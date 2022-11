Top 100 des offres Cyber Monday et Black Friday : dernières heures pour profiter des bons plans

Black Friday, Cyber Monday... Ce que l'on peut vous dire est qu'il y a encore des bonnes affaires à saisir. On vous a fait une MÉGA sélection. Smartphones, tablettes, PC portables, écouteurs, casques, consoles, TV... et même des vélos électriques.

Le Black Friday est terminé… il fait place au Cyber Monday. Ici, vous ne trouverez que les meilleures offres sur les produits approuvés par la rédaction Frandroid. Par conséquent, si vous recherchez une offre sur votre prochain gadget ou que vous recherchez un cadeau pour les fêtes de fin d’année, nous vous proposons une sélection des meilleures promotions sur Amazon, Cdiscount, Fnac, Samsung, Xiaomi, Honor, Dell, Carrefour, E.Leclerc, Ubaldi, Darty, Rue Du Commerce, Rakuten… Bref, c’est l’endroit où il faut être.

Les meilleures offres smartphones

Samsung Galaxy S20 FE 5G

Les points forts du Samsung Galaxy S20 FE 5G

Un écran Super AMOLED de 6,5 pouces et 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 865

La charge rapide et sans fil

Lancé à 759 euros, puis réduit à 529 euros, le Samsung Galaxy S20 FE 5G est désormais proposé à 349 euros chez RED by SFR.

Si vous êtes membres CDAV, vous pouvez l’avoir sur Cdiscount à seulement 329 euros grâce au code promo S20FECDAV70.

Xiaomi 12 Lite 5G

Le Xiaomi 12 Lite 5G en quelques mots

Un écran AMOLED de 6,55 pouces à 120 Hz

Un SoC Snapdragon 778G efficace

La charge très rapide de 67 W

La version 8+128 Go de Xiaomi 12 Lite 5G est à 449,90 euros habituellement, mais aujourd’hui ce smartphone est proposé à un prix plus intéressant chez RED : 349 euros seulement.

Poco X4 GT

Pourquoi on recommande le Xiaomi Poco X4 GT

Un écran LCD de 6,6 pouces rafraîchi à 144 Hz

Une puissante puce MediaTek Dimensity 8100

La charge rapide de 67W

Lancé à 429 euros, le Xiaomi Poco X4 GT (8+256 Go) est aujourd’hui proposé à 349 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Z Flip 3

Le Samsung Galaxy Z Flip 3, c’est quoi ?

Un superbe écran pliable Amoled 120 Hz

Un petit écran externe très pratique

Un format compact qui rentre dans la poche

Le tarif attractif (encore plus durant le Black Friday)

Habituellement disponible au prix de 1 059 euros, le Samsung Galaxy Z Flip 3 en version 128 Go de stockage est vendu à 599 euros pour les adhérents sur le site de la Fnac.

Samsung Galaxy S22 Ultra

Pourquoi le S22 Ultra est un smartphone premium hautement recommandable ?

Il dispose d’un écran AMOLED de 6,8 pouces (QHD et 120 Hz)

La charge rapide est enfin au niveau (45 W)

Toujours l’un des meilleurs photophone du marché

Le S Pen directement intégré

La Fnac fait baisser le prix du Samsung Galaxy S22 Ultra en version 128 Go à 999 euros alors qu’il coûte 1 259 euros depuis son lancement.

Il est également à 1 109 euros sur le site de Samsung avec le code BF90 en version 1 To.

Samsung Galaxy S22 et S22+

Le Samsung Galaxy S22 Plus, c’est quoi ?

Un bel écran AMOLED 6,6 FHD+ à 120 Hz

Une puce performance : l’Exynos 2200

La charge rapide 45 W de la partie

Le Samsung Galaxy S22 est à 599 euros chez Cdiscount et Amazon

Sinon, il est aussi disponible en promotion à 699 euros avec une Samsung Galaxy Watch 5.

Le Samsung Galaxy S22 subit également une grosse chute de prix pour passer à 540 euros sur le Samsung Store, avec le code BF60.

Retrouver le Samsung Galaxy S22 à 540 euros BF60

iPhone 14

L’iPhone 14 en quelques mots

L’écran OLED de qualité et une encoche réduite

Une puce puissante

Un module photo amélioré

Une autonomie solide (2 jours)

Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 d’Apple (128 Go) profite de 140 euros de remise et s’affiche maintenant à 879 euros sur le site Rakuten.

OnePlus 10T

Le OnePlus 10T propose quoi ?

Un grand écran AMOLED de 6,7 pouces à 120 Hz

Une puce performante : Snapdragon 8+ Gen 1

Une charge ultra rapide : 80 % en 20 minutes

Sortie au prix de 729 euros, le OnePlus 10T (8 + 128 Go) se négocie à présent à 589 euros sur le site d’Amazon.

