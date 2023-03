Cdiscount casse le prix de la manette Xbox Series : deux coloris sont disponibles

Si vous cherchez une manette de jeu efficace pour jouer sur Xbox, sur PC ou même sur votre smartphone, vous pourrez sans souci vous tourner vers la manette Xbox Series, qui se démarque notamment par son ergonomie. En ce moment, vous pourrez même la trouver à 47,99 euros au lieu de 59,99 euros sur Cdiscount dans deux de ses coloris.

Confort en main, ergonomie, compatibilités… Les joueurs sur diverses plateformes vérifient une foule de critères avant d’acquérir une manette de jeu, qui se doit d’être efficace sur la durée. La manette Xbox Series sans fil coche justement toutes ces cases, et bien plus. L’un de ses autres atouts ? Son prix, qui passe sous les 50 euros après une remise immédiate de 20 %.

Les points essentiels de la manette Xbox Series

Une très bonne ergonomie

Une prise en main confortable

Une compatibilité avec Xbox, mais aussi PC, Android et iOS

Initialement affichée à 59,99 euros, la manette Xbox Series (bleue) sans fil est désormais proposée à 47,99 euros sur Amazon. Le modèle rouge est également disponible au même prix.

Une manette facile à prendre en main

Il sera difficile de trouver de grandes différences entre le design de la précédente manette Xbox One et cette manette Xbox Series. Mais ce n’est pas forcément un mauvais point, tant le format de cet accessoire était apprécié par les joueurs. La Xbox Series est toutefois légèrement plus compacte, ce qui ravira celles et ceux qui ont de plus petites mains. Microsoft a également opté pour d’autres petits changements, comme l’ajout d’un nouveau grip là où se posent les paumes de nos mains, pour améliorer la préhension, mais aussi sur les gâchettes et les boutons LB/RB. On a ainsi droit à une prise en main beaucoup plus agréable.

De plus, la croix directionnelle a été remplacée par un D-Pad circulaire, inspiré de la manette Elite, et doté d’un relief pour les quatre directions principales. Un bouton « Share » a également été ajouté au milieu de la manette, pour permettre au joueur de prendre rapidement une capture d’écran dans un jeu ou de sauvegarder les derniers instants d’une partie en vidéo. Autrement, les moteurs de vibrations additionnels au niveau des gâchettes sont là encore de la partie, comme c’était déjà le cas pour la manette Xbox One. En revanche, pas de vibrations « 3D », de gâchettes adaptatives, de micro intégré ou même de gyroscope comme chez certains concurrents.

Une manette universelle

L’un des principaux points forts de cette manette Xbox Series est sans conteste sa compatibilité avec un grand nombre d’appareils. Et c’est là que son côté traditionnel, donc dénué de toutes les technologies premium citées plus tôt, constitue un réel atout : les gâchettes adaptatives ou encore le gyroscope n’auraient pas forcément été reconnus et donc utilisés sur des appareils autres que la Xbox. Microsoft a donc préféré la compatibilité universelle, plutôt que l’ajout de ces technologies.

Ainsi, la manette Xbox Series est bien évidemment compatible avec les consoles Xbox Series S et Series X, ainsi qu’avec les Xbox One, mais aussi avec les PC (à noter que la manette est reconnue comme une manette Xbox One sur Windows 10, il ne sera donc pas possible d’utiliser le bouton « Share »), les appareils sous Android et ceux tournant sous iOS, à savoir les smartphones ou encore les tablettes. Enfin, la manette pourra se connecter en mode sans fil grâce au Bluetooth, ou bien à l’aide d’un dongle. Un port USB-C est aussi présent sur l’accessoire. Notez par ailleurs que cette manette est fournie avec des piles jetables, et non avec une batterie intégrée. Vous pourrez toujours opter pour des piles rechargeables, plus écologiques, ou une autre batterie.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de la manette Xbox Series.

Si vous souhaitez découvrir d’autres références pour jouer sur la console de Microsoft, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleures manettes Xbox en 2023.

