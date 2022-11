Black Friday 2022 en direct, les meilleurs bons plans du mercredi 22 novembre

On vous propose de suivre la troisième journée de cette Black Week du Black Friday. Toute la journée, on déniche les bons plans qui valent le coup : un bon produit à un bon prix.

Nous vous proposons cette année de suivre en direct les meilleures offres sur ce dossier mis à jour très régulièrement. Seules les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction Frandroid seront ajoutés dans notre live.

Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Xiaomi, Honor, Dell, E.Leclerc, Ubaldi, Darty, Boulanger, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Les différentes catégories du Black Friday

Nos collègues de chez Numerama vous partagent également les meilleures offres du Black Friday dans un article dédié.

Les meilleures offres du Black Friday 2022

Notez que cet article sera mis à jour régulièrement, au rythme des ventes flash : n’hésitez pas à revenir y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois. Vous pouvez l’actualiser en cliquant ici.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les offres qu’il ne fallait pas manquer

Cowboy 3

Acheter un vélo électrique représente un coût important et cela peut se compter en plusieurs milliers d’euros. Heureusement, durant le Black Friday on peut profiter de belles réductions. C’est le cas sur le Cowboy 3 sorti en 2020, puisque son prix est en baisse de 48 %, soit des économies pouvant aller jusqu’à plus de 1 000 euros.

L’offre commence ce mardi 22 novembre 2022 dès 15h. Habituellement, le Cowboy 3 est vendu à 2 290 euros. Cependant, durant le Black Friday, la marque le vend à seulement à partir de 1 190 euros.

Attention toutefois, Cowboy a annoncé qu’il s’agissait de précommandes pour une livraison à partir de janvier 2023 : recevoir son vélo électrique pour Noël ne sera donc pas possible. Aussi, le prix diffère selon le mois de livraison choisi :

Avril 2023 : 1 190 euros

Mars 2023 : 1 290 euros

Février 2023 : 1 390 euros

En plus de cette réduction, il est à savoir que des aides régionales pour l’achat d’un vélo à assistance électrique sont disponibles. De quoi réduire encore l’investissement nécessaire pour s’équiper et pourquoi pas se faire plaisir.

Samsung Galaxy S22

Les packs sont bien souvent l’occasion de mettre la main sur plusieurs appareils high-tech à moindre coût. La période du Black Friday est d’ailleurs riche en bons deals.

Sinon, il est aussi disponible en promotion à 699 euros avec une Samsung Galaxy Watch 5.

Nous avons également identifié le Galaxy S22 à 519,79 euros sur Rakuten.

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) adopte un design transparent avec un système LED au dos qui s’allument selon les sonneries personnalisées proposées par Nothing. Il possède un écran de 6.55 pouces avec 120 Hz de taux de rafraîchissement, animé par un SoC Qualcomm Snapdragon 778G+, le tout couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. On trouve 2 capteurs photos à l’arrière : un grand-angle de 50 mégapixels et un ultra grand-angle de 12 mégapixels. Sa batterie de 4500 mAh est compatible charge rapide (45 W), charge sans fil et charge inversée.

Au lieu de 469 euros habituellement, le Nothing Phone (1) est aujourd’hui en promotion à 399 euros sur Amazon.

Apple Watch SE (2022)

Les montres connectées d’Apple ne sont clairement pas à la portée de toutes les bourses. Certaines peuvent même approcher les 1 000 euros, à l’image de la toute récente Apple Watch Ultra. Heureusement, la marque à la Pomme a pensé aux plus petits budgets et vient de renouveler son Apple Watch SE, une version plus accessible qui offre une expérience premium, même si quelques concessions seront naturellement à faire. En ce Black Friday, il est même possible de la trouver encore moins chère.

Lancée à 299 euros, l’Apple Watch SE (2022), dans sa version 40 mm, est désormais affichée à 279 euros sur Amazon et Boulanger.

Nvidia Shield TV

Relativement proche de la Shield TV originale, celle de 2015, la Shield TV a été revue en 2019. Cette version adopte un design différent, mais elle utilise toujours une puce Nvidia Tegra X1+, avec 8 Go de stockage, un slot microSD… et évidemment Google TV (Android TV). On vous conseille de lire son test complet avant de craquer.