OnePlus Nord 2T

Les points forts du OnePlus Nord 2T

Un écran AMOLED de 6,43 pouces à 90 Hz

D’excellentes performances avec le Dimensity 1300

Le chargeur 80 W pour récupérer rapidement des pourcentages

Sortie au prix de 429 euros, le OnePlus Nord 2T (8 + 128 Go) bénéficie actuellement de 110 euros de réduction et s’affiche à présent à 319 euros sur Amazon.

Google Pixel 6a

Le Pixel 6a séduit pour …

La qualité et la polyvalence photo

L’écran OLED Full HD+

L’expérience logicielle

Commercialisé au prix de 459 euros à sa sortie, le Google Pixel 6a est en ce moment disponible en promotion à seulement 334 euros sur Amazon.

On le trouve aussi à 349 euros chez RED et Cdiscount.



Retrouvez le Google Pixel 6a à 349 € sur Cdiscount

Nothing Phone (1)

Le Nothing Phone (1) en quelques mots

Le design original avec le Glyphe

De bonnes performances en jeu

Un capteur principal doué

Avec un prix de lancement à 469 euros pour le modèle 8 + 128 Go, le Nothing Phone (1) est actuellement disponible en promotion à seulement 399 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 11 Ultra

Les points forts du Xiaomi Mi 11 Ultra

Un écran OLED QHD+ de 6,81 pouces rafraîchi à 120 Hz

Une puissante puce Snapdragon 888

Un appareil photo de qualité avec son petit écran OLED

Lancé à 1 199 euros, le Xiaomi Mi 11 Ultra est désormais proposé à 569 euros sur Aliexpress grâce au code promo BFFR100. Notez que le smartphone sera expédié depuis l’Espagne et qu’il s’agit là d’une version CN ROM.

Les meilleures offres tablettes

Realme Pad

La Realme Pad en quelques mots

Un grand écran 10,1 pouces avec de fines bordures

Des performances solides grâce à la puce G80

Les haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Autonomie de 2 à 3 jours selon l’utilisation

Au lieu de 259 euros habituellement, la Realme Pad avec 64 Go de stockage (extensible via microSD) est aujourd’hui disponible en promotion à 169 euros sur Amazon.

Samsung Galaxy Tab A8 (2021)

La Galaxy Tab A8 en quelques mots

Un look soigné, fin et élégant

Une expérience fluide avec OneUI

Une autonomie confortable

Disponible au prix de 279 euros dans sa version 64 Go, la Galaxy Tab A8 est actuellement en promotion à 184 euros sur le site officielle de Samsung, en utilisant le code promo BF15 avant de procéder au paiement.

Honor Pad 8

Ce qu’on aime de la Honor Pad 8

L’écran LCD de 12 pouces en définition 2K

Un SoC efficace : Snapdragon 680

La présence de huit haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra

Sans oublier une bonne autonomie

Vendue sur le site officiel à 349,90 euros, la tablette Honor Pad 8 (6 + 128 Go) est remisée à 279,99 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi Redmi Pad

La Xiaomi Redmi Pad, c’est quoi ?

Un écran de 10,61 pouces et de 90 Hz

4 Go de RAM et 128 Go de stockage

Une batterie de 8000 mAh

À son lancement il y a quelques semaines, la Xiaomi Redmi Pad en version 64 Go de stockage et 3 Go de RAM était vendue à 279 euros. À l’occasion du Black Friday, on la retrouve à seulement 189 euros sur AliExpress en utilisant le code promo »BFFR30″. Le modèle 4+128 Go est à 199 euros avec le même code promo.

On la trouve aussi à 239 euros sur Cdiscount pour le modèle 4+128 Go et à 229 euros pour la version 3+64 Go.

Apple iPad Air M1

Les iPad Air d’Apple est le bon compromis pour ne pas a passer sur un modèle Pro, plus coûteux. Le modèle 2022 s’en rapproche davantage en intégrant la puce M1, déjà présente sur les MacBook Air et MacBook Pro. En passant d’une puce Bionic A14 Bionic à la M1, la tablette devient plus performante et aussi intéressante que la version Pro, avec un prix plus contenu. C’est d’autant plus le cas maintenant qu’elle perd 100 euros de son prix initial lors du Black Friday.

Les atouts de l’iPad Air M1 2022

Un design impeccable

La puissance de la puce M1

La nouvelle fonction Cadre centrée sur FaceTime

Au lieu d’un prix barré à 789 euros, l’iPad Air M1 (2022) perd 100 euros de son prix et s’affiche désormais à 689 euros sur le site de la Fnac. Il s’agit de la version WiFi avec 64 Go de stockage.

Lenovo Tab P11 Plus

Le pack Lenovo Tab P11 Plus en quelques mots

Un écran 2K LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Fournie avec une station d’accueil, une coque de protection et un stylet

Initialement affiché à 399 euros, le pack Lenovo Tab P11 Plus avec une station d’accueil, une coque et un stylet est désormais proposé à 299 euros sur Boulanger.

Amazon Kindle Paperwhite (2021)

Ce qu’il faut retenir de la Kindle Paperwhite 2021

Résistance à l’eau (IPX8)

Éclairage chaud réglable

Écran sans reflets de 300 ppp

Recharge sans fil Qi

Au lieu de 139,99 euros habituellement, la Kindle Paperwhite 2021 est maintenant disponible en promotion à 104,99 euros chez Amazon.

