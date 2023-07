Soldes d’été 2023 en DIRECT : les 30 meilleures offres qui méritent votre argent

Voilà une semaine que les soldes d'été 2023 ont commencé ! Dans cet article, nous vous proposons de suivre en direct toutes les meilleures offres qui tombent au compte-goutte pendant l'événement. Vous trouverez forcément votre bonheur dans cette sélection faite avec le cœur.

L’été vient tout juste de commencer, le soleil brille de mille feux et la plupart d’entre vous attendent de partir en vacances loin de votre vie quotidienne. Certains d’entre vous attendent sûrement aussi les promotions des soldes d’été pour faire de bonnes affaires, qui ont commencé le mercredi 28 juin 2023. Vous trouverez ci-dessous uniquement celles que l’on recommande à la rédaction de Frandroid.

Soldes d’été 2023 : offres et promotions

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les offres encore valables

Pack Philips Hue

Proposer des ampoules connectées pilotables à la voix et qui confèrent une ambiance chaleureuse à nos intérieurs : voici le but que s’est lancé Philips Hue en concevant sa collection d’éclairages intelligents. La marque a aussi pensé aux débutants en créant des kits de démarrage complets, et celui qui nous intéresse ici comprend tout le nécessaire pour commencer correctement dans la domotique : trois ampoules White & Color, un pont Hue ainsi qu’une lampe portative Hue Go bien pratique.

Au lieu d’un prix barré à 244,99 euros, le pack Philips Hue avec 3 ampoules White & Color + un pont Hue + une Hue Go est désormais vendu à 149,99 euros chez Rue du commerce.

JBL Clip 4

Notée 9/10 dans nos lignes, la JBL Clip 4 offre avant tout, malgré son format réduit, un son puissant et équilibré. Bref, une enceinte idéale pour les longues journées estivales passées au bord de la piscine ou à la plage.

Initialement affichée à 65 euros, la JBL Clip 4 (bleue) est désormais proposée à 44,90 euros sur Amazon durant les soldes d’été.

Amazon Ring Intercom

Les interphones connectés sont bien plus pratiques que nos vieux interphones. Le Ring Intercom d’Amazon promet de vous faciliter les choses en transmettant directement les appels sur votre smartphone et en ce moment, son prix est bien plus intéressant pour les membres Prime durant les soldes.

Au lieu de 129,99 euros habituellement, le Ring Intercom est maintenant disponible en promotion à 47,99 euros chez Amazon pour les membres Prime.

Logitech G402 Hyperion Fury

La marque Logitech est réputée pour proposer d’excellents périphériques que ce soit : en clavier, en tapis de souris ou même les casques. Tout gameur doit s’armer d’une bonne souris et la G402 Hyperion Fury a fait ses preuves depuis des années. Cette dernière constitue un très bon rapport qualité-prix, et ne coûte pas plus de 25 euros pendant les soldes.

Vendue à 74,99 euros sur le site officiel, la souris Logitech G402 Hyperion Fury est en ce moment proposée à 24,99 euros seulement sur le site Cdiscount.

LG SP9YA

LG ne propose pas seulement des téléviseurs de qualité. En effet, la marque sud-coréenne a conçu plusieurs gammes de barres de son efficaces, qui permettent de booster considérablement la qualité sonore souvent moyenne des TV. Son modèle SP9YA a par exemple plusieurs atouts de son côté, comme sa compatibilité avec le Dolby Atmos et le DTS:X. Heureusement, cette référence n’est plus aussi onéreuse qu’auparavant grace aux soldes.

Au lieu d’un prix barré à 799 euros, la barre de son LG SP9YA est désormais affichée à 359 euros sur Amazon.

MicroSD Samsung Evo Select 256 Go

La microSD est la solution privilégiée pour étendre le stockage de vos appareils qui en ont parfois cruellement besoin. On pense bien sûr à la Nintendo Switch disposant que d’un espace de stockage 32 Go dans sa version standard, ou à certains smartphones d’entrée de gamme qui n’ont pas assez de mémoire pour stocker toutes les applications dont vous avez besoin. La Samsung Evo Plus de 256 Go pourra remplir ce manque et pour vraiment pas cher.

Vendue habituellement autour de 60 euros, la carete microSD Samsung Evo Select de 256 Go est maintenant disponible en promotion à seulement 17,99 euros chez Amazon.

