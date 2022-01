À 79€, la très endurante Amazfit GTR 2e a rarement été aussi bon marché

Sortie dans le courant de l'année 2021, l'Amazfit GTR 2e est toujours une référence côté autonomie et pour les sportifs. Elle se retrouve à un prix inédit pendant les soldes chez Electro Dépôt : 79 euros au lieu de 129 euros.

Suite au succès de la Classique Amazfit GTR 2, la firme d’origine chinoise Huami a lancé dans le courant de l’année dernière la version GTR 2e, une déclinaison moins chère, mais qui ne lésine pas sur ses caractéristiques. Et même si elle constituait déjà un excellent rapport qualité-prix, elle se retrouve encore moins chère pendant les soldes d’hivers chez Electro Dépôts avec 50 euros en moins sur son prix de base.

Ce qu’il faut savoir sur l’Amazfit GTR 2e

Un écran AMOLED de 1,39 pouce

Un capteur SpO2 et 90 modes sportifs

Jusqu’à 1 mois d’autonomie

Au lieu de 129 euros, l’Amazfit GTR 2e en couleur noire est disponible en promotion à seulement 79 euros pendant les soldes chez Electro Dépôt.

Un design simple, mais élégant

Contrairement à la GTS 2 lancés fin 2020, l’Amazfit GTR 2e reprend un design circulaire et élégant plus classique. De ce fait, elle rappelle fortement les formes d’une Samsung Galaxy Watch contrairement à la GTS 2e qui lorgne plus du côté d’une Apple Watch. La GTR 2e grade portant ses propres caractéristiques comme un écran AMOLED rond de 1,39 pouce de rayon et une définition de 454 x 454 pixels donnant une moyenne 326 pixels par pouce.

Ses bordures sont également très fines pour ne laisser place qu’à l’écran aux bords incurvés, si bien qu’elle donne un effet très classieux une fois sur le poignet. Elle dispose également de deux boutons physiques pour activer quelques fonctions modulables. Elle a tout d’une montre connectée complète grâce à ses 50 cadrans de pour afficher l’heure (évidement) la date du jour et d’autres infos que vous aurez choisies en plus.

Un suivi de santé sportif complet

Le cœur de l’expérience de cette montre concerne avant tout le suivi de la santé et du sport. La GTR 2e est équipée de plusieurs capteurs pour notamment suivre la qualité du sommeil, le niveau de stress, mais aussi pour mesurer précisément le rythme cardiaque ainsi que l’oxygénation du sang. Pour le sport, la montre propose plus de 90 modes pour traquer précisément ses efforts, et les colories brûlées en fonction de l’exercice choisi.

Jusqu’à 30 jours d’autonomie, qui dit mieux ?

C’est sans doute la feature la plus impressionnante de cette GTR 2e d’Amazfit : son autonomie crevant tous les plafonds. Avec sa batterie conséquente et son excellente gestion de l’énergie, elle est capable de fonctionner en mode classique pendant 24 jours (voir près de 30 jours) avant de passer en mode économie d’énergie.

