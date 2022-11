Le Black Friday a déjà commencé : les 10 bons plans du jour qui méritent votre argent

Avec ce week-end ensoleillé, vous n'avez sans doute pas eu le temps de faire votre veille du Black Friday. On vous simplifie la tâche : voici les 10 meilleures offres du jour.

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 25 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 18 novembre et se terminera le lundi 28 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance.

Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 80 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

Razer Kishi

Loin d’être un marché de niche, le marché de jeu mobile génère bien plus d’argent que sur consoles et PC réunis. Et pour jouer confortable sur son téléphone, rien de mieux qu’une manette pour s’y insérer afin d’offrir une meilleure expérience en jeu. Razer a d’ailleurs conçu une deuxième version de sa manette de jeu pour smartphone. La première version était déjà un produit bien fini, et elle se trouve d’ailleurs à un meilleur prix aujourd’hui grâce à cette remise du Black Friday.

Au lieu d’un prix barré à 78,06 euros, la manette Razer Kishi version Android (Xbox xCloud) est actuellement disponible en promotion à 43,99 euros sur Amazon.

Xiaomi TV Stick 4K

Après avoir lancé son premier dongle, Xiaomi renouvelle l’expérience avec une nouvelle version qui apporte la 4K. Plus puissante que le modèle précédent, cette clé HDMI garde les mêmes atouts qu’auparavant, à savoir : transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV et de profiter des bienfaits d’Android TV. Si son prix de lancement est assez élevé face à la concurrence, aujourd’hui elle bénéficie de près de 30 % de remise et devient plus recommandable.

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 49,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Logitech MX Master 2S

Sélectionnée par Numerama, la Logitech MX Master 2S est la souris qui équipe une bonne partie de la rédaction. On l’adore pour son ergonomie légendaire, ses boutons sous le pouce et sa molette jouissive à l’usage. Bref, un must-have qui peut même convenir aux joueurs et joueuses cherchant à s’éloigner du bling bling des produits gaming.

49 euros, c’est un des prix les plus bas observés pour cette souris Logitech, ça se passe sur Amazon.

Meta Quest 2

Aujourd’hui quasiment hégémonique dans le monde des casques de réalité virtuelle, Le Meta Quest 2 (anciennement Oculus Quest 2) reste assez onéreux, surtout après sa récente hausse de tarif. Pourquoi ne pas alors profiter du Black Friday pour enfin craquer à un prix plus raisonnable ? La Fnac propose les casques dans ses versions 128 et 256 Go aux prix avant inflation, le tout accompagné de deux jeux en bundle.

Habituellement proposé à 449,99 euros après la hausse de prix, le Meta Quest 2 (128 Go) accompagné en bundle avec Resident Evil 4 VR et Beat Saber se trouve à 399,99 euros chez la Fnac. On le trouve au même prix sur Amazon.

Si vous avez besoin de plus de stockage, la version 256 Go est aussi en promotion) à 489 euros au lieu de 549 euros.

LG OLED55C2

Le catalogue des téléviseurs LG est vaste si vous êtes à la recherche d’une bonne référence. La gamme C vous fait bénéficier des meilleures technologies du constructeur pour un rapport qualité-prix imbattable. Le LG OLED55C2 est en ce moment mis en promotion.

Lors de notre test du LG OLED55C2, nous avons pu mettre en lumière plusieurs de ses qualités. La dalle OLED 4K permet une excellente luminosité, mais aussi des couleurs très fidèles. C’est un régal de l’utiliser au quotidien. Elle possède aussi l’un des inputs lag les plus bas du marché, la rendant aussi excellente en gaming. C’est la meilleure offre TV disponible en ce moment.

Proposé au départ à 1 999 euros, le téléviseur LG OLED55C2 ne cesse de voir son prix baisser. Aujourd’hui, il est possible de l’obtenir à 1 099 euros en utilisant le code TV100 sur le site Rakuten.

Honor MagicBook 14 RTX

Puissance ou mobilité ? Le Honor Magicbook 14 RTX 2050 réussit plutôt bien à se placer dans cet entre-deux mondes en proposant un PC portable relativement lourd, mais toujours très transportable et une configuration à Core i5 et RTX 2050 qui sait sortir les gros bras. Avant de craquer, lisez notre test.

À la fin, il offre un excellent rapport qualité-puissance-prix. Encore mieux pour moins de 1 000 euros, il est à 980 euros sur Amazon.

LG OLED55CS

Le constructeur asiatique LG est une marque reconnue dans le secteur des téléviseurs. La critique s’accorde à dire que c’est celle qui propose les meilleures TV OLED du marché. Si vous voulez en faire l’expérience, découvrez le LG OLED55CS actuellement en promotion.

Tout juste annoncée par le constructeur, cette TV reprend le design de la OLEDC1 et propose des performances proches de la C2. Deux excellents modèles du catalogue LG. Le LG OLED55CS intègre le processeur Alpha 9 Gen5 AI pour vous offrir une meilleure gestion des couleurs ainsi qu’une luminosité plus performante. Elle est aussi bien dotée dans le volet gaming.

En bref, si vous êtes à la recherche d’une dalle OLED très attractive, c’est sans doute le modèle idéal. En effet, pendant le Black Friday la LG OLED55CS est disponible à 1099 euros au lieu de 1499 sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

Samsung Galaxy S22

Les packs sont bien souvent l’occasion de mettre la main sur plusieurs appareils high-tech à moindre coût. La période du Black Friday est d’ailleurs riche en bons deals.

