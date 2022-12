Nvidia Shield TV Pro : Amazon brade la meilleure box TV Android à un très bon prix pour Noël

Pour les fêtes de fin d'année, le plus performant des boîtiers multimédias tournant sous Android TV est de retour en promotion. Si vous attendiez une baisse de prix, aujourd'hui vous pouvez l'obtenir pour 179 euros contre 219 euros à son lancement.

La box multimédia de Nvidia connait un grand succès depuis sa sortie. Le modèle Pro est le plus abouti et devient une référence sur le marché des box TV jusqu’à même devenir la meilleure sous Android. Et même si le boîtier date de 2019, il reste très recommandable notamment pour ses mises à jour régulières et ses performances solides. Encore très demandée, on la retrouve aujourd’hui moins chère de 40 euros moins par rapport à son prix initial.

Ce qu’on aime de la Nvidia Shield TV Pro

Une box TV régulièrement mise à jour

Compatible 4K HDR, Dolby Vision et Dolby Atmos

Une puce toujours performante : Tegra X1+

D’abord au prix de 219 euros, la Nvidia Shield TV Pro est désormais à 199 euros. Mais sur le site d’Amazon, la box multimédia sous Android est en promotion à 179 euros.

En alternative moins chère, retrouvez la Nvidia Shield TV à moins de 125 euros sur Amazon.

La référence des box TV sous Android

La Nvidia Shield TV Pro conserve le même boîtier qu’auparavant, dont le design en forme de cylindre est pensé pour être placé derrière un téléviseur. La version Pro désigne avant tout les fonctionnalités supplémentaires comme une connectique plus fournie : un port HDMI, un port Ethernet ainsi que 2 ports USB 3.0. Grâce à cela, vous pourrez y connecter une ou plusieurs manettes de jeu, ou encore agrandir l’espace de stockage avec un disque dur externe par exemple.

Pour vous faire vivre une bonne expérience de visionnage, ce modèle est compatible avec les certifications Dolby Vision pour le HDR et Dolby Atmos pour le son. Comptez aussi sur une définition 4K et la possibilité d’upscaler des images en HD ou Full HD vers de l’Ultra HD de manière très convaincante. Vous profiterez ainsi d’une meilleure qualité d’image. Assurez-vous toutefois que votre téléviseur soit compatible avec ces formats vidéos, pour pouvoir en bénéficier.

De la puissance à revendre

Le véritable point fort de la Nvidia Shield TV Pro est qu’elle est en mesure de se « transformer » en véritable console de jeux vidéo. Elle ne manque pas de puissance et embarque la même puce que la Nintendo Switch : Tegra X1+. Épaulé par 3 Go de mémoire vive, elle propose une expérience très fluide et permet de profiter de l’ensemble des jeux disponibles sur le Play Store. Nvidia oblige, le gaming n’est certainement pas mis de côté avec l’intégration native de son service de cloud gaming, à savoir Geforce Now.

Quant à son interface, elle s’est renouvelée cet été en se rapprochant un peu plus de Google TV. Cette mise à jour offre une interface revisitée qui met en avant les contenus. Ce changement ne bousculera pas les habitudes des propriétaires de Shield TV, avec toujours de nombreuses applications du Play Store comme Netflix, Prime Video, Disney+, etc. Sa télécommande est entièrement repensée et intègre un bouton Netflix, afin de lancer le service directement sans passer par les menus. Ladite télécommande est même dotée d’un micro afin d’utiliser l’assistant Google pour chercher directement du contenu depuis l’interface.

Les alternatives à la Nvidia Shield TV Pro

Afin de découvrir ce que propose la concurrence, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures box TV en 2022.