Les meilleures offres PC portables

Lenovo IdeaPad Gaming 3

Qu’attendre du Lenovo Gaming 3 15ACH6 ?

Un écran Full HD de 15,6 pouces

Le combo AMD Ryzen 5 5600H + RTX 3060

Un SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu de 999 euros habituellement, le PC portable Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ACH6 est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 799 euros chez Rue du Commerce.

HP 15s-eq2093nf

Voici pourquoi ce PC est une excellente offre

CPU AMD Ryzen 5700U + 8 Go de RAM

Recharge rapide via USB C 45 W

Un écran de 15,6 pouces en Full HD

512 Go de stockage et un lecteur de carte SD inclus

Au lieu de 569 euros habituellement, ce PC Portable HP passe à 399 euros avec le code promo BFPC50. Il s’agit sans aucun doute d’une des meilleures offres PC du Black Friday.

Pour les fins connaisseurs, rendez-vous à cette adresse pour consulter les caractéristiques complètes de ce PC.

Acer Nitro 5

Le Acer Nitro 5 en détails

Une configuration très puissance : RTX 3070 + Intel i7 11e Gen

16 Go de RAM + 512 Go de stockage + Écran 144 Hz

Connectiques complètes : Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, USB C 4.0, HDMI 2.0

Disponible à sa sortie à 1 699 euros, le Acer Nitro 5 passe aujourd’hui à 999 euros sur Fnac.com et Darty.

MacBook Air M2

Les points forts du MacBook Air M2

Un nouveau design

Un très bon écran de 13,6 pouces

Des performances inégalées et un ultraportable silencieux

Initialement proposé à 1 499 euros, le MacBook Air M2 est désormais affiché à 1 299 euros à la Fnac.

Si vous souhaitez payer moins cher mais tout de même profiter d’une grande puissance, vous pourrez opter pour le MacBook Air M1 à 999 euros au lieu de 1 199 euros chez Cdiscount, et même 50 euros moins cher avec le code promo MAC50CDAV.

Huawei MateBook D15

Pourquoi le MateBook D15 de Huawei est intéressant ?

Un design élégant et fin avec son écran de 15,6 pouces

De bonnes performances avec le i5-1135G7 + 8 Go de RAM + 512 SSD

L’autonomie solide couplée à la charge rapide

Le Huawei MateBook D 15 2021 est affiché au prix de 799,99 euros sur le site du constructeur, mais à l’occasion du Black Friday, on le retrouve à seulement 499,99 euros sur Amazon.

HP Victus 16 (d0016sf)

Le HP Victus 16, un bon laptop gaming pour pas cher

Son grand écran FHD de 16,1 pouces

Sa RTX 3060 + i5-11400H

Son SSD NVMe de 512 Go ultra rapide + 8 Go de RAM

Au lieu d’un prix barré à 926,86 euros, le PC portable HP Victus 16 (d0016sf) est disponible en promotion à 799 euros sur le site d’Amazon.

Acer CBA242YABIR

L’Acer CBA242YABIR, c’est quoi ?

1 ms de temps de réponse

23,8 pouces

Une définition FHD

Un taux de rafraîchissement de 75 Hz

Durant le Black Friday, on trouve l’Acer CBA242YABIR à 99 euros au lieu de 129 euros habituellement, soit une réduction de 30 euros disponible sur Cdiscount pendant quelques jours.

Les meilleures offres objets connectés

DJI Mini 2

Les points clés du DJI Mini 2

Un drone au format « poche » et léger

Des moteurs plus puissants pour plus de stabilité

Capable de filmer en 4K à 30 IPS

Le drone DJI Mini 2 Fly More Combo est disponible à 499 euros chez la Fnac, contre 599 habituellement. Les adhérents verront crédités leur compte de 100 euros pour les dépenser par la suite sur le site marchand.

DJI Mavic Air 2

Le DJI Mavic Air 2 en quelques mots

Il s’agit d’un drone léger avec un format compact

Il est capable de filmer en 4K HDR à 30 IPS

Il propose des modes de vol automatiques

Et dispose d’une bonne autonomie

Au lieu d’un prix barré à 1 109 euros, le Mavic Air 2 de DJI est désormais affiché à 788 euros sur Amazon, soit 321 euros de remise immédiate. Le drone est vendu avec une panoplie d’accessoires, en passant des batteries supplémentaires jusqu’aux hélices de rechange.

Dyson V15 Detect+

Le Dyson V15 Detect+ en quelques mots

Un balai aspirateur puissant

Équipé d’un laser vert qui repère les poussières microscopiques

Pour une bonne durée : 60 minutes

Vendu au prix de 699 euros, le balai aspirateur sans fil V15 Detect+ de Dyson (avec plusieurs accessoires inclus) profite de 100 euros de réduction et passe à 599 euros sur le site du constructeur.

