Le Samsung Galaxy Z Flip 3 bénéficie d’une belle promo pour le Single Day

Samsung a lancé plusieurs smartphones pliables depuis le Fold premier du nom, mais ce Galaxy Z Flip 3 est actuellement le plus abordable de tous, d'autant plus aujourd'hui avec une réduction de presque 200 euros à l'occasion du Single Day sur Alixpress.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 est un smartphone pliable différent des autres. En effet, il ne cherche pas à proposer un format tablette comme la plupart des références du marché, mais de simplement être tout petit une fois plié, pour rentrer facilement dans une poche de pantalon. Sous sa petite taille se cache tout de même une fiche technique premium et vous n’êtes pas obligé de dépenser le prix fort pour l’acquérir grâce aux promotions du Single Day.

Le Samsung Galaxy Z Flip 3, c’est quoi ?

Un smartphone pliable résistant avec la certification IP X8

Avec des performances élevées grâce au Snapdragon 888

Et un écran AMOLED 120 Hz de 6,7 pouces une fois déplié

Au lieu de 1 059 euros habituellement, le Samsung Galaxy Z Flip 3 chute aujourd’hui sous les 900 euros sur Aliexpress, selon le coloris choisi. Par exemple, le coloris violet du smartphone pliable tombe à 880 euros. La remise s’effectue directement dans le panier, mais vous pouvez aussi utiliser le code promo FRSAM100 si la réduction ne s’applique pas automatiquement.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Samsung Galaxy Z Flip 3.

Une fiche technique premium

Le Samsung Galaxy Z Flip 3 embarque un Snapdragon 888 épaulé par 8 Go de RAM. Cette configuration permettra aisément aux utilisateurs et utilisatrices de faire tout ce dont ils ont besoin au quotidien, en passant de la navigation web jusqu’aux jeux 3D. On retrouve à bord Android 11 (bientôt mis à jour vers la version 12) et l’interface One UI, qui sont d’ailleurs toujours adaptés au format particulier du téléphone. On pense notamment au Flex Mode, qui permet d’utiliser le Galaxy Z Flip 3 en position assise en partageant l’écran en deux — très utile pour un appel visio. La batterie est en revanche un peu juste avec une capacité de seulement 3 300 mAh, de même pour la charge « rapide » qui n’ira pas au-delà des 15 W de puissance, que ce soit en mode filaire ou sans fil.

Il se rattrape toutefois au niveau de la photo avec un double capteur de 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant, bien cachée dans la bulle de l’écran pliable interne. La polyvalence n’est pas son point fort avec seulement du grand-angle et de l’ultra grand-angle, mais la qualité est au rendez-vous, de jour comme de nuit.

Un smartphone pliable plus résistant qu’avant

Ce Z Flip 3 reprend globalement le même design que son prédécesseur, avec toutefois de meilleures finitions, notamment au niveau de la finesse des bordures de l’écran pliable interne. Ce dernier est d’excellente qualité, puisque AMOLED de 6,7 pouces, Full HD+ et 120 Hz adaptatif. Le changement par rapport au premier Z Flip s’opère réellement sur le clapet, où le petit écran passe de 1,1 pouce à 1,9 pouce pour faciliter l’usage, surtout que ce dernier apporte de nombreuses possibilités sans avoir à déplier le smartphone comme mettre un minuteur, contrôler la musique ou prendre une photo.

La dalle n’aura d’ailleurs pas peur des ongles grâce à une protection Gorilla Glass Victus très convaincante, tout comme la résistance générale du smartphone pliable qui a été clairement améliorée. Le film de protection plastique nécessaire pour plier l’écran est désormais 80 % plus résistant qu’avant et on retrouve désormais une certification IPX8 pour résister contre les éclaboussures et l’immersion dans l’eau jusqu’à plus d’un mètre de profondeur.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy Z Flip 3.

