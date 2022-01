E.Leclerc propose la meilleure offre pour le Xiaomi Redmi Note 10S (128 Go)

Le Xiaomi Redmi Note 10S est le smartphone entrée de gamme qui met tout le monde d'accord grâce à une fiche technique très convaincante pour le prix. De base à 249 euros pour le modèle avec 128 Go de stockage, il est aujourd'hui disponible à seulement 219 euros sur le site de E.Leclerc.

Après un Redmi Note 10 convaincant et une version 5G qui l’est beaucoup moins, Xiaomi a tenu de proposer un autre smartphone pour sa gamme abordable avec le Redmi Note 10S. Ce dernier est plus puissant et meilleur en photo que la version classique et aujourd’hui le modèle avec 128 Go de stockage coûte 30 euros de moins que d’habitude.

Le Xiaomi Redmi Note 10S propose :

Un design moderne

Un écran OLED bien calibré

Une configuration capable de lire Fortnite en élevé

Une autonomie de 2 jours avec une charge rapide efficace

Au lieu de 249 euros habituellement, la version 128 Go du Xiaomi Redmi Note 10S est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 219 euros sur le site E.Leclerc.

Le meilleur de l’entrée de gamme

Avec le Xiaomi Redmi Note 10S, le design n’est pas une chose qui a changé par rapport à la version classique du smartphone. Esthétiquement, c’est le même que le précédent, où il est quasi impossible de différencier les deux à l’œil nu. On retrouve le même gabarit, avec la même position centrée en haut pour la bulle qui dissimule la caméra selfie, et surtout le même écran de 6,43 pouces. Ce dernier a par ailleurs la particularité d’être Super AMOLED pour afficher de magnifiques contrastes. Il faut toutefois savoir que le taux de rafraichissement ne va pas au-delà des 60 Hz, mais ce n’est pas un mal, puisque la dalle est très bien calibrée.

De même pour l’autonomie, car on ne change pas une équipe qui gagne. En effet, le Xiaomi Redmi Note 10S embarque lui aussi une batterie de 5 000 mAh qui lui confère une autonomie de deux jours, selon votre utilisation. Si vous avez besoin de récupérer des pourcentages au cours de la journée, notez que la charge rapide efficace de 33 W pour passer de 0 à 50 % en 30 minutes est toujours de la partie.

Un S pour Super ?

Les distinctions entre l’un et l’autre sont ensuite de plusieurs ordres, à commencer par le nom du smartphone qui ajoute un « S » pour se différencier, qu’on pourrait d’ailleurs interpréter ou remplacer par « Super » tant les performances sont améliorées en comparaison du Xiaomi Redmi Note 10 classique. Eh oui, le Note 10S propose un gap de puissance non négligeable en embarquant le SoC Helio G95 à la place du Snapdragon 678. L’un comme l’autre peut faire tourner Fortnite, mais la solution de MediaTek fait monter les graphismes jusqu’en élevé alors que celle de Qualcomm est bloquée en faible.

La marque chinoise en a également profité pour améliorer la solution photo sur son Redmi Note 10S par rapport. Un module à quatre capteurs est toujours de mise, mais le capteur principal passe de 48 à 64 mégapixels pour encore plus de détails dans l’image. Un petit plus apprécié qui fait la différence, mais qui est encore une fois contrebalancé par l’inutilité du capteur macro et de profondeur, puisque ce sont les mêmes qu’avant. Le capteur ultra grand-angle reste quant à lui convenable, bien que perfectible.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Xiaomi Redmi Note 10S.

