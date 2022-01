La caméra de Facebook qui peut aussi faire box TV coûte 40 € de moins

Portal TV, la caméra intelligente développée par Facebook, s'installe près de votre téléviseur et vous permet d'organiser des appels vidéo dans votre salon, ou encore de visionner vos contenus préférés. Elle est en ce moment proposée à un prix plus abordable que d'habitude sur différents sites d'e-commerce.

Contrairement au reste de la gamme Portal, le Portal TV n’est pas un écran, mais une caméra intelligente qui s’installe sur votre téléviseur. Il permet de recevoir et passer des appels vidéo, mais pas seulement. Le Portal TV permet aussi de gérer la maison connectée grâce à l’intégration d’Alexa, ainsi que de consulter vos applications préférées, notamment pour le streaming. Cet accessoire de salon qui rend votre téléviseur plus intelligent est l’idéal pour tout gérer depuis votre canapé. Et en ce début d’année, le Facebook Portal TV profite de presque 25 % de réduction.

Facebook Portal TV : les points à retenir

Caméra intelligente qui suit vos mouvements

Amélioration de la qualité audio des voix (Smart Sound)

Alexa, l’assistant vocal pour piloter la maison

Intégration de WhatsApp, Messenger, Zoom pour les appels vidéo

Depuis sa sortie fin 2019, le Portal TV est toujours proposé au même tarif de 169,99 euros. Un prix qui baisse rarement… sauf en ce moment. La caméra intelligente élaborée par Meta (ex-Facebook groupe) est proposée sur la plupart des sites marchands avec une réduction de 40 euros. Le Portal TV est ainsi disponible à 129,99 euros chez Boulanger, sur le site de la Fnac, ou encore Darty.

Une caméra intelligente à placer sur un téléviseur

D’un point de vue esthétique, le Facebook Portal TV prend la forme d’une petite barre intégrant une caméra, à fixer directement sur le haut du téléviseur, ou bien à poser juste en dessous. Son style pourra d’ailleurs rappeler à certains le fameux Kinect. Proposé en noir, l’accessoire reste très discret (il mesure moins de 20 cm de long) et facile à installer. Les huit micros se trouvent sur le dessus de l’appareil — attention donc à ne rien poser dessus. Il est en outre muni d’un port d’alimentation, d’un USB-C et bien sûr, d’un port HDMI.

La caméra peut être très simplement occultée grâce à un petit cache en plastique. L’objectif de cette dernière intègre 12,5 mégapixels, avec un double champ de vision à 120° pour proposer du grand-angle, ce qui est particulièrement pertinent dans un salon. Dans la pratique, lors d’un appel, la Smart Camera est notamment capable de zoomer sur un visage ou d’élargir le champ quand quelqu’un rentre dans la pièce. La technologie de filtration des bruits parasites et de clarté des voix est très efficace, ce qui rend les appels plus agréables.

Idéal pour des appels vidéo à la maison

Pour configurer l’appareil, il faudra posséder un compte Facebook et passer par un smartphone ou un PC. Une fois ceci fait, il sera possible d’utiliser uniquement la télécommande fournie, par exemple pour passer des appels via WhatsApp ou Messenger directement depuis son canapé. À noter que vous pouvez appeler n’importe quelle personne inscrite sur ces plateformes, même si elle ne possède pas de Portal. Ce dernier étant clairement orienté pour le partage familial et convivial, Facebook propose en outre de rajouter des filtres en réalité augmentée, ainsi qu’une fonction « Raconte-moi une histoire » qui accompagne la lecture d’un conte avec des effets de réalité augmentée.

Outre les appels vidéo (jusqu’à 8 personnes sur Messenger et 4 sur WhatsApp), il est possible d’utiliser des applis multimédias telles que Spotify, Deezer ou Netflix. Enfin, si vous vivez dans une maison connectée, vous pourrez aussi utiliser l’assistant Alexa sur le Portal TV pour gérer les commandes, par exemple pour lancer de la musique ou consulter une caméra de surveillance.

