Xiaomi brade ces bons écouteurs sans fil pas chers à moins de 20 € seulement

Si vous ne souhaitez pas débourser une grande somme pour des écouteurs sans fil, Xiaomi propose des true wireless intéressants : les Redmi Buds 3 Lite. Ils offrent un son correct et une bonne autonomie pour moins de 20 euros aujourd'hui, contre 30 euros habituellement.

Les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite sont des écouteurs sans fil à petit prix. Ces true wireless sont loin d’être les meilleures références sur le marché, mais vont plaire à celles et ceux dont le budget est serré et dont les exigences sont minimes. Ils sont intéressants pour leur prestation et leur prix, qui devient d’ailleurs plus intéressant grâce à cette remise immédiate de 33 %.

Que proposent les Redmi Buds 3 Lite ?

Des écouteurs intra confortables

La suppression de bruits durant les appels

Une bonne autonomie

Au lieu de 29,99 euros, les Xiaomi Redmi Buds 3 Lite voient leur prix abaisser à 19,99 euros sur le site officiel du constructeur.

Des écouteurs qui assurent un bon confort

Xiaomi a tendance à s’inspirer de la marque à la pomme, mais pour ses Redmi Buds 3 Lite, la firme chinoise opte pour le format bouton. Ces écouteurs à petit prix misent avant tout sur la sobriété et la simplicité. Ils laissent de côté le format tige et proposent un véritable format intra-auriculaire avec des embouts en silicone venant se nicher au sein du conduit auditif.

Leur format assure un bon maintien dans les oreilles et les oreillettes sont très confortables à porter, y compris durant une longue session d’écoute (4,2 g chacun). Les Redmi Buds 3 Lite peuvent être utilisés sans crainte pendant vos sessions de sport. Ils sont d’ailleurs certifiés IP54 et résistent aux éclaboussures et à la poussière.

Un son correct et une autonomie confortable

Pour ce tarif, vous n’aurez pas droit à la réduction de bruit active, en revanche, grâce à leurs embouts en silicone, ils assurent une bonne isolation passive dans la grande majorité des cas sans pousser le volume. Xiaomi intègrent tout de même un système d’annulation de bruit ambiant lors des appels. Résultat : vous obtenez une conversation plus claire avec votre interlocuteur et sans être perturbé par le bruit autour de vous.

Côté audio, on retrouve les codecs SBC et AAC qui feront largement l’affaire pour écouter vos playlists préférées sur votre plateforme de streaming. La qualité audio est satisfaisante pour le prix, sans naturellement se mesurer aux écouteurs true wireless plus haut de gamme. Enfin, pour en profiter, la marque annonce 5 heures d’écoute consécutive, et 18 heures avec le boîtier de charge, lequel se recharge via son port USB-C.

Pas envie de vous ruiner pour des écouteurs ? On trouve de très bonnes paires d’écouteurs sans fil sous la barre des 100 euros. Pour vous faciliter la tâche, nous avons sélectionné pour vous les meilleurs d’entre eux.

