Cette petite caméra de surveillance à -34 % devient moins chère que celle de Xiaomi

Si vous souhaitez garder un oeil à votre domicile, mais que votre budget est assez limité, il existe des solutions efficaces à prix contenu. C’est le cas de la caméra Blink Mini d’Amazon qui tombe aujourd’hui à 22,99 euros contre 34,99 euros habituellement.

Entre ses enceintes connectées, ses liseuses ou encore ses tablettes, Amazon compte un bon nombre de produits. Le géant américain propose d’ailleurs un catalogue fourni de caméras de surveillance, dont une référence abordable : la Blink Mini. Cette caméra connectée est principalement pensée pour l’intérieur, avec son petit format et son look discret. C’est une solution suffisante pour surveiller votre domicile sans investir une somme monstrueuse, surtout, qu’en ce moment, elle profite d’une réduction de plus de 10 euros sur son prix initial.

La Blink Mini, c’est quoi ?

Une petite caméra de surveillance pour l’intérieur

Facile à installer et capable de filmer en HD

Une vision nocturne et détecte les mouvements

D’abord proposée à 34,99 euros, la caméra Blink Mini bénéficie de 34 % de remise et se trouve maintenant à 22,99 euros seulement sur Amazon.

Amazon propose également un kit regroupant deux caméras Blink Mini pour moins de 40 euros, ce qui fait 19,98 l’unité.

Petite, et simple à installer

La Blink Mini prend la forme d’un cube avec un joli revêtement blanc ou noir (au choix). Avec son appellation « Mini », il est peu surprenant de retrouver une caméra compact (50 x 49 x 36 mm) qui prendra très peu de place. Elle se déplace facilement avec son poids de seulement 48 g. Elle peut facilement se dissimuler dans votre intérieur, que ce soit, derrière les feuilles d’une plante, ou bien dans un coin de la pièce sans se faire remarquer.

Pour la mettre en route, il suffit de la brancher sur une prise électrique et de la poser sur un meuble grâce à son pied modulaire qui va permettre d’orienter selon votre convenance l’objectif de la caméra. Dommage qu’il ne soit pas motorisé. Une fois cette étape réalisée, il vous suffit de la coupler au Wi-Fi grâce à l’application Blink Home Monitor.

Suffisante pour garder un œil à votre domicile

La caméra Blink surveillera uniquement l’intérieur de votre domicile : ne disposant pas de la certification IP qui la rendrait résistante aux intempéries, elle ne pourra pas être placée à l’extérieur. Mais, en dehors de cela, elle sera tout à fait compétente. Elle pourra, par exemple, filmer en Full HD (1080p) pour un rendu d’images propres qui peuvent parfois manquer de détail, mais restent exploitables. La détection de mouvement ainsi que la vision nocturne en infrarouge complètent la fiche technique de cette caméra rassurante.

Ce produit dispose aussi d’un micro bidirectionnel, qui va capter sans trop de distorsion les sons ambiants et un haut-parleur, peu puissant, qui va restituer le son de manière correcte et suffisante en intérieur. Quant à l’application, elle alerte dès qu’un mouvement est détecté lorsque le système est activé. Elle est assez intuitive, et vous permet de configurer des zones spécifiques de détections si vous considérez ces dernières comme un point plus sensible. Il est bien évidemment possible de voir en direct le flux vidéo depuis votre téléphone et d’écouter ce qu’il se passe chez vous, où que vous soyez. Alexa est également de la partie et permet d’activer l’enregistrement directement à la voix une fois la caméra couplée à un appareil servant de Hub central comme un Echo Dot ou un Echo Show, par exemple.

