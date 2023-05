Boulanger lance une vague d’offres complètement inédites lors des French Days

Les French Days 2023 marquent le début de ce mois de mai. Et, quel démarrage, avec des produits Tech à prix vraiment séduisants. Boulanger propose quelques pépites dans son catalogue. Voici les offres que nous avons retenues.

En attendant les soldes d’été, plusieurs e-commerçants participent à l’édition 2023 des French Days. Cet événement permet de faire de très bonnes affaires sur les meilleurs produits Tech du moment. Et chez Boulanger, vous pourrez faire de belles économies sur des références comme le Samsung Z Fold 4 ou encore l’Apple Watch SE (2022). Les promotions sont nombreuses, mais nous avons regroupé pour vous celles qui méritent votre argent.

Les meilleures offres des French Days 2023 chez Boulanger

Sony WH-1000XM4

Même si le Sony WH-1000XM4 date de 2020, il n’empêche que ce casque Bluetooth se révèle encore bon en 2023. Il garde d’ailleurs la place de numéro un dans notre guide des meilleurs casques audio Bluetooth. Son successeur est certes disponible en vente, ses améliorations ne justifient pas le prix auquel il est proposé. Si vous avez un budget plus limité, le XM4 reste un casque à réduction de bruit excellent, et qui revient à moins de 225 euros grâce à ce code promo spécial French Days.

Le Sony WH-1000XM4, toujours recommandable pour…

Son excellente réduction de bruit

Sa bonne qualité sonore

Son autonomie d’une trentaine d’heures

Sorti à 379 euros et maintenant vendu à 279 euros hors promotion, le casque Sony WH-1000XM4 est aujourd’hui disponible au prix réduit de 224,99 euros avec le code SONY2023 sur le site Boulanger.

Ninebot Segway F25E II

Facile à prendre en main, robuste, moins encombrante qu’un vélo, la trottinette électrique semble être l’alliée idéale pour se déplacer. Avec l’arrivée des beaux jours, c’est l’occasion de se laisser tenter à son tour par cette alternative aux transports en commun. Pour cela, rien de mieux que les trottinettes de la société Segway — l’un des leaders du marché de la mobilité urbaine — qui propose de nombreuses références notables. Et ça tombe bien, car en ce moment la Ninebot Segway F25E II perd 110 euros de son prix.

Les caractéristiques de la Ninebot Segway F25E

Facile à transporter et légère

Un moteur puissant de 250 W (vitesse 25 km/h, même pente à 10 %)

Une autonomie confortable

Au lieu d’un prix barré à 459 euros, la trottinette électrique Ninebot Segway F25E II est remisée à 349 euros sur le site Boulanger.

Pack Philips Hue + Echo Dot 3

Les ampoules Philips Hue font partie des équipements connectés les plus populaires, et pour cause, qui n’a jamais rêvé de contrôler son éclairage à distance ? En plus d’être simples à installer, ces ampoules peuvent vous aider à faire des économies sur votre facture d’électricité, ce qui est bienvenu en ces temps de crise énergétique. Durant les French Days, ce pack avec deux ampoules Philips Hue White et une enceinte Amazon Echo Dot 3 est à moitié prix chez Boulanger.

Le pack Philips Hue White + Echo Dot 3 en bref

L’ensemble idéal pour se lancer dans la domotique

Simple à installer et à utiliser

Une solution pour faire des économies d’énergie

Au lieu de 79 euros habituellement, le pack Philips Hue + Amazon Echo Dot 3 est maintenant disponible en promotion à 34,99 euros chez Boulanger.

Samsung HW-S61B : une barre de son performante

Envie d’améliorer le rendu sonore de votre télévision pour une meilleure immersion dans vos films et jeux, ou tout simplement pour écouter de la musique ? Les barres de son sont une bonne alternative pour éviter d’investir dans une installation lourde et coûteuse. Pour remplir cette tâche, le modèle HW-S61B de Samsung sera d’un précieux renfort, surtout que son prix est divisé par deux pour les French Days.

Quels sont les avantages de la Samsung HW-S61B ?