Amazon Echo Studio

Les plus de l’Amazon Echo Studio

Prise en charge de la technologie Sony 360 Reality Audio

Son Dolby Atmos

Compatible au protocole ZigBee

Bon rapport qualité/prix

Au lieu de 199 euros habituellement, l’Amazon Echo Studio est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Amazon.

Garmin Fēnix 6 Pro

Les passionnés de sport savent qu’une montre connectée peut vite se rendre indispensable lors des sessions d’entraînement. Certains modèles sont taillés pour l’effort et proposent une batterie de fonctionnalité pour accompagner les utilisateurs dans leurs activités. C’est le cas de la Garmin Fēnix 6 Pro, qui offre un design robuste, des entraînements variés et des capteurs précis.

Initialement affichée à 599 euros, la montre connectée Garmin Fēnix 6 Pro est désormais proposée à 349 euros sur Cdiscount.

Huawei Watch GT Runner

Pourquoi on recommande la Huawei Watch GT Runner

Une montre confortable

Des programmes personnalisés pour s’améliorer en running

Une autonomie de quatre jours en utilisation intensive

Initialement proposée à 299 euros, la montre connectée Huawei Watch GT Runner est désormais affichée à 149 euros sur Amazon.

Ecovacs Deebot X1+

Les points forts de l’Ecovacs Deebot X1+

Une aspiration puissante

Une cartographie précise du domicile

Une station de vidage pratique

Initialement affiché à 1 099 euros, le robot aspirateur Ecovacs Deebot X1+ est désormais proposé à 799 euros sur Amazon.

iRobot Roomba J7+

Nouvelle référence de chez iRobot, le Roomba J7+ a pour ambition de vous faire oublier sa présence en s’adaptant à vos habitudes quotidiennes. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le iRobot Roomba J7 Plus.

Affiché au prix fort de 999 euros, l’aspirateur iRobot Roomba J7 Plus perd 240 euros de son prix grâce au code LIVEBF et tombe à 649 euros.

Amazon Echo Dot (2022)

Les points forts de l’Echo Dot 5e gen

Une enceinte connectée avec Alexa

Des performances audio boostées

Un design toujours aussi élégant

Lancé à 59,99 euros, l’Amazon Echo Dot (2022) de 5e génération (sans horloge) est actuellement proposé à 24,99 euros sur Amazon.

Si vous souhaitez opter pour la version avec horloge, sachez que celle-ci est également en promotion : elle passe ainsi de 69,99 euros à 39,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Dot de 3e génération

Amazon propose un large éventail d’enceintes connectées et la moins chère est sans aucun doute l’Echo Dot de 3e génération. C’est un ancien modèle, mais cela permet d’inviter Alexa chez soi pour seulement 17,99 euros.

Au lieu de 59 euros à son lancement, mais maintenant affichée à un prix barré de 37,99 euros, l’Echo Dot de 3e génération est actuellement disponible en promotion à seulement 17,99 euros sur Amazon.

Xiaomi Mi 360° Home Security Camera

La Xiaomi Mi 360° Home Security Camera, c’est quoi ?

De la vidéosurveillance en 1080p

Une caméra de surveillance motorisée qui peut tourner à 360°

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Habituellement, elle est vendue au prix de 34,90 euros, mais à l’occasion du Black Friday, elle est disponible sur Amazon à 28,49 euros.

Google Nest Mini Gen 2

Les points forts du Google Nest Mini

Une enceinte compacte

Un bon rendu sonore

Google Assistant toujours aussi efficace

Initialement affichée à 59,99 euros, l’enceinte connectée Google Nest Mini (Gen 2) est désormais proposée à 24,99 euros à la Fnac et sur Darty, Cdiscount, Boulanger ainsi que sur Rue du commerce.

Si vous souhaitez une enceinte connectée plus puissante, mais toujours animée par Google Assistant, vous pourrez opter pour le Google Nest Audio, également en promotion actuellement : son prix passe en effet de 99,99 euros à 69,99 euros à la Fnac et chez Darty.

Withings Body+

La Withings Body+, c’est quoi ?

Elle analyse la composition corporelle pour un suivi complet

Avec de nombreuses fonctionnalités et une application pour consulter les données

Conçu pour toute la famille : jusqu’à 8 profils utilisateur

Habituellement au prix de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros sur le site de Boulanger. L’offre est aussi valable sur le site Darty et Fnac.

Les meilleures offres audio

Bose QC Secial Edition (QC 45)

Successeur de l’excellent Bose QuietComfort 35 II, le modèle QC 45 reste encore aujourd’hui l’un des meilleurs casques Bluetooth dotés de la réduction de bruit active. Cela tombe bien, le Bose QC Special Edition est un QC 45… et il est à 200 euros avec une protection offerte.

Il est à 200 euros sur Boulanger, mais aussi, chez Amazon, à la Fnac et Darty. Mise à jour : il y a encore du stock chez Amazon et Darty.

AirPods Pro

Les AirPods Pro, c’est quoi ?

