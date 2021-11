La trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est vendue au rabais pour le Single Day

Décidément, les nouveaux produits qui viennent de sortir ne résistent pas aux promotions de la journée du Single Day. C'est le cas de la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 qui voit son prix passer de 449 euros à seulement 388 euros grâce à un code promo spécial pour cet événement.

Xiaomi a récemment présenté un nouveau modèle pour sa gamme de trottinettes électriques : la Mi Scooter 3. Cette dernière se positionne comme une évolution de la 1S, car commercialisée au même prix, mais elle reprend surtout certains arguments de la Pro 2 pour moins cher. Surtout en ce moment pendant le Single Day avec un prix qui baisse de plus de 60 euros.

Ce qu’il faut retenir de la Xiaomi Mi Scooter 3

Le même design qu’avant, mais avec des câbles bleus

La conservation de la vitesse max sur des côtes jusqu’à 16 %

L’autonomie toujours confortable : environ 30 km selon l’utilisation

Au lieu de 449 euros à son lancement il y a quelques semaines, la trottinette électrique Xiaomi Mi Scooter 3 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 388 euros sur Rakuten. Pour obtenir ce prix, il suffit d’être membre gratuit du Club R et de saisir le code promo RAKUTEN30 avant de procéder au paiement.

Une trottinette électrique qui ne change pas de design

La Xiaomi Mi Scooter 3 est la nouvelle trottinette électrique du constructeur chinois, mais elle ne va pas forcément révolutionner le genre. On retrouve notamment le même design que sur les modèles précédents, avec toutefois de l’embonpoint par rapport à la Mi Scooter 1S puisque le poids augmente de 700 grammes environ. La seule différence visible à l’œil nu qui nous fait dire que c’est un nouveau produit, c’est la couleur des câbles, qui passe du rouge au bleu, au niveau des roues à l’avant et à l’arrière. Même le petit embout en caoutchouc pour protéger l’entrée d’alimentation adopte ce nouveau coloris.

Pour le reste, on retrouve les mêmes caractéristiques, avec un châssis toujours en aluminium pour supporter une charge maximale de 100 kg et la certification IP 54 pour résister aux gouttes de pluie et à la poussière est encore de la partie. La Mi Scooter 3 se plie aussi pour faciliter le transport ou le rangement. Le guidon accueille encore une fois l’accélérateur à droite, le frein et la sonnette à gauche, ainsi que l’écran au centre pour afficher des informations comme la vitesse, l’état de la batterie signalé par une jauge à 5 segments et le mode de conduite (piéton, D ou S). Des voyants servent également à indiquer si la trottinette est verrouillée en appairage Bluetooth ou si elle souffre d’un problème technique, mais espérons que vous ne verrez pas ce dernier symbole trop souvent.

Une belle évolution de la Mi Scooter 1S

La principale montée en gamme par rapport à la Mi Scooter 1S est la puissance du moteur, qui passe de 250 à 300 W de puissance nominale (et de 500 à 600 W de puissance maximale). Vous ne verrez évidemment pas la différence sur la rapidité de l’engin puisque la trottinette électrique de Xiaomi est bridée à 25 km/h afin de respecter la législation française, mais vous le sentirez clairement au niveau de l’accélération, qui sera bien plus rapide pour atteindre la vitesse maximale autorisée. La Mi Scooter 3 peut également gravir des côtés jusqu’à 16 %, contre 20 % pour la Mi Pro 2.

En ce qui concerne l’autonomie, la marque chinoise table sur le même score que le modèle précédent, à savoir 30 km. Cependant, ce score n’est qu’indicatif et se réalise uniquement dans des conditions bien précises : avec une charge de 75 kg à 25 °C, sans vent, sur route plate, et surtout à 15 km/h. Dans les faits, si vous roulez à fond avec le mode sport, vous pourrez vous balader pendant un peu plus de 20 km. Comptez enfin 5h30 pour recharger la trottinette de 0 à 100 %.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xiaomi Mi Scooter 3.

