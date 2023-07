Soldes 2023 : voici les meilleurs deals de la 3e démarque, tous rassemblés ici

Les soldes entament leur troisième semaine et apportent donc une nouvelle démarque. Amazon, Cdiscount, Fnac, Darty, Boulanger, Rue du Commerce... tous les grands noms y participent. Retrouvez uniquement les meilleures offres du jour dans cet article.

Les soldes d’été ont été repousés jusqu’au 1er août. Cela donne donc l’occasion de faire de bonnes affaires encore un bon moment. Nous entamons d’ailleurs la troisième démarque cette semaine, et si l’offre est un peu logiquement un peu moins riche, les réductions sont toujours plus basses ! TV, PC portables, smartphones, objets connectés ou casques sans fil, il y en a pour tous les gouts et surtout tous les budgets.

Soldes d’été 2023 : offres et promotions

Notez que cet article sera actualisé régulièrement, au rythme des ventes flash : revenez y faire un tour si vous ne trouvez pas votre bonheur la première fois.

Les offres encore valables

ZTE Axon 30

Si la marque chinoise ZTE vous est inconnue, elle est pourtant l’un des précurseurs de l’intégration de caméra sous l’écran. C’est le cas par exemple du modèle Axon 30 5G qui vient améliorer cette technologie déjà apportée sur le modèle précédent. Loin d’être invisible, c’est une belle prouesse de la part du constructeur, surtout que cela laisse tout le plaisir de profiter de la grande dalle Amoled pour regarder vos contenus. C’est un smartphone dont la fiche technique est bien musclée, et qui se négocie à moins de 230 euros lors des soldes.

Disponible au prix de 599 euros sur le site du constructeur, le ZTE Axon 30 5G (12 + 256 Go) est actuellement remisé à 229 sur le site Cdiscount.

Samsung the Frame 55 »

Avec sa gamme de TV The Frame, Samsung s’est de loin démarqué sur le marché en proposant des écrans ressemblant à s’y méprendre à des cadres et pouvant afficher une œuvre d’art lorsqu’elle est en veille. Le constructeur apporte chaque année des améliorations à ces TV et la toute dernière version en 55 pouces et en promotion grâce aux soldes.

D’abord à 1 499 euros, puis remisé à 1 299 euros, le téléviseur Samsung the Frame 55 » QLED 2023 est maintenant disponible à 949 euros sur le site Rue du Commerce.

Sony WH-CH720N

Le Sony WH-1000XM5 représente ce qui se fait de mieux du côté des casques Bluetooth de la firme nippone. Proposée à 420 euros à sa sortie, la note est salée et ne s’adresse pas à toutes les bourses. C’est pourquoi Sony propose d’autres modèles non sans intérêt dans son catalogue. C’est le cas du récent WH-CH720N qui emprunte quelques caractéristiques aux modèles WH-1000X, mais avec un prix plus doux grâce à cette remise de plus de 30 % chez Boulanger.

Avec un prix de départ à 150 euros, le casque Sony WH-CH720N est remisé à 33 % et s’affiche désormais à 99 euros chez Boulanger, mais aussi à la Fnac, Darty et le site d’Amazon.

Kit Arlo Pro 4

Dernière référence de chez Arlo, le modèle Pro 4 s’installe plus facilement et regorge de fonctionnalités pour surveiller votre domicile. Aujourd’hui, c’est avec le pack de 2 caméras et un panneau solaire que vous ferez une véritable affaire, puisque le prix total passe de 349 euros à seulement 199 euros durant les soldes.

De base à 349,99 euros, le kit de 2 caméras Arlo Pro 4 avec un panneau solaire est remisé à 249,99 euros sur le site Boulanger, mais en appliquant le code ARLOLIVE20, le tout revient à 199,99 euros.

Samsung Galaxy A14 5G

Si vous cherchez un téléphone endurant, esthétiquement soigné et compétent pour faire tourner vos applications, — du moins les moins gourmandes — le tout à un prix bas, le Samsung Galaxy A14 5G semble être un bon investissement. Sans oublier une interface logicielle toujours aussi agréable, proche de celle des appareils haut gamme de la marque, avec 2 ans de mises à jour d’Android et 4 ans de mises à jour de sécurité.

Vendu au départ à 249 euros avec une capacité de stockage de 64 Go, le Samsung Galaxy A14 5G se trouve actuellement en promotion à 176 euros sur le site Ubaldi.

Crucial MX500

Solution de stockage principale, espace supplémentaire, meilleur confort… il existe actuellement bien des raisons de s’offrir un nouveau SSD. La marque Crucial est réputée pour fournir des solutions de stockage, solides et performantes. C’est le cas du MX500, l’une des meilleures références dans sa catégorie, qui profite en ce moment d’une belle ristourne lors des soldes pour sa version 1 To.

