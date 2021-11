80 Go à prix imbattable : c’est déjà le Black Friday chez cet opérateur mobile

Les promotions de fin d'année se préparent du côté des revendeurs, mais aussi chez les opérateurs. C'est le cas de NRJ Mobile qui propose en ce moment un forfait avec 80 Go de 4G pour seulement 8,99 euros par mois la première année.

Ce n’est pas encore le Black Friday que les forfaits mobile font déjà leurs grandes promos de fin d’année. Aujourd’hui, c’est au tour de NRJ Mobile de relancer son offre phare avec un forfait de 80 Go à un prix imbattable pour vous faire profiter d’une grande quantité de data à petit prix la première année.

Que propose le forfait chez NRJ Mobile ?

80 Go à petit prix sur le réseau Bouygues Telecom

Les appels, SMS et MMS en illimité

C’est sans engagement

Jusqu’au 17 novembre 2021, l’offre 80 Go de NRJ Mobile est disponible à 8,99 euros par mois pendant un an. Le prix passe ensuite à 14,99 euros mensuels, mais il s’agit d’un forfait sans engagement, vous pouvez donc y mettre fin à tout moment.

Si 80 Go c’est trop pour vous, vous pouvez aussi opter pour le forfait de 5 Go à 4,99 euros par mois toujours sans engagement et cette fois-ci sans prix doublé après la première année.

Si vous ne souhaitez pas continuer ces forfaits au bout de la première année, pensez à utiliser notre outil dédié pour ne pas subir la bascule de prix.

Un forfait gonflé en 4G et un autre plus modeste et moins cher

Le forfait de 80 Go s’adresse en premier lieu à ceux qui ont besoin d’être régulièrement sur leur mobile pour tout type d’utilisation. Ces données 4G sont accessibles partout en France Métropolitaine. Les possibilités sont donc nombreuses comme regarder du contenu vidéo en streaming, jouer en ligne ou simplement naviguer sur internet et les réseaux sociaux sans vraiment de limitations. L’autre forfait est de 5 Go est destiné aux personnes n’utilisant que peu leur mobile pour naviguer sur le net ou qui ont pour habitude d’utiliser un réseau Wi-Fi, qu’il soit public ou privé. Son gros avantage concerne son prix (4,99 euros par mois) qui ne double pas même après la première année. De quoi faire des économies certaines sur ses dépenses mobiles.

Concernant les données à l’étranger, le premier forfait possède une bonne quantité de data depuis l’Europe et les DOM, à savoir 10 Go tandis que le second est de 5 Go. Attention cependant, ces enveloppes sont proposées en même temps que celui du forfait de base, pensez donc à bien calculer votre coup si vous avez l’habitude des déplacements à l’étranger.

Le réseau de Bouygues Telecom en prime

En utilisant le réseau de Bouygues Telecom, NRJ Mobile assure à ses clients une ligne mobile de qualité, surtout en ce qui concerne les communications. D’ailleurs ces forfaits en série limitée comprennent les appels, SMS et MMS illimités depuis la France Métropolitaine, ainsi que depuis l’Europe et les DOM vers un numéro français. La seule limite est d’un maximum de 3 heures par appel, dans la limite de 129 destinataires par mois, dont 99 depuis l’UE et DOM.

Comment conserver mon numéro ?

Vous pouvez bien évidemment conserver votre numéro mobile actuel en changeant de forfait. Tout d’abord, il est nécessaire de rajouter 10 euros au total de votre commande pour obtenir la nouvelle SIM triple découpe. Le changement d’opérateur se fait ensuite sans coupure si vous conservez votre numéro. C’est gratuit et il suffit de fournir le code RIO de votre ligne lors de l’inscription. Si vous ne savez pas comment procéder, consultez notre tutoriel pour demander votre RIO.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You - 50 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 50 Go 11,99€ Découvrir RED Forfait 4G - 80 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 14€ 17€ Découvrir Série limitée Free Forfait 4G - 80 Go Dernier jour ! Appels illimités SMS/MMS illimités 80 Go 10,99€ 19,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Le Black Friday arrive bientôt

Le Black Friday ne va pas tarder à débuter en France, avec de nombreuses promotions sur tous vos produits Tech préférés. Pour ne louper aucun bon plan de cet événement qui commencera le 26 novembre prochain, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour être prêt le jour J :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.