Une barre de son compacte et élégante

Un son surround grâce à sa compatibilité Dolby Atmos et DTS:X

Compatible AirPlay 2, Bluetooth et Wi-Fi

Au lieu de 399 euros à son lancement, la Samsung HW-S61B est maintenant affiché à un prix barré de 299 euros, mais pendant les French Days, il est possible d’obtenir cette barre de son à seulement 199 euros chez Boulanger.

Samsung Galaxy Z Fold 4 : le smartphone pliant ultime de la firme sud-coréenne

Avec le Galaxy Z Fold 4, Samsung offre un smartphone au design raffiné et soigné, il reste lourd, mais solide. Les deux dalles OLED offre une qualité au top, et la navigation sera fluide avec le mode 120 Hz. Côté performance, le Snapdragon 8+ Gen 1 offre beaucoup de satisfaction. Pour prendre des photos, il est devenu très bon en plus d’être polyvalent. Si quelques petits défauts persistent en faible luminosité ou sur l’ultra grand-angle, la copie séduit grandement dans son ensemble. Enfin, l’autonomie offre une certaine sérénité, mais la charge à 25 W reste limité. Pendant les French Days, il revient à moins de 1 500 euros.

Plus de détails dans notre test du Samsung Galaxy Z Fold 4.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Fold 4

Un smartphone pliant robuste

Deux écrans très lumineux à 120 Hz

La puissance du Snapdragon 8+ Gen 1

Sorti à 1 799 euros, le Samsung Galaxy Z Fold 4 (256 Go) est désormais proposé à 1 499 euros chez Boulanger.

Apple Watch SE (2022) : le modèle qui convient aux budgets plus restreints

La gamme SE est fortement appréciée par celle et ceux qui souhaitent acquérir un produit Apple sans y mettre le prix fort. La firme de Cupertino revient avec une seconde génération de la Watch SE, avec quelques nouvelles fonctionnalités piquées de la Series 8. Et pour les French Days, elle se négocie à moins de 250 euros.

Pour plus d’informations, retrouvez notre test complet sur l’Apple Watch SE (2022).

Les points forts de l’Apple Watch SE (2022)

Une montre aux belles finitions

Un bon suivi GPS et un suivi de la fréquence cardiaque excellent

Une autonomie confortable

Dans sa version 40 mm et Bluetooth, l’Apple Watch SE (2022) est proposée à 299 euros, mais actuellement, on la retrouve à 249 euros sur le site Boulanger.

La version 44 mm est disponible en promotion à 289 euros au lieu de 339 euros de base.

Bose QC Special Edition : la qualité Bose à prix réduit

Pour ceux dont le budget est assez serré ou qui souhaitent tout simplement ne pas dépenser plus de 300 euros dans un casque, il en existe certains à prix raisonnable avec des fonctionnalités intéressantes. On retrouve le QuietComfort SE, un casque confortable doté de la réduction de bruit qui a le mérite d’être efficace. Il profite même du Bluetooth multipoint et d’un mode de transparance pour atténuer le son. Et si vous êtes à court de batterie, 15 minutes de recharge (via USB-C), permet d’avoir trois heures d’écoute supplémentaire. Il a de sérieux atouts, surtout maintenant qu’il perd 35 % de son prix à l’occasion des French Days.

Les points forts du QC Special Edition

Un casque agréable à porter

La réduction de bruit efficace

Le mode transparence et le Bluetooth multipoint de la partie

Habituellement à 269,99 euros, le casque Bose QuietComfort SE est désormais affiché à 199,99 euros, mais en appliquant le code BOSE10, il revient à 179,99 euros seulement chez Boulanger.

Dyson V12 Detect Slim Absolute : un aspirateur performant et maniable

En promotion, le Dyson V12 s’affiche comme une version compacte du V15. En plus d’être plus maniable et pratique pour nettoyer les recoins et les endroits d’ordinaire inaccessibles, il est doté aussi d’un laser détecteur de particules. Il est ainsi capable de mettre en lumière la poussière et débusquer celles qui sont invisibles à l’œil nu. Avec des dimensions réduites, l’autonomie a été revue à la baisse, il faut compter 45 minutes en mode d’aspiration éco et même pas dix minutes en mode boost.