Cette Shield TV est à 125 euros sur Amazon et à la Fnac.

Huawei MateBook D15

Le constructeur Huawei, un peu forcé de délaisser ses smartphones, a développé largement sa gamme MateBook qui profite d’excellents rapports qualité.

Ce laptop est animé par la puce Intel Core i5 1135G7, couplée à 8 Go de mémoire vive. Bien qu’il existe mieux, c’est un excellent rapport qualité-prix aujourd’hui. L’ensemble vous permettra d’effectuer vos tâches de bureautique et naviguer sur le web sans problème. Cet ultrabook offre une expérience utilisateur bien fluide sous Windows 11, et dispose d’un SSD de 512 Go qui apporte plus de rapidité au lancement de vos logiciels, en plus de réduire les temps de chargement.

Le Huawei MateBook D 15 2021 est affiché au prix de 799,99 euros sur le site du constructeur, mais à l’occasion du Black Friday, on le retrouve à seulement 499,99 euros sur Amazon.

Apple MacBook Air M1

Vous êtes à la recherche d’une machine attractive sans vider votre Livret A ? Le MacBook Air M1 est la meilleure solution sans vous ruiner. En effet, la puce M1 est l’une des plus puissantes d’après les benchmarks. Vous avez aussi droit à 256 Go de stockage et 8 Go de RAM. Ce PC est capable d’endurer une journée de travail sans broncher.

Le MacBook Air M1 est sans nul doute l’un des meilleurs investissements à faire pendant ce Black Friday. Il est en promotion à 999 euros au lieu de 1199 sur le site de la Fnac, Darty ou encore Amazon.

Apple MacBook Air M2

Le MacBook Air d’Apple est depuis longtemps le mètre étalon des ultraportables haut de gamme. En passant à la puce M2 après l’immense succès de la M1, Apple se devait de faire quelques changements, ce modèle passe alors sur un nouveau châssis tout en misant encore et toujours sur la finesse, la puissance, mais aussi et surtout : le silence.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet du MacBook Air 2022 M2.

Si vous souhaitez découvrir d’autres produits d’Apple, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide qui vous conseille quel MacBook ou Mac choisir en 2022.

La promotion en question concerne la version gris sidéral, en 8 Go de RAM avec 256 Go de stockage. On la trouve à 1 299 euros sur Amazon, au lieu de 1 499 euros.

Amazon Echo Dot 5

C’est lors de son événement d’autonome qu’Amazon a présenté ces nouvelles enceintes connectées Echo Dot (avec ou sans horloge, comme les anciennes versions). Pour cette 5e génération, la marque promet de meilleures performances audio, ainsi que toutes les fonctionnalités qui ont fait le succès de ce petit modèle tout rond. S’il est disponible à la vente depuis seulement quelques semaines, l’Echo Dot 5 bénéficie tout de même d’une promotion très intéressante pendant le Black Friday : l’enceinte est ainsi disponible à moitié prix.

Lancé à 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (2022) de 5e génération (sans horloge) est actuellement proposé à 24,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour la version avec horloge, sachez que celle-ci est également en promotion : elle passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Logitech MX Master 2S

Sélectionnée par Numerama, la Logitech MX Master 2S est la souris qui équipe une bonne partie de la rédaction. On l’adore pour son ergonomie légendaire, ses boutons sous le pouce et sa molette jouissive à l’usage. Bref, un must-have qui peut même convenir aux joueurs et joueuses cherchant à s’éloigner du bling bling des produits gaming.

49 euros, c’est un des prix les plus bas observés pour cette souris Logitech, ça se passe sur Amazon.

Un chargeur USB-C conseillé par Numerama

Numerama fait également une sélection des meilleures offres du Black Friday, nous conseillons d’y jeter un coup d’oeil. D’ailleurs, ils ont sélectionné un chargeur Anker capable de sortir du courant sur de l’USB-A et de l’USB-C. Il peut charger jusqu’à 60 W, ce qui sera largement suffisant pour vos smartphones et conviendra également aux PC portables, à la Switch, etc.

Pour 32,99 euros, c’est une belle offre sur Amazon.

