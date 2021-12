Darty est vraiment très généreux avec cette offre sur le Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 bénéficie aujourd'hui de sa meilleure promotion depuis le lancement grâce à une super offre disponible chez Darty. En ajoutant simplement le smartphone avec les Samsung Galaxy Buds 2 dans votre panier, le tout revient à seulement 639 euros.

De nombreuses promotions sont disponibles à l’approche de Noël, voire parfois même plus intéressantes qu’au Black Friday 2021. C’est le cas de certains smartphones haut de gamme qui voient leur prix fortement chuter pour trouver leur place sous le sapin, comme aujourd’hui avec l’excellent Samsung Galaxy S21. C’est tout simplement la meilleure offre que l’on puisse trouver actuellement pour la référence premium de la marque sud-coréenne !

Le Samsung Galaxy S21, c’est quoi ?

Un smartphone premium dans un format compact

Doté d’un écran Super AMOLED de 6,2 pouces à 120 Hz

Avec la même puissance que les Galaxy S21+ et S21 Ultra

Sans oublier la qualité et la polyvalence de l’appareil photo

Le Samsung Galaxy S21 a été lancé à 859 euros, mais il est maintenant disponible à 749 euros si vous l’achetez seul. Pour bénéficier d’un meilleur prix, il suffit d’ajouter les Samsung Galaxy Buds 2 (d’une valeur de 129 euros) avec le smartphone dans votre panier, et le tout passe à seulement 639 euros chez Darty, soit une réduction totale de 239,99 euros.

Un smartphone premium avec quelques concessions

Le Galaxy S21 classique est un peu moins premium que les S21+ et S21 Ultra, surtout lorsque l’on pense à son dos en plastique. Oui, du plastique sur un smartphone haut de gamme. Samsung l’a fait, mais Samsung l’a bien fait. L’illusion est réussie et le tout est solide, sans oublier les finitions exemplaires qui rendent l’appareil agréable en main. Par rapport aux deux autres, son format compact est très appréciable grâce à un écran Super AMOLED d’une diagonale de seulement 6,2 pouces pour faciliter grandement la manipulation du smartphone à une main. De plus, la dalle est d’excellente qualité et propose même un taux de rafraichissement adaptatif à 120 Hz. Son plus petit gabarit vient évidemment avec une plus petite batterie (ici de 4 000 mAh), mais c’est amplement suffisant pour tenir toute la journée.

Pas de concessions en revanche au niveau de la puissance, puisque le S21 classique embarque la même puce Exynos 2100 compatible 5G que les autres, avec toutefois 8 Go de RAM (contre 12 Go sur le S21 Ultra), ni au niveau de la photo d’ailleurs, puisque le smartphone de Samsung propose la même configuration que le S21+, à savoir un triple capteur de 64 + 12 + 12 mégapixels à l’arrière et une caméra selfie de 10 mégapixels à l’avant. La polyvalence est clairement au rendez-vous, en passant par le mode portrait, ultra grand-angle et zoom x3 sans perte. Le smartphone sud-coréen est même capable de filmer en Full HD, 4K et 8K.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S21.

Avec de bons écouteurs sans fil à réduction de bruit

Les Samsung Galaxy Buds 2 sont assez identiques aux Buds Pro. Pour le design, on retrouve alors ce même format tout en rondeur qui ne dépasse pas trop des oreilles et des embouts en silicone pour favoriser un bon maintien. Et pour l’audio, ce qui est un gros point fort pour des écouteurs sans fil moins chers, on retrouve les mêmes deux transducteurs dynamiques que les Buds Pro, où un tweeter va se concentrer sur les aigus et les médiums quand un woofer va quant à lui se dédier aux basses. On n’a donc pas un seul haut-parleur chargé de produire deux sons, parfois aux fréquences opposées et au même moment. Ici le son produit est alors d’une grande richesse et avec beaucoup de détails.

Ces écouteurs sans fil sont évidemment dotés de la réduction de bruit active. Ce n’est pas révolutionnaire par rapport à la concurrence, car c’est un produit milieu de gamme, mais on entend clairement la différence entre le mode passif — qui n’utilise que l’isolation passive des embouts en silicone — et la suppression active de bruit lorsqu’on l’active dans l’application. Un mode Transparence est également de la partie avec plusieurs niveaux d’intensité : faible, moyen ou élevé. En ce qui concerne l’autonomie, comptez 5 heures pour les oreillettes et jusqu’à plus de 20 heures avec le boîtier. On apprécie surtout sa recharge très rapide via USB-C qui permet de faire passer de 0 à 100 % les écouteurs, ainsi que le boîtier, en seulement 38 minutes.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Samsung Galaxy Buds 2.

