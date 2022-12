Nothing Phone (1) : ce smartphone profite de plus de 100 € de réduction aujourd’hui

Le Nothing Phone (1) est un smartphone que nous jugeons parfaitement équilibré pour le prix. Il est bon dans tous les domaines et c'est encore mieux de l'acquérir avec une belle ristourne, comme aujourd'hui grâce à cette offre qui permet d'économiser plus de 100 euros sur la facture finale.

Le Nothing Phone (2) n’est pas prêt d’arriver selon Carl Pei, le CEO de Nothing et cofondateur de OnePlus. En effet, il indique qu’il préfère se concentrer sur le premier modèle, qui recevra des mises à jour comme Android 13 et bien au-delà. Seulement voilà, cela n’empêche pas de dénicher de belles promotions sur le seul smartphone disponible chez la marque, comme actuellement avec l’offre du jour.

Les points forts du Nothing Phone (1)

Le design original avec le Glyphe

Un bon rapport performances/prix

L’écran OLED de 6,55 pouces à 120 Hz

Au lieu de 469 euros, le Nothing Phone (1) avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage est aujourd’hui disponible à seulement 359 euros sur AliExpress. Pour obtenir ce prix, il faut récupérer le coupon vendeur de 15 euros et utiliser le code promo HDFR35 avant de procéder au paiement.

On le trouve aussi en promotion à 399 euros sur Amazon, soit 15 % de remise immédiate.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Nothing Phone (1). Le tableau se met à jour automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Nothing phone (1) au meilleur prix ?

Un design qui arrive vraiment à se différencier

Si le Nothing Phone (1) est considéré comme l’iPhone d’Android, c’est surtout à cause de son design. En effet, quand on le regarde de face, on peut facilement être perturbé par la ressemblance, notamment avec de fines bordures autour de l’écran parfaitement identiques en haut, en bas, à gauche et à droite. Même sur les côtés on retrouve les mêmes tranches plates avec des bords arrondis, entourés par un alliage en aluminium.

Cependant, le tout premier smartphone de Nothing se différencie complètement de la concurrence avec son dos transparent. Alors oui, on aperçoit la même position que chez Apple pour les deux capteurs photo, mais tout le reste est totalement différent de la Pomme, et pareil du côté d’Android. On peut par exemple apercevoir quelques composants du téléphone au travers de la protection Gorilla Glass 5, mais surtout admirer les différentes LED qui s’illuminent en fonction de l’utilisation. Ces dernières peuvent être utilisées comme un flash ou encore s’adapter aux différentes sonneries quand quelqu’un vous appelle. Il est même possible de voir le niveau de batterie quand le smartphone est en charge.

Une fiche technique excellente pour le prix

En ce qui concerne les caractéristiques techniques globales du Nothing Phone (1), elles sont plutôt bonnes même si tout n’est évidemment pas parfait. Sa dalle de 6,55 pouces coche par exemple toutes les cases d’un bon écran OLED avec une définition Full HD+ de 2 400 x 1 080 pixels et un taux de rafraichissement allant jusqu’à 120 Hz, mais on regrette une luminosité un peu faiblarde et une couverture du spectre colorimétrique plutôt décevante par rapport à la concurrence. Côté photo, on retrouve un double capteur de 50 mégapixels, qui offre un résultat plaisant à l’œil, avec une bonne gestion du HDR et du mode portrait, un peu moins pour l’ultra grand-angle. Le glyphe peut d’ailleurs vous être utile pour faire varier l’éclairage et surprendre votre sujet.

Il est ensuite propulsé par un Snapdragon 778G+, une puce milieu de gamme chez Qualcomm qui délivre des performances vraiment intéressantes sur cette tranche tarifaire. Grosso modo, vous pourrez tout faire avec, en passant d’une navigation parfaitement fluide même avec beaucoup d’applications ouvertes ou bien faire un peu de gaming, à condition d’accepter quelques menues concessions graphiques ici ou là. En ce qui concerne l’autonomie, la batterie de 4 500 mAh du Phone (1) peut facilement vous tenir toute la journée avec une utilisation intensive, mais la charge dite « rapide » de 33 W est un peu lente, et en plus le chargeur n’est même pas fourni dans la boîte.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet sur le Nothing Phone (1).

Les meilleurs smartphones au même prix

Afin d’avoir un aperçu de ce que propose la concurrence sur la même tranche de prix, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones à moins de 400 euros en 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.