Les points forts du Dyson V12 Detect Slim Absolute

Un laser détecteur de particules comme le V15

Son format stick pour une meilleure maniabilité

La brosse Motorbar pratique pour toutes les surfaces

Au lieu de 649 euros habituellement, le Dyson V12 Detect Slim Absolute est maintenant disponible Dyson V12 Detect Slim Absolute à 549 euros au lieu de 649 euros.

Amazon Fire TV Stick 4K : la clé HDMI idéale pour connecter votre TV

Compatible 4K Ultra HD, ce modèle prend en charge les technologies Dolby Vision, HDR et HDR10 et propose aussi la compatibilité avec Dolby Atmos. Et l’écosystème Fire OS donne accès aux services tels que Prime Video et Amazon Music, mais on retrouve aussi les applications tierces comme Netflix, Spotify ou Molotov. Enfin, la télécommande fournie permet de se balader facilement dans les menus et même contrôler entièrement votre TV. Elle embarque également un micro, très utile pour effectuer des commandes vocales avec Alexa et trouver un film, une série ou n’importe quel contenu. Ce dongle est une affaire, d’autant plus qu’il est en promotion pendant les French Days.

Les points forts du Amazon Fire TV Stick 4K

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR, HDR10+ et Dolby Vision/Atmos

Une interface simple et intuitive (Fire OS)

Toujours la présence de l’assistant vocal Alexa

Habituellement affiché à 59,99 euros, le Fire TV Stick 4K est désormais proposé à 36,99 euros sur le site Boulanger.

Si votre téléviseur n’est pas compatible 4K, on trouve également le Fire TV Stick classique à 29,99 euros au lieu de 39,99 euros et le Fire TV Stick Lite à 24,99 euros au lieu de 29,99 euros.

Google Nest Cam : pour avoir l’esprit tranquille

La Nest Cam est une très bonne caméra de sécurité connectée. La qualité d’image est au rendez-vous, de jour comme de nuit. Même si, dans certaines situations, elle manque de détails. Elle est capable de détecter les mouvements et le fait efficacement. Via l’application, vous pourrez avoir un retour vidéo à distance de ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone, ou bien de consulter l’historique de vidéos (jusqu’à 10 jours). Et la bonne nouvelle, c’est qu’à l’occasion des French Days, elle perd 50 euros de son prix.

Plus de détails dans notre test dédié à la caméra Google Nest Cam.

Les points forts de la Google Nest Cam

Une caméra soignée et discrète

Capable de filmer en 1080p avec un champ de vision de 110°

Détecte les mouvements et reconnait les visages

Commercialisée au prix de 199,99 euros sur le site de Google, la Nest Cam (Batterie) est remisée à 149,99 euros sur le site Boulanger.

SteelSeries Arctis 7+ : un casque qui s’adapte à tout

Ce casque gaming est grandement appréciée pour sa capacité à être compatible avec de nombreuses consoles. PS5, PS4, PC, Android, Switch, iPads, Oculus Quest… Le casque s’adaptera à pratiquement tout. Avec son dongle USB-C et sa connexion 2,4 GHz, le casque peut passer facilement d’un système à l’autre, et sans latence. Autrement, l’Arctis 7+ est confortable et bénéficie d’un son surround 7.1. Quant à l’autonomie, au bout de 30 heures, vous pourrez en 15 minutes repartir pendant 3 heures supplémentaires de jeu. À moins de 100 euros, il sera un bon compagnon pour vos sessions de jeu.

Les points forts du SteelSeries Arctis 7+

Un casque compatible avec PC, PS5, Nintendo Switch, iPad avec USB-C

Un micro bidirectionnel ClearCast certifié par Discord

Une bonne autonomie

Affiché à 149 euros, le casque SteelSeries Arctis 7+ est désormais disponible à 99 euros chez Boulanger.

Tout savoir sur les French Days du printemps 2023

L’édition de printemps pour les French Days a officiellement commencé depuis le mercredi 3 mai 2023 en France et se termine mardi prochain. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions. Voici les offres que l’on recommande chez Frandroid.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux French Days

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Utilisez-vous Google News (Actualités en France) ? Vous pouvez suivre vos médias favoris. Suivez Frandroid sur Google News (et Numerama).