Au lieu d’un prix barré à 99,99 euros, le SSD Crucial MX500 avec 1 To de stockage est en ce moment proposé au prix de 54,90 euros sur Rue du Commerce.

Oppo Pad Air

Si vous êtes à la recherche d’une ardoise tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Oppo Pad Air est un choix intéressant. D’autant plus que durant les soldes, elle se trouve à un prix plus avantageux chez l’e-commerçant Cdiscount.

Lancée à 299 euros dans sa version 64 Go, la tablette Oppo Pad Air est disponible en promotion à 149 euros sur Cdiscount.

Xiaomi Smart Doorbell 3

Conçu par le géant chinois Xiaomi, la sonnette connectée Smart Doorbell 3 permet de voir qui sonne à la porte et d’ensuite interagir avec votre visiteur. Elle est capable de filmer aussi bien de jour comme de nuit, le tout avec une belle qualité d’image pour discerner au mieux l’individu qui se trouve au pied de votre palier. Elle a de bons arguments à faire valoir, et tombe à moins de 70 euros grâce aux soldes.

Disponible à sa sortie au prix de 99,99 euros, la Xiaomi Smart Doorbell 3 est actuellement en promotion à 79,99 euros sur la boutique officielle. Grâce à une remise immédiate de 10 euros dans le panier, la sonnette passe à 69,99 euros seulement.

LG OLEDCS55

Et, si vous passiez enfin à l’Oled ? LG propose son modèle CS qui reprend le design du C1, mais propose certaines caractéristiques de la C2. Et l’avantage, c’est que cette nouvelle série est à un meilleur rapport qualité prix, surtout en cette période de soldes.

Au lieu de 1299 euros, le téléviseur LG OLED55CS est actuellement en promotion à 949 euros sur le site Rue du Commerce.

JBL Bar 500

Ajouter une barre de son à son équipement high-tech n’est pas de l’ostentation. C’est au contraire une bonne idée, d’autant plus si vous possédez déjà un TV 4K. Pourquoi profiter d’images incroyables si le son ne l’est pas tout autant ? C’est là que les barres de son interviennent pour sublimer l’audio de vos contenus et vous immerger encore plus dedans. Si maintenant, vous en avez envie, sachez que le prix de la JBL Bar 500 est en baisse pendant les soldes.

Au lieu de 649 euros habituellement, la JBL Bar 500 est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Boulanger.

Lenovo Tab P11 Plus

Les tablettes Android sont nombreuses, mais certaines méritent plus d’attention que d’autres, comme la Tab P11 Plus. Cette tablette conçue par Lenovo offre une belle qualité d’affichage, avec une expérience utilisateur agréable au quotidien et peut tenir plus d’une journée sans problème. Ses nombreux atouts en fait un bon investissement, surtout pendant les soldes.

Au lieu d’un prix barré de 279,90 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Plus (2021) se trouve aujourd’hui en promotion à 199 euros sur le site officiel de la marque.

Pack Philips Hue

Pionnier en matière d’éclairage connecté, Philips Hue n’a cessé de séduire avec ses gammes d’ampoules, de lampes et de rubans LED changeant de couleur et d’intensité au fil de vos envies. Le constructeur néerlandais propose à la vente plusieurs packs de démarrage ou pour compléter votre écosystème d’éclairage connecté. Parmi ceux-là, ce pack comprenant trois ampoules connectées et un pont Hue disponible pour moins de 100 euros.

Au lieu de 19,99 euros habituellement, le pack Philips Hue White & Color Ambiance est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Rue du Commerce.

Apple Mac Mini M2 2023

La puce M2 a été introduite sur le MacBook Air 2022, mais avec un prix de départ à 1 499 euros, la facture s’avère assez salée et peut en refroidir plus d’un. C’est pourquoi le Mac Mini 2023, le PC fixe d’Apple, est un très bon investissement. Certes, ce n’est pas une machine transportable, mais dans ses entrailles, on retrouve la puce M2. Ce Mac Mini est capable de faire des merveilles, et aujourd’hui, sa version 256 Go perd 50 euros de son prix.

Disponible à 699 euros dans sa version 8 + 256 Go, le Mac Mini 2023 d’Apple (avec puce M2) se trouve actuellement en promotion à 649 euros sur Amazon.

Samsung Batterie Externe 10 000 mAh

Pour combler une autonomie un peu faiblarde ou tout simplement pour ne pas risquer de tomber en rade dans la journée, les batteries externes sont de grandes aides au quotidien. À l’occasion du Prime Day, vous pourrez d’ailleurs acquérir le modèle Samsung, d’une capacité de 10 000 mAh, pour moins de 10 euros.