Des écouteurs intra-auriculaires

Des fonctionnalités exclusives à iOS

Une très bonne réduction de bruit active

Une autonomie annoncée de 24 heures

Proposés à 279 euros à leur lancement, les premiers AirPods Pro d’Apple sont disponibles à seulement 199 euros chez Cdiscount durant le Black Friday.

Les promotions sont plus intéressantes que d’habitude, les AirPods Pro 2 sont à 278 euros.

Sony WH-1000XM5

Si le modèle WH-1000XM4 de chez Sony figure sur le podium de notre guide des meilleurs casques Bluetooth (sans fil) en 2022 , son successeur est tout aussi prometteur. En effet, le Sony WH-1000XM5 vient tout simplement enrichir les atouts du modèle précédent, en améliorant certains points, comme la réduction de bruit ou encore en introduisant un nouveau design pour plus de confort.

Sortie au prix de 420 euros, puis affiché au prix de 399 euros, le casque audio Sony WH-1000XM5 tombe à 320 euros sur Amazon.

Il est également à 296,99 euros sur le site de Boulanger, avec le code SONY10.

Sony WF-1000XM4

Pourquoi les Sony WF-1000XM4 sont intéressants

Des écouteurs confortables

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie et la charge sans fil présente

Habituellement proposés à 249 euros, les Sony WF-1000XM4 sont désormais affichés à 161,99 euros chez Boulanger abvec le code promo SONY10. On les trouve aussi en promotion à 179 euros à la Fnac et chez Darty.

Samsung HW-B550

Les points forts de la barre de son Samsung HW-B550

Une puissance totale de 410 W

Compatible DTS Virtual:X pour un son 3D surround

Modes Bass Boost et Adaptive Sound Lite présents

D’abord proposée à 299,99 euros, la barre de son Samsung HW-B550 est désormais affichée à 199,99 euros chez Darty.

Si vous souhaitez mettre la main sur un ensemble audio plus complet, et pour un prix moins élevé, vous pourrez par exemple opter pour la barre de son Samsung HW-B450 accompagnée de son kit d’enceintes arrières SWA-9100S pour seulement 169 euros au lieu de 279 euros chez Cdiscount grâce à une réduction doublée d’une ODR valable jusqu’au 10 janvier 2023.

Nothing Ear 1

Parmi les true wireless à moins de 100 euros, les Nothing Ear 1 constituent le meilleur choix actuellement. Ces écouteurs sans fil brillent par leur prestation à prix contenu, et aujourd’hui ils deviennent encore moins chers sur Amazon : 79,99 euros contre 99,99 euros habituellement.

Sortie au prix de 99,99 euros, les Nothing Ear (1) sont actuellement proposés en réduction à 79,99 euros sur Amazon.

JBL Flip Essential 2

La JBL Flip Essential 2 c’est …

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon. Elle est au même prix chez Boulanger.

Samsung Galaxy Buds 2 Pro

La gamme Buds jouit d’une bonne réputation auprès des critiques. Elle en est actuellement à sa deuxième itération et Samsung a misé sur la continuité pour les Galaxy Buds 2 Pro. Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur les Galaxy Buds 2 Pro.

Au lieu de 229 euros habituellement, les Galaxy Buds 2 Pro est maintenant disponible en promotion à 149 euros chez Amazon en utilisant le coupon de 10 euros (pensez à le cocher).

HyperX Cloud Alpha

Les points forts du casque HyperX Cloud Alpha

Un casque circum-aural confortable

Des distorsions réduites

Une compatibilité multi-plateforme (PC, PS4, Xbox One…)

D’abord proposé à 99,99 euros, le casque filaire HyperX Cloud Alpha est désormais affiché à 49,99 euros chez Darty et Amazon.

Bose Solo 5

Ce qu’il faut retenir de la Bose Solo 5

Design minimaliste et compact

Son Dolby Digital

Connectivité Bluetooth

Au lieu de 279,99 euros habituellement, la Bose Solo 5 est maintenant disponible en promotion à 161,99 euros chez Amazon.

Jabra Elite 3 Active

Les points forts des Jabra Elite 3 Active

Ergonomiques et confortables

Résistance aux jets d’eau et à la poussière (IP55)

Contrôle intelligent des appels et de la musique

Au lieu de 99 euros habituellement, les Jabra Elite 3 Active sont maintenant disponibles en promotion à 59 euros chez Boulanger.

Les meilleures offres TV

TV 55 pouces Samsung The Frame 2022

Le TV Samsung The Frame 2022 en quelques mots

Une TV qui ressemble à un tableau

Une dalle QLED 4K de 55 pouces

La compatibilité HDR 10+, un port HDMI 2.1 pour le gaming

L’OS Tizen de Samsung

Au lieu d’un prix barré à 1 490 euros, le TV Samsung The Frame 2022 QE55LS03AA de 55 pouces est dorénavant proposé à 899 euros chez Rue du Commerce avec un cadre offert par Samsung après l’achat.

