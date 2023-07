Soldes 2023 : le direct des meilleures offres à saisir sur Amazon, Fnac, Boulanger…

Les soldes d'été entament déjà leur troisième semaine. Il vous reste encore du temps pour bénéficier des prix avantageux sur de nombreux produits Tech. C'est l'occasion pour faire de bonnes affaires avant de partir en vacances !

Le mercredi 28 juin a sonné le début des soldes d’été 2023. Durant cette période, de nombreuses enseignes bradent des produits Tech pour vous faire économiser de l’argent. C’est l’occasion parfaite pour s’équiper d’appareils à bon prix. Pour vous aider à vous y retrouver parmi toutes ces offres, on sélectionne pour vous des produits high-tech remisés qui valent vraiment le coup en direct !

Soldes d’été 2023 : offres et promotions

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les offres encore valables

Xiaomi Smart Doorbell 3

Conçu par le géant chinois Xiaomi, la sonnette connectée Smart Doorbell 3 permet de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. Elle est capable de filmer aussi bien de jour comme de nuit, le tout avec une belle qualité d’image pour discerner au mieux l’individu qui se trouve au pied de votre palier. Elle a de bons arguments à faire valoir, et tombe à moins de 70 euros grâce aux soldes.

Disponible à sa sortie au prix de 99,99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est actuellement en promotion à 79,99 euros sur la boutique officielle. Grâce à une remise immédiate de 10 euros dans le panier, la sonnette passe à 69,99 euros seulement.

LG OLEDCS55

Et, si vous passiez enfin à l’Oled ? LG propose son modèle CS qui reprend le design du C1, mais propose certaines caractéristiques de la C2. Et l’avantage, c’est que cette nouvelle série est à un meilleur rapport qualité prix, surtout en cette période de soldes.

Au lieu de 1299 euros, le téléviseur LG OLED55CS est actuellement en promotion à 949 euros sur le site Rue du Commerce.

Dyson V8 Absolute

Envie d’un balai aspirateur puissant et maniable ? Vous pouvez sans problème, vous tournez vers les gammes conçues par Dyson. Alors oui, le prix à de quoi décourager celles et ceux qui n’ont pas forcément le budget de mettre plus de 500 euros dans un aspirateur. Heureusement, les soldes sont passés par là et le Dyson V8 Absolute, doté d’une bonne puissance d’aspiration et de brosses efficaces, coûte bien moins cher.

D’abord proposé à 399 euros, le Dyson V8 Absolute est désormais affiché à 279,99 euros sur Cdiscount.

JBL Bar 500

Ajouter une barre de son à son équipement high-tech n’est pas de l’ostentation. C’est au contraire une bonne idée, d’autant plus si vous possédez déjà un TV 4K. Pourquoi profiter d’images incroyables si le son ne l’est pas tout autant ? C’est là que les barres de son interviennent pour sublimer l’audio de vos contenus et vous immerger encore plus dedans. Si maintenant, vous en avez envie, sachez que le prix de la JBL Bar 500 est en baisse pendant les soldes.

Au lieu de 649 euros habituellement, la JBL Bar 500 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger.

Lenovo Tab P11 Plus

Les tablettes Android sont nombreuses, mais certaines méritent plus d’attention que d’autres, comme la Tab P11 Plus. Cette tablette conçue par Lenovo offre une belle qualité d’affichage, avec une expérience utilisateur agréable au quotidien et peut tenir plus d’une journée sans problème. Ses nombreux atouts en fait un bon investissement, surtout pendant les soldes.

Au lieu d’un prix barré de 279,90 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Plus (2021) se trouve aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site officiel de la marque.

Pack Philips Hue

Pionnier en matière d’éclairage connecté, Philips Hue n’a cessé de séduire avec ses gammes d’ampoules, de lampes et de rubans LED changeant de couleur et d’intensité au fil de vos envies. Le constructeur néerlandais propose à la vente plusieurs packs de démarrage ou pour compléter votre écosystème d’éclairage connecté. Parmi ceux-là, ce pack comprenant trois ampoules connectées et un pont Hue disponible pour moins de 100 euros.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le pack Philips Hue White & Color Ambiance est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Rue du Commerce.

Apple Mac Mini M2 2023

La puce M2 a été introduite sur le MacBook Air 2022, mais avec un prix de départ à 1 499 euros, la facture s’avère assez salée et peut en refroidir plus d’un. C’est pourquoi le Mac Mini 2023, le PC fixe d’Apple, est un très bon investissement. Certes, ce n’est pas une machine transportable, mais dans ses entrailles, on retrouve la puce M2. Ce Mac Mini est capable de faire des merveilles, et aujourd’hui, sa version 256 Go perd 50 euros de son prix.

Disponible à 699 euros dans sa version 8 + 256 Go, le Mac Mini 2023 d’Apple (avec puce M2) se trouve actuellement en promotion à 649 euros sur Amazon.

Samsung Batterie Externe 10 000 mAh

Pour combler une autonomie un peu faiblarde ou tout simplement pour ne pas risquer de tomber en rade dans la journée, les batteries externes sont de grandes aides au quotidien. À l’occasion du Prime Day, vous pourrez d’ailleurs acquérir le modèle Samsung, d’une capacité de 10 000 mAh, pour moins de 10 euros.

