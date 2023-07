Soldes 2023 en direct : c’est encore le moment de faire de bonnes affaires

Si vous avez loupé l’occasion de profiter du Prime Day, vous pouvez toujours trouver votre bonheur lors des soldes d’été, qui sont toujours d’actualité. Les e-commerçants compte bien vous faire économiser de l'argent pour ces dernières semaines de promo.

Le Prime Day a pris fin hier soir, mais il n’est pas encore trop tard pour faire de bonnes affaires, puisque les différentes promotions chez les différents e-commerçants continuent à l’occasion des soldes d’été 2023. Pour vous y retrouvez parmi la foule de produits actuellement en promotions, nous sélectionnons avec soin les meilleures offres en temps réel sur cet article.

Soldes d’été 2023 : offres et promotions

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Si les liens vers les offres ne marchent pas, désactivez votre bloqueur de publicités ! On vous explique comment faire dans cet article.

Les offres encore valables

Xiaomi Smart Doorbell 3

Conçu par le géant chinois Xiaomi, la sonnette connectée Smart Doorbell 3 permet de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. Elle est capable de filmer aussi bien de jour comme de nuit, le tout avec une belle qualité d’image pour discerner au mieux l’individu qui se trouve au pied de votre palier. Elle a de bons arguments à faire valoir, et tombe à moins de 70 euros grâce aux soldes.

Disponible à sa sortie au prix de 99,99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est actuellement en promotion à 79,99 euros sur la boutique officielle. Grâce à une remise immédiate de 10 euros dans le panier, la sonnette passe à 69,99 euros seulement.

Xiaomi Wanbo T2 Max

Idéal pour faire des soirées cinéma à la maison, entre amis ou en famille, le vidéoprojecteur Wanbo T2 MAX est en ce moment en promotion. Il est compact, diffuse les images en FHD jusqu’à 120 pouces et devient encore moins cher pendant les soldes.

Au lieu de 200,96 euros, le vidéoprojecteur Xiaomi Wanbo T2 Max est aujourd’hui disponible à 169 euros seulement sur le site geekbuying.com, mais grâce au code promo « NNNFRXWT2MAX », il revient à 125 euros.

Xiaomi Mi Electric Scooter 3

Xiaomi a augmenté le prix de la plupart de ces trottinettes électriques. La Mi Electric Scooter 3 en a subit les frais, mais grâce à cette remise de 130 euros durant les soldes, elle devient plus recommandable. Ce modèle est un bon allié au quotidien grâce à un moteur puissant et sa capacité à gravir les côtes.

Au lieu de 529,99 euros, la trottinette Xiaomi Mi Electric Scooter 3 bénéficie de 100 euros de remise et se trouve désormais à 399,99 euros sur le site de la Fnac, mais aussi chez Darty.

LG OLEDCS55

Et, si vous passiez enfin à l’Oled ? LG propose son modèle CS qui reprend le design du C1, mais propose certaines caractéristiques de la C2. Et l’avantage, c’est que cette nouvelle série est à un meilleur rapport qualité prix, surtout en cette période de soldes.

Au lieu de 1299 euros, le téléviseur LG OLED55CS est actuellement en promotion à 949 euros sur le site Rue du Commerce.

Dyson V8 Absolute

Envie d’un balai aspirateur puissant et maniable ? Vous pouvez sans problème, vous tournez vers les gammes conçues par Dyson. Alors oui, le prix à de quoi décourager celles et ceux qui n’ont pas forcément le budget de mettre plus de 500 euros dans un aspirateur. Heureusement, les soldes sont passés par là et le Dyson V8 Absolute, doté d’une bonne puissance d’aspiration et de brosses efficaces, coûte bien moins cher.

D’abord proposé à 399 euros, le Dyson V8 Absolute est désormais affiché à 279,99 euros sur Cdiscount.

Lenovo Tab P11 Plus

Les tablettes Android sont nombreuses, mais certaines méritent plus d’attention que d’autres, comme la Tab P11 Plus. Cette tablette conçue par Lenovo offre une belle qualité d’affichage, avec une expérience utilisateur agréable au quotidien et peut tenir plus d’une journée sans problème. Ses nombreux atouts en fait un bon investissement, surtout pendant les soldes.

Au lieu d’un prix barré de 279,90 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Plus (2021) se trouve aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site officiel de la marque.

Pack Philips Hue

Pionnier en matière d’éclairage connecté, Philips Hue n’a cessé de séduire avec ses gammes d’ampoules, de lampes et de rubans LED changeant de couleur et d’intensité au fil de vos envies. Le constructeur néerlandais propose à la vente plusieurs packs de démarrage ou pour compléter votre écosystème d’éclairage connecté. Parmi ceux-là, ce pack comprenant trois ampoules connectées et un pont Hue disponible pour moins de 100 euros.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le pack Philips Hue White & Color Ambiance est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Rue du Commerce.

Nos sélections des soldes d’été

Afin de trouver toutes les meilleures offres en fonction d’un marchand, d’une catégorie de produits ou d’une marque, nous avons rédigé des sélections en ce sens :

Quels e-commerçants participent aux soldes ?

La plupart des enseignes françaises joueront assurément le jeu des promotions durant toute la période des soldes d’été 2023, comme les plus grands noms du commerce en ligne. Vous les connaissez déjà sûrement, mais voici la liste :

Les forfaits mobile et box Internet des soldes

Vous avez changé votre smartphone durant les soldes d’été 2023 ? Alors, allez faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver un forfait pas cher sans engagement au meilleur prix. Nous vous transmettrons également ici les différentes promotions des opérateurs.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

20 Go Appels illimités 20 Go en France 14 Go en Europe 9,99€ Découvrir Prixtel Forfait 4G

Oxygène 20 à 60 Go Appels illimités 20 Go - 60 Go en France 15 Go en Europe À partir de 5,99€ Découvrir RED Forfait 4G

100 Go Appels illimités 100 Go en France 19 Go en Europe 13,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox fit Fibre Débit jusqu'à 400 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 110 destinations 17,99€ 31,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 18,99€ 29,99€ Un mois offert Découvrir Fibre, Câble SFR Fibre Netflix Débit jusqu'à 1 Gb/s 160 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 1 destinations 23,99€ 35,99€ Pendant 12 mois Découvrir Toutes les box internet

Dates soldes d’été 2023

Les soldes d’été ont officiellement commencé le mercredi 28 juin 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 25 juillet prochain à minuit. Dès la première démarque, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Il y aura quatre phases de démarque en tout, soit une par semaine.