Amazon Fire TV Stick 4K

L’essentiel à retenir du Fire TV Stick 4K

De la 4K à 60 images par seconde

Les normes HDR 10, HDR10+ et Dolby Vision

La nouvelle télécommande avec l’assistant virtuel Alexa

Le Fire Stick TV est vendu à 27,99 euros au lieu de 59 euros sur Amazon.

Philips 55PUS8887

Les points forts du Philips 55PUS8887

Une dalle LCD de 55 pouces en 4K

Taux de rafraichissement de 100 Hz

Compatible HDR, HDR10+ et HLG

Bonus : Ambilight

Au lieu de 999 euros, le TV Philips 55PUS8887 est actuellement en promotion à seulement 659 euros sur le site d’Ubaldi. On trouve également le modèle 65 pouces remisé à 829 euros au lieu de 1 199 euros.

LG OLED CS

Le constructeur asiatique LG est une marque reconnue dans le secteur des téléviseurs. La critique s’accorde à dire que c’est celle qui propose les meilleures TV OLED du marché. Si vous voulez en faire l’expérience, découvrez le LG OLED55CS actuellement en promotion.

Tout juste annoncée par le constructeur, cette TV reprend le design de la OLEDC1 et propose des performances proches de la C2. Deux excellents modèles du catalogue LG. Le LG OLED55CS intègre le processeur Alpha 9 Gen5 AI pour vous offrir une meilleure gestion des couleurs ainsi qu’une luminosité plus performante. Elle est aussi bien dotée dans le volet gaming.

En bref, si vous êtes à la recherche d’une dalle OLED très attractive, c’est sans doute le modèle idéal. En effet, pendant le Black Friday la LG OLED55CS est disponible à 1099 euros au lieu de 1499 euros chez Darty.

DARTY15. La version 77 pouces (OLED77CS) est à 2 199 euros , n’oubliez pas d’entrer le code

Samsung OLED QE55S95B

Testé et approuvé, il s’agit bien d’un écran OLED de Samsung. Ce format 55 pouces devrait satisfaire beaucoup de monde avec la qualité de la dalle QD-OLED.

Ce téléviseur Samsung OLED QE55S95B est à 1249 euros, le meilleur prix observé pour ce modèle.

XGIMI Hoziron

Si vous ne connaissez pas encore la marque XGIMI, rassurez-vous : elle n’en est pas à son premier rodéo. Elle est connue dans le milieu des vidéoprojecteurs depuis quelques années maintenant pour offrir constamment des produits innovants et de qualité. Sur ces 8 dernières années, elle a déjà remporté 43 prix internationaux de design et d’innovation, et ce parmi les plus prestigieux comme le Red Dot Design Award ou encore l’iF Design Award.

Ici, il s’agit du Horizon : un vidéoprojecteur 1080p, 2200 lumens ANSI, deux haut-parleurs Harman/Kardon intégrés de 8 W, DTS-HD et DTS Studio Sound, compatibilité Dolby Digital, le moteur d’image X-VUE 2.0 (60 H, HDR10, etc.) et Android TV 10 avec le Play Store.

La configuration est simple car il y a la correction automatique de la distorsion trapézoïdale de ±40 degrés (horizontale et verticale), l’alignement automatique de l’écran, la mise au point automatique et l’évitement d’obstacles.

Comptez 880 euros pour cette vente flash sur Amazon, au lieu de plus de 1 000 euros en temps normal. Pensez à bien cocher le coupon.

Xiaomi TV Stick 4K

L’essentiel à retenir du Xiaomi TV Stick 4K

Le format discret et compact

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

La fluidité de l’interface Android TV

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 39,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Samsung QE55QN90B

Le Samsung Neo QLED 55″, c’est quoi ?

Une dalle Neo QLED en 4K de 55 pouces

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz

La compatibilité avec Google Assistant et Amazon Alexa

Compatibilité Dolby Atmos et Dolby Digital

Habituellement proposé au prix de 1 999 euros, ce téléviseur Samsung passe sous la barre des 1 000 euros, puisqu’on le trouve durant le Black Friday à 999 euros sur le site de la Fnac.

Xiaomi TV A2

Ce qu’il faut retenir du Xiaomi TV A2

Une dalle 4K de 55 pouces

Compatible HDR10, Dolby Vision, Audio…

Le top des OS : Android TV

Affiché à 699 euros sur le site du constructeur, le Xiaomi TV A2 est à présent à 599 euros, mais avec cette remise de 220 euros, le téléviseur tombe à 379 euros à la Fnac et Darty.

Il existe une alternative moins chère : le TV A2 d’une diagonale de 43 pouces est bradé à 279 euros au lieu de 499 euros sur le site officiel.

TCL 55QLED760

Quels sont les points forts de ce TV ?

Sa dalle QLED de 55 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10, Dolby Vision

Les fonctionnalités gaming avec les ports HDMI 2.1

L’interface Google TV

Au lieu d’un prix barré à 549,99 euros, le téléviseur TCL QLED760 de 55 pouces est remisé à 449,99 euros, mais grâce à une ODR valable jusqu’au 28 novembre 2022, il tombe à 399,99 euros sur Cdiscount.