Ainsi, le pack comprenant le smartphone premium Samsung Galaxy S22, dévoilé au début de l’année, ainsi que l’incontournable enceinte Bluetooth JBL Flip 5 bénéficie d’une réduction de 360 euros, qui rend le tout bien plus intéressant.

D’abord affiché à 959 euros, le pack composé d’un Samsung Galaxy S22 et d’une JBL Flip 5 est désormais proposé à 599 euros à la Fnac.

Le Samsung Galaxy S22 est aussi disponible au même prix, mais seul, à la Fnac.

Sonos Beam Gen 2

Elle se nomme Sonos Beam (Gen 2) et pas Sonos Beam 2. Une barre de son compacte proposant un son de qualité avec un assistant vocal (Amazon Alexa ou Google Assistant) embarqué pour piloter votre TV et répondre à vos questions. Un élément de votre expérience cinéma à la maison qui demeure facile à apprivoiser. Mais avec de nombreux atouts à faire valoir.

Avec le code 10DAYS22, la Beam Gen 2 revient à 368 euros sur Ubaldi.

Apple iPad 10,2

Si les prix de tous les produits Apple ont largement augmenté ces derniers temps, le Black Friday est l’occasion de rectifier le tir. L’iPad 9 de 2021, aka la dernière tablette d’Apple à proposer le design iconique avec le bouton Home doté de Touch ID, a lui aussi subit une hausse de prix, mais on le trouve actuellement avec une belle promotion aujourd’hui.

Au lieu de 439 euros depuis l’augmentation, l’iPad 9 avec 64 Go de stockage est aujourd’hui disponible en promotion à 349 euros chez Cdiscount et Amazon.

Google Pixel 6a

Le Pixel 6a est un excellent smartphone dans le milieu de gamme. Il s’agit aussi du meilleur photophone dans sa gamme de prix. Il profite en effet de tout le savoir-faire de Google en matière d’IA pour la photo et délivre ainsi de superbes clichés, notamment sur les portraits. On apprécie aussi sa dalle Oled de 6,1 pouces ou même la puce Tensor pour un bon rapport performances/prix sur cette tranche tarifaire.

Au lieu de 459 euros, le Google Pixel 6a est aujourd’hui vendu à 349 euros chez Cdiscount.

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) adopte un design transparent avec un système LED au dos qui s’allument selon les sonneries personnalisées proposées par Nothing. Il possède un écran de 6.55 pouces avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, le tout couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On trouve 2 capteurs photos à l’arrière : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide (45 W), charge sans fil et charge inversée.

Au lieu de 469 euros habituellement, le Nothing Phone (1) est aujourd’hui en promotion à 399 euros sur Amazon.

Microsoft Surface Pro 8

Microsoft avec sa gamme surface n’a pas su toujours délivrer des produits complètement irréprochables. Mais au fil des années, le géant américain a su remonter la pente au point même devenir compétitif sur un marché saturé. L’hybride PC/tablette Surface Pro 8 est un digne représentant de cette nouvelle vague. Le produit est apparu en début d’année à un prix que l’on peut juger prohibitif, mais se retrouve aujourd’hui accompagné en bundle avec le clavier officiel à un tarif bien plus convaincant pendant ce Black Friday avec pas moins de 40 % de réduction.

Affiché à 1 329 euros, la Microsoft Surface Pro 8 avec Windows 11 Famille préinstallé (Intel Core i5, 8 Go RAM, 128 Go SSD) avec le clavier est à présent disponible à 799 euros sur Amazon, C’est le tarif le plus bas constaté pour ce pack chez le revendeur.

Xiaomi Gaming Monitor 34″

Xiaomi est présent sur de nombreux segments, dont les écrans PC dédiés au gaming. Le Mi Curved Gaming Monitor 34 est d’ailleurs le premier conçu par la marque. Il dispose des caractéristiques que l’on attend d’un bon écran, à savoir une très bonne définition ou encore un taux de rafraîchissement élevé. De beaux arguments qui viennent s’ajouter à une baisse de prix très intéressante.

Lancé au prix de 549 euros, le Xiaomi Mi Curved Gaming Monitor 34 passe aujourd’hui à 349 euros sur le site de Darty. Avec le code DARTY30, vous bénéficiez de 30 euros de chèque-cadeau en plus.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Le choix des smartphones Premium devient de plus en plus complexe vu la qualité de ces derniers, mais il est toujours bénéfique de s’orienter auprès des valeurs sûres. Prenons le Samsung Galaxy S22 Ultra par exemple ! Ses nombreuses mises à jour l’ont rendu enfin complètement recommandable et ses qualités sont souvent introuvables ailleurs. On peut enfin se l’offrir à tarif relativement convenable pendant le Black Friday puisqu’il passe sous les 1 000 euros dans sa version 128 Go.

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Samsung Galaxy Watch 4

Le Black Friday est la période idéale pour faire de bonnes affaires sur des produits high-tech dont les performances ont été saluées dans nos lignes. C’est par exemple le cas pour la Samsung Galaxy Watch 4, qui a été lancée l’année dernière, mais qui reste une valeur sûre aujourd’hui.

Cette montre connectée a en plus apporté son lot de nouveautés, comme un changement de système d’exploitation, un nouveau design et un suivi de l’activité sportive plus précis. Ce modèle bénéficie donc en ce moment d’une réduction de 80 euros à l’approche du Black Friday.

D’abord affichée à 229 euros, la montre connectée Samsung Galaxy Watch 4 (40 mm) est désormais disponible à 149 euros à la Fnac.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, soit la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

Vous pouvez aussi retrouver nos sélections par thématiques :

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des promotions que nous recommandons :