Xiaomi Mi Body Glass Scale 2

Les balances connectées sont très pratiques pour garder un œil sur l’évolution de sa masse, mais elles ont aussi l’avantage de proposer diverses informations en complément pour surveiller sa forme physique en général. C’est ce que propose la Xiaomi Mi Body Glass Scale 2, une balance simple et élégante qui promet des mesures précises. Le tout, pour un prix très abordable durant les soldes.

Proposée à 34,99 euros, la Xiaomi Mi Smart Scale 2 est désormais disponible à 14,98 euros sur le site Electro Depot.

Samsung Galaxy Book 2

Longtemps absent sur le secteur des PC portables, Samsung fait son grand retour en Europe avec ses Galaxy Book. Le Book 2 est un ordinateur portable qui propose une fiche technique équilibrée avec un prix plus accessible. Le modèle avec processeur i5 de 12e génération assure de bonnes performances au quotidien et coûte moins cher pendant les soldes.

Au lieu de 899,99 euros, le Samsung Galaxy Book 2 (i5 + 8 Go + 256 Go) est actuellement en promotion à 549 euros sur le site GrosBill.

Casque Sony Pulse 3D

Durant son Showcase 2023, Sony a présenté de nouveaux produits, dont des écouteurs Bluetooth pour la PS5. Ce n’est pas le premier produit audio consacré à la console, il existe aussi le casque Pulse 3D. Ce dernier s’appuie sur la technologie Tempest 3D AudioTech, permettant d’offrir une immersion sonore totale. Et, si vous préférez opter davantage pour un casque pour vos sessions de jeu, il est actuellement moins cher.

Vendu à sa sortie à 99,99 euros, le casque Sony Pulse 3D est aujourd’hui disponible en promotion à 84,99 euros sur le site Amazon.

Samsung Galaxy A34

Le milieu de gamme prend une place de plus en plus importante au sein du catalogue de Samsung. Avec son nouveau Galaxy A34 5G, le constructeur sud-coréen apporte des changements notables par rapport au modèle précédent. Avec un design plus travaillé, un écran plus lumineux et réactif, il a de bons arguments à faire valoir

Avec un prix de départ à 399 euros, le Samsung Galaxy A34 (128 Go) est maintenant disponible à 294 euros sur le site Ubaldi en appliquant le code W5JF2623.

Bose Soundlink Color II

L’enceinte Bluetooth Bose Soundlink Color II est un appareil véritablement intéressant pour l’été. Son format compact la rend extrêmement pratique, pour profiter d’un son plus que correct sur les abords de la piscine ou de la mer, grâce à son étanchéité. Elle peut aussi se transformer en assistant vocal grâce à sa compatibilité Siri et Google, et ce, à moindre coût.

Habituellement au prix de 139 euros, vous pouvez profiter de l’enceinte Bose Soundlink Color II à 90 euros avec le code promo SON10 sur le site de la Fnac.

iRobot Roomba i715040

La corvée de l’aspirateur est peu attrayante pour la plupart des gens. Pour éviter d’y passer des heures, on peut se tourner vers les robots aspirateurs connectés et autonomes. On vous présente alors le Roomba i7 15040 de la marque iRobot. Il s’agit d’un produit haut de gamme qui ne manque pas de puissance pour se débarrasser des poussières, même les plus tenaces, et s’équipe de nombreux capteurs pour bien se repérer et nettoyer efficacement votre domicile.

Au lieu d’un prix barré à 699 euros, aujourd’hui l’iRobot Roomba i715040 est soldé à 349 euros sur le site Carrefour.

Apple AirPods Pro 2

Après une première génération très convaincante, la firme californienne a renouvelé ses écouteurs haut de gamme avec les AirPods Pro 2. Ces derniers reprennent la formule gagnante de ses prédécesseurs, tout apportant des améliorations sur la réduction de bruit active et le rendu sonore avec une nouvelle puce et de nouveaux transducteurs. En récoltant la note de 9/10, les AirPods Pro 2 sont très recommandables, et avec un prix plus doux, ils le sont davantage.

Proposés au prix de 299 euros, les AirPods Pro 2 d’Apple sont actuellement disponibles en promotion à 235 euros sur Amazon et sur le site Ubaldi.