Samsung 55TU6905

Le Samsung 55TU6905, c’est quoi ?

Une dalle 4K de 55 pouces

La compatibilité HDR10+

Le système Smart TV Tizen avec tous les services de SVoD

Habituellement proposé au prix de 599 euros, le Samsung 55TU6905 est disponible durant le Black Friday à seulement 399 euros sur Cdiscount, soit 200 euros de réduction.

Si vous trouvez qu’une diagonale de 55 pouces est trop petit pour vous, le modèle de 65 pouces Samsung 65TU6905 passe de 749 à 549 euros sur Cdiscount, soit une réduction de 200 euros également.

Les meilleures offres gaming et accessoires

Manette DualSense PS5

La manette DualSense de Sony en quelques mots

Une manette plus ergonomique et épurée

Des gâchettes adaptatives et un retour haptique réussis

Compatible avec Android et iOS

Initialement proposée à 69,99 euros, la manette Sony DualSense PS5 est désormais affichée à 49,99 euros chez Micromania dans tous les coloris disponibles.

Nintendo Switch / Steam Deck : plusieurs microSD en promotion

Pour le Black Friday, Amazon propose de nombreuses microSD en promotion. Nous avons sélectionné les 4 plus intéressantes pour sa Nintendo Switch ou son Steam Deck :

Pour sa Nintendo Switch :

Pour son Steam Deck ou sa Nintendo Switch :

Microsoft Xbox Series S

Il s’agit certes de la console next-gen la moins chère du marché, mais cela ne veut pas dire qu’elle n’en a pas sous le capot, surtout après les récentes mises à jour. En plus de son format ultra-compact et d’un silence de plomb en fonctionnement, elle constitue certainement le meilleur compromis pour jouer aux derniers jeux dans d’excellentes conditions tout en étant à un prix abordable, et d’autant plus avec cette remise.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Xbox Series S.

Elle revient à 228,98 euros sur Electro Depot.

On obtient l’obtient à 229,99 euros sur Fnac. Un des meilleurs prix observés jusqu’à maintenant.

Peu de temps après la Fnac, Amazon s’est aligné sur le tarif de 229,99 euros.

Nintendo Switch

Les points clés à retenir de ce pack

Une console hybride, à utiliser dans votre salon ou en mode portable

La version 2019 améliorée

Bonus : Mario Kart Deluxe 8 offert dans ce pack + 3 mois d’abonnement au service en ligne

Pour 279 euros

, Cdiscount propose le pack Nintendo Switch + Mario Kart 8 + abo online 3 mois + 2 volants pour Joy-Con.

Abonnement Shadow

Connaissez-vous Shadow ? C’est une offre de cloud computing qui permet d’accéder à un PC Windows à distance depuis presque n’importe quoi.

Pour les 3 premiers mois d’abonnement, vous bénéficiez de 30 % de réduction avec le code SHADOWFRIDAY.

Meta Quest 2

Les points forts du Meta Quest 2

Un casque VR autonome

Plus léger et agréable à porter avec son système de fixation

Un meilleur rendu d’image (1832 x 1920 pixels pour chaque œil)

Habituellement proposé à 449,99 euros après la hausse de prix, le Meta Quest 2 (128 Go) accompagné en bundle avec Resident Evil 4 VR et Beat Saber se trouve à 399,99 euros chez la Fnac. On le trouve au même prix sur Amazon.

Si vous avez besoin de plus de stockage, la version 256 Go est aussi en promotion) à 489 euros au lieu de 549 euros.

Carte-cadeau PSN

En quoi cette carte est-elle intéressante ?

Valable pendant 12 mois

Un montant de 90 € à dépenser

Utilisable sur la PS5, PS4, et ultérieurs

La carte cadeau spéciale Black Friday du PSN d’un montant de 90 euros est aujourd’hui disponible en promotion à 76 euros sur Amazon.

Microsoft Modern Mobile Mouse

Si vous avez besoin d’une souris occasionnelle, cette souris Bluetooth fera l’affaire. Elle fonctionne avec Windows, Mac et Android.

La Microsoft Modern Mobile Mouse est vendue à 14,99 euros, au lieu de 25.

Bundle clavier et souris Logitech

Les points forts du clavier Logitech G915 LIGHTSPEED

La qualité de fabrication premium

La liaison sans-fil

Le RGB personnalisable

La grosse autonomie

Les points forts de la souris Logitech G502 LIGHTSPEED

Prise en main très confortable

Un capteur ultra-précis

Plus de 2 jours d’autonomie

Habituellement proposé aux alentours de 330 euros sur Amazon, ce bundle de Logitech comprenant le clavier G915 et la souris G502, tous deux en version LIGHTSPEED est disponible à 277,98 euros.

HDD externe 10 To

Les principaux atouts du Seagate Expansion 10 To

Bon rapport qualité/prix

Présence de l’USB 3.1

Boitier solide et compact

Au lieu de 224 euros habituellement, le Seagate Expansion 10 To est maintenant disponible en promotion à 179 euros chez Amazon.

