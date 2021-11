Cdiscount casse le prix de l’iPhone 12 Pro comme jamais aupravant

Sorti en 2020, l'iPhone 12 Pro fait désormais partie de l'ancienne génération des smartphones haut de gamme de la Pomme, mais il reste encore aujourd'hui fortement recommandable, surtout avec une promotion. On le trouve en ce moment à 899 euros au lieu de 1 159 euros chez Cdiscount.

En septembre dernier, la firme de Cupertino a présenté ses nouveaux iPhone 13 qui sont alors les porte-étendards de la marque pour la période 2021/2022. Ces derniers ne sont en revanche pas encore disponibles en promotion, il faut donc se diriger vers l’ancienne génération pour faire une bonne affaire, comme aujourd’hui avec l’iPhone 12 Pro qui bénéficie actuellement d’une réduction de plus de 250 euros chez un revendeur français.

Ce qu’il faut retenir de l’iPhone 12 Pro

Le format qui tient bien en main

L’écran OLED 6,1 pouces de bonne qualité

Les hautes performances de la puce A14 (5G)

La partie photo excellente, avec capteur LiDAR

Au lieu de 1 159 euros à son lancement, l’Apple iPhone 12 Pro avec 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 899 euros en utilisant le code promo APPLE100E sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant l’iPhone 12 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Quelques similitudes avec l’iPhone 12 classique

L’iPhone 12 Pro n’est pas « Pro » partout, puisqu’il partage beaucoup de points communs avec l’iPhone 12 classique, à commencer par un design similaire et un format exactement pareil lorsque l’on aperçoit dans les deux cas cet écran OLED de 6,1 pouces, avec la même taille d’encoche pour Face ID et la même protection Ceramic Shield sur la face avant. Il y a cependant une différence pas tellement visible à l’œil nu, où l’iPhone 12 Pro pourra pousser sa luminosité à 800 cd/m² alors que l’iPhone 12 se limite à 625 cd/m². On ressentira toutefois une différence de poids avec 25 grammes qui les séparent.

L’un comme l’autre est ensuite propulsé par la nouvelle puce A14 qui promet des performances de haute volée en plus d’assurer une compatibilité avec le réseau 5G. Ils promettent également la même autonomie avec 17 heures de lecture vidéo, selon Apple, et apportent tous les deux une compatibilité avec les accessoires MagSafe et la charge sans fil. Pratique si vous êtes déjà équipé en ce sens donc.

Mais la photo fait plus « Pro »

L’élément qui va vraiment changer est l’appareil photo. L’iPhone 12 intègre un double appareil photo 12 mégapixels, avec objectif grand-angle et ultra grand-angle. Le modèle Pro rajoute un téléobjectif x2 et également un capteur LiDAR déjà aperçu sur l’iPad Pro de 2020. Ce dernier permet de profiter d’un mode portrait en mode nuit ou d’une mise au point automatique plus rapide en conditions de faible éclairage, par exemple. Il est également fortement utile pour la réalité augmentée.

On va surtout apprécier l’exclusivité du format Apple ProRAW de l’iPhone 12 Pro qui permet d’offrir plus de possibilités pour les retouches en photo, et tout en facilité, car directement intégré à l’application quand vous voulez visionner votre cliché.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur l’iPhone 12 Pro.

