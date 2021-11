Le Oppo Find X3 Pro est un smartphone ultra premium, mais sans le prix qui va avec

Oppo propose plusieurs smartphones dans son catalogue, mais le Find X3 Pro est sans aucun doute le plus haut de gamme de tous. Son prix est de base assez élevé, mais aujourd'hui la facture s'adoucit nettement puisqu'on le trouve à 829 euros au lieu de 1 149 euros.

Son prédécesseur que nous avons élu meilleur smartphone de l’année 2020 était évidemment excellent, mais le Oppo Find X3 Pro vient encore plus améliorer cette formule qui a pour but d’apporter un appareil équilibré et bon dans tous les domaines. Et aujourd’hui, c’est sûrement le meilleur moment pour l’acheter puisque son prix baisse de plus de 300 euros.

Ce qu’il faut retenir du Oppo Find X3 Pro

Un somptueux écran OLED QHD+ à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 888 compatible 5G

Le microscope, un ajout sympathique, mais anecdotique

Sans oublier la charge rapide 65 W et la charge sans fil 30 W

Au lieu de 1 149 euros à son lancement, le Oppo Find X3 Pro avec 256 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 829 euros sur la boutique en ligne de RED by SFR.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Oppo Find X3 Pro. Le tableau se met à jour automatiquement.

Un look premium avec un excellent écran

Le Oppo Find X3 Pro est le plus premium des smartphones de la marque chinoise et cela se ressent directement lorsqu’on a le téléphone en main. C’est un bel objet, avec des finitions exemplaires et une petite dose d’audace pour son module photo à l’arrière où la coque vient se prolonger dessus au lieu d’en faire un bloc séparé. À l’avant, son écran prend quasi toute la surface, sans oublier les bords incurvés. La dalle 6,7 pouces est en plus excellente, car AMOLED, QHD+ et 120 Hz avec une très haute luminosité maximale.

Des performances au top du top

En tant que smartphone haut de gamme sous Android en 2021, il se doit évidemment d’embarquer la puce la plus puissante du moment chez Qualcomm, à savoir le Snapdragon 888, ici épaulé avec 12 Go de RAM. C’est une configuration sans faille qui répond à tous les usages que l’on peut avoir d’un smartphone de nos jours. Au niveau de l’autonomie, le Find X3 Pro a droit à une batterie de 4 500 mAh, compatible avec la charge rapide jusqu’à 65 W et la charge sans fil jusqu’à 30 W.

Un appareil photo doté d’un microscope

Pour la photo, le Find X3 Pro possède quatre capteurs à l’arrière : le principal et l’ultra grand-angle de 50 mégapixels chacun, un téléobjectif de 13 mégapixels (zoom optique x2 et hybride x5) et un objectif microscope de 3 mégapixels. Oui, microscope. Vous pourrez alors poser votre smartphone au plus près de votre sujet pour apercevoir des détails non observables avec l’œil humain. Une technologie surprenante et inédite, mais qui peut paraître assez anecdotique sur le long terme.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Oppo Find X3 Pro.