SSD Samsung 980 PRO pour PS5 à moins de 115 euros

Si vous possédez une PS5, vous pouvez augmenter le stockage en ajoutant un SSD NVMe compatible directement à l’intérieur. L’installation est très simple et ne nécessite qu’un tournevis. Cependant, il faut faire attention à sélectionner une référence qui est compatible avec la dernière console de Sony, c’est à dire qu’il soit compatible avec la norme PCI 4.0 et qu’il possède un dissipateur thermique. Le 980 Pro de Samsung coche ces deux cases en allant même plus loin que les pré-requis avec sa vitesse de lecture pouvant monter jusqu’à 7000 Mo/s.

Disponible à moins de 115 euros pour le Black Friday, c’est une très belle offre pour pouvoir booster le stockage de base de la PS5 qui est de moins de 700 Mo.

Astuce : si vous possédez un PC avec un port M2, mettez à jour le SSD avant de le mettre dans votre PS5 avec le logiciel de Samsung pour de meilleures performances.

Samsung 870 QVO 1 To

Ce qu’il faut retenir du Samsung 870 QVO

1 To de stockage, soit 1 000 Go

La bonne qualité de fabrication du SSD

Une vitesse de transfert élevée : jusqu’à 560 Mo/s

Au lieu de 129 euros habituellement, le modèle 1 To du Samsung 870 QVO est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 69 euros sur Amazon.

SSD PNY CS900

Les points forts du SSD PNY CS900

Des débits allant jusqu’à 550 Mo/s en lecture et 530 Mo/s en écriture

Une grosse capacité de stockage

Une installation très simple

Habituellement proposé à plus de 100 euros, le SSD PNY CS900 de 1 To est désormais affiché à 55 euros chez Cdiscount.

Chargeur rapide

Besoin de charger votre MacBook ? iPhone ? Galaxy S22 ? Switch ?… dans les meilleures conditions ? Voici un chargeur 65 Watts très compact, il utilise la technologie GaN II.

Au lieu de 49,99 euros, le chargeur Anker Nano II est désormais proposé à 36,99 euros sur Amazon.

Les meilleures offres vélos et trottinettes électriques

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Les points essentiels de la Xiaomi Electric Scooter 4 Pro

Une trottinette robuste

Une puissance maximale de 700 W

Une autonomie de 45 km

Lancée à 799 euros, la trottinette électrique Xiaomi Electric Scooter 4 Pro est désormais disponible à 699 euros chez Darty.

Ride-100 MAX

Avoir une trottinette électrique dans les grandes villes devient de plus en plus courant, mais il est important de bien choisir son futur deux roues. Si Xiaomi est la marque qui a su se faire remarquer sur le marché, d’autres constructeurs font tout aussi bien. La marque française Urbanglide propose de bonnes références, comme sa Ride-100 MAX. Celle-ci est suffisamment puissante pour aborder les rues, mais aussi robuste et endurante pour assurer vos trajets urbains. Son atout ? Être plus abordable que celle du bas de catalogue de chez Xiaomi, d’autant plus qu’aujourd’hui elle bénéficie de 20 % de réduction par rapport à son prix de base.

Vendue habituellement sur Cdiscount au prix de 319,99 euros, la trottinette Urbanglide Ride-100 MAX est désormais affichée à 249,99 euros seulement.

Cowboy 3

Le Cowboy 3, c’est quoi ?

Une autonomie annoncée de 70 kilomètres

Une bonne gestion de l’assistance électrique

Un beau design avec des finitions réussies

Des freins puissants

Habituellement, le Cowboy 3 est vendu à 2 290 euros. Cependant, durant le Black Friday, la marque le vend à 1 390 euros pour une livraison estimé en février 2023.

En plus de cette réduction, il est à savoir que des aides régionales pour l’achat d’un vélo à assistance électrique sont disponibles. De quoi réduire encore l’investissement nécessaire pour s’équiper et pourquoi pas se faire plaisir.

Les meilleures offres forfaits mobile

Cdiscount mobile

Que propose le forfait chez Cdiscount Mobile ?

100 Go en France et jusqu’à 12 Go en Europe/DOM

Les appels, SMS/MMS illimités

C’est sans engagement

Pendant la période du Black Friday jusqu’au 28 novembre, le forfait mobile sans engagement avec 100 Go chez Cdiscount mobile est affiché à 12,99 euros par mois avec 2 mois offerts dès la souscription. Le prix de ce forfait est valable tel quel même après un an.

Lebara mobile

Un forfait mobile chez Lebara, c’est quoi ?

Le réseau Orange à petit prix

Appels, SMS/MMS illimités en France et en Europe

40 ou 200 Go de data selon le forfait choisi

Jusqu’au 5 décembre 2022

, chez Lebara, le forfait de 40 Go est à 5,99 euros par mois, le forfait de 100 Go est à 9,99 euros par mois et celui de 200 Go est à 13,99 euros par mois. Notez que ces trois offres sont sans engagement, et n’augmenteront pas leur prix après la première année d’abonnement.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.