Samsung 870 QVO

Depuis l’arrivée des consoles next-gen, les NVMe se sont largement démocratisés, mais les SSD classiques proposent aussi de très belles performances et sont de plus en plus accessibles. Il est vrai que les grosses capacités de stockage sont assez onéreuses, certaines références améliorent leur rapport capacité-prix. Celui de Samsung, le 870 QVO en 4 To, coûte 190 euros de moins.

Au lieu d’un prix barré à 389 euros, le SSD Samsung 870 QVO avec 4 To de stockage est soldé à 199 euros sur Amazon.

Apple iPhone 12

Depuis leur sortie, les iPhone 14 demandent un sacré budget. Et, si vous souhaitez profiter de l’expérience iOS à un prix plus contenu, il est plus intéressant de se diriger vers les anciens modèles. L’iPhone 12 par exemple, sorti en 2020, reste un très bon smartphone. Son design est proche des nouveaux fleurons d’Apple, et offre toujours de belles performances.

Sorti en 2020 au prix de 909 euros, l’iPhone 12 (64 Go) est aujourd’hui disponible en promotion à 599 euros sur le site d’Amazon, et le site Auchan.

Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF)

L’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED possède des caractéristiques très intéressantes pour les joueurs et les joueuses, et particulièrement pour celles et ceux qui s’adonnent aux FPS ou tout autre jeu compétitif qui demande de bons réflexes. Entre sa grande dalle de 34 pouces QD-OLED 4K incurvée, son taux de rafraichissement à 165 Hz et son temps de réponse de 0,5 ms, il sera l’allié parfait pour les passionnés de jeux vidéo.

D’abord à 1 300 euros, l’écran PC Dell Alienware 34 QD-OLED (AW3423DWF) s’affiche maintenant au prix barré de 1 099 euros, mais il se trouve actuellement en promotion à 989,29 euros sur le site du constructeur. Il est possible de payer en 4 fois sans frais avec PayPal, et donc de débourser 247,35 euros le premier mois.

Google Nest Hub (2e gen)

À l’image de son prédécesseur, le Nest Hub deuxième génération de Google est un assistant domestique équipé d’un écran. Concurrent de l’Amazon Echo Show, le Nest Hub propose de nombreuses applications avec notamment un accès direct à YouTube, Deezer, Spotify, etc. le tout chapeauté par l’assistant vocal de Google. Pour cette seconde itération, le géant du numérique a intégré des fonctionnalités de suivi et d’analyse de sommeil de son utilisateur, sans pour autant bousculer la recette déjà très efficace de son aîné. Le Nest Hub 2ème génération est en baisse de prix de 40 euros.

Initialement proposé au prix de 99 euros, le Nest Hub 2 est désormais accessible pour 59 euros sur la boutique de la Fnac ainsi que de Darty.

Samsung Galaxy S21 FE

Après une sortie plusieurs fois décalée, le Samsung Galaxy S21 FE n’a pu échapper aux critiques après avoir été dévoilé au grand public. Il avait pourtant tout pour plaire, mais son prix trop élevé lui fut finalement fatal. Ces soldes d’été sont donc l’occasion de mettre la main dessus à un tarif plus convenable, avec une réduction d’environ 50 %.

Au lieu de 759 euros habituellement, le Samsung Galaxy S21 FE est maintenant disponible à seulement 399 euros chez Cdiscount.

Google Pixel 6 Pro

Lors de sa sortie, la gamme des Google Pixel 6 a fait couler beaucoup d’encre et a permis au géant américain de s’imposer comme une des références du marché des smartphones. L’appareil photo et la première génération du SoC maison de Google en sont pour quelque chose, mais c’est surtout son rapport qualité-prix qui a beaucoup fait parler à une époque où les smartphones haut de gamme se vendaient déjà à plus de 1000 euros. Durant ces soldes, le Google Pixel 6 Pro est bien moins cher avec une ristourne d’environ 40 %.

Au lieu de 899 euros habituellement, le Google Pixel 6 Pro (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 535 euros chez Ubaldi.

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des soldes d’été 2023, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Dates soldes d’été 2023

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès la première démarque, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Il y aura quatre phases de démarque en tout, soit une par semaine.

Faites les soldes d’été avec Frandroid

Pour ne manquer aucun bon plan de cette nouvelle édition des soldes d’été 2023, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien rater des promotions que nous recommandons :