Carte-cadeau PSN

À l’occasion du Black Friday, Sony PlayStation met à disposition des cartes-cadeaux, ici d’une valeur de 90 euros, que vous ne payez que 76 euros. Vous aurez donc 14 euros gratuits. Pour utiliser la carte, il suffit d’entrer le code à douze chiffres et lettres depuis votre compte PSN, que ce soit sur le site Internet, via l’application ou encore directement sur votre console.

La carte cadeau spécial Black Friday du PSN d’un montant de 90 euros est aujourd’hui disponible en promotion à 76 euros sur Amazon.

Nintendo Switch

Au lieu de 330 euros à son lancement, la version 2019 de la Nintendo Switch passe aujourd’hui à 270 euros sur Amazon, il s’agit de la version qui embarque directement le jeu Mario Kart 8 Deluxe.

La promotion est disponible sur Amazon, avec Cdiscount qui propose des accessoires volants en plus.

Google Pixel 6

Chaque année, les amateurs de photophones attendent avec impatience la sortie des nouveaux modèles de Google. En effet, les références du géant américain ont su démontrer, au fil des années, des capacités excellentes en photo. Le Google Pixel 6 en est une bonne preuve avec ses deux capteurs (50 et 12 mégapixels) très efficaces. Et si le Google Pixel 7 a été tout récemment lancé, l’ancien Pixel 6 reste encore aujourd’hui une valeur sûre, qui voit d’ailleurs son prix baisser de 220 euros à l’occasion du Black Friday.

Initialement proposé à 649 euros, le Google Pixel 6 est désormais affiché à 429 euros à la Fnac et chez Darty.

Google Pixel 6a

Le Pixel 6a est un excellent smartphone dans le milieu de gamme. Il s’agit aussi du meilleur photophone dans sa gamme de prix. Il profite en effet de tout le savoir-faire de Google en matière d’IA pour la photo et délivre ainsi de superbes clichés, notamment sur les portraits. On apprécie aussi sa dalle Oled de 6,1 pouces ou même la puce Tensor pour un bon rapport performances/prix sur cette tranche tarifaire.

Au lieu de 459 euros, le Google Pixel 6a est aujourd’hui vendu à 349 euros chez C

Microsoft Xbox Series S

Il s’agit certes de la console next-gen la moins chère du marché, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en a pas sous le capot, surtout après les récentes mises à jour. En plus de son format ultra-compact et d’un silence de plomb en fonctionnement, elle constitue certainement le meilleur compromis pour jouer aux derniers jeux dans d’excellentes conditions tout en étant à un prix abordable, et d’autant plus avec cette remise.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

Mise à jour : encore une baisse de 10 euros, elle revient à 219,98 euros sur Electro Depot.

On obtient l’obtient à 229,99 euros sur Fnac. Un des meilleurs prix observés jusqu’à maintenant.

Peu de temps après la Fnac, Amazon s’est aligné sur le tarif de 229,99 euros.

Les e-commerçants participants au Black Friday

Si vous ne trouvez pas une offre qui vous correspond ci-dessous, voici les pages dédiées aux bons plans du Black Friday chez tous les e-commerçants que l’on traite :

Les forfaits mobile du Black Friday

Vous avez changé votre smartphone pendant le Black Friday 2022 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs pendant le Black Friday.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 100 Go 6 jours Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ 1er mois offert Découvrir Orange Forfait Mobile 4G - 80 Go Appels illimités 80 Go en France 80 Go en Europe 14,99€ 29,99€ Pendant un an Découvrir Prixtel Forfait 4G – Oxygène 50 - 130 Go Appels illimités 50 Go - 130 Go en France 20 Go en Europe À partir de 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 24,99€ 41,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 4 semaines Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 14,99€ 29,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19€ 29€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

Les dates exactes du Black Friday 2022

Cette année, le Black Friday commencera officiellement le matin du vendredi 25 novembre prochain, mais plusieurs e-commerçants partagent d’ores et déjà des offres en avance à l’occasion de la Black Week, dès le vendredi 18 novembre. Le tout se clôtura le lundi 10 jours après, soit le 28/11, avec le Cyber Monday.

Faites le Black Friday avec Frandroid

Pour ne louper aucun bon plan de cette nouvelle édition du Black Friday, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien louper des des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.