprécier la simplicité de basculer automatiquement vers d’autres appareils.

Pour couronner le tout, les écouteurs restent agréables à porter au quotidien, avec une forme qui épouse bien le creux des oreilles. Et malgré un boîtier plus large, ce dernier reste compact et léger. Quant à l’autonomie, les AirPods Pro tiennent environ 24 heures avec le boîtier compatible charge sans fil. Vous pourrez compter jusqu’à 4h30 d’utilisation avant de remettre les oreillettes dans leur boîte.

Ce qu’il faut retenir des AirPods Pro

La réduction de bruit active très efficace

Les fonctionnalités réservées aux « Apple users »

L’autonomie de 24 heures avec le boitier (charge sans fil)

Avec un prix de lancement à 279 euros, les AirPods Pro sont aux alentours des 240 euros chez plusieurs sites marchands, mais grâce au code promo « SDFRN067« , les true wireless passent à 169 euros seulement sur Aliexpress.

Le Single Day se déroule uniquement aujourd’hui, le jeudi 11 novembre 2021. Pour retrouver toutes les offres de cet événement, nous vous invitons à aller jeter un œil à notre article regroupant toutes les meilleures offres chez Aliexpress.

