E.Leclerc brade cette enceinte JBL avec jeux de lumière et 100 W de puissance

Commercialisée l'été 2022 pour mettre de l'ambiance au bord de la piscine, la JBL PartyBox Encore revient en force pour illuminer les prochaines fêtes de fin d'année. Puissante, endurante, résistante aux éclaboussures et dotée de jeux de lumière, cette enceinte Bluetooth conçue pour les grosses soirées est en promotion à 199,99 euros chez E.Leclerc au lieu de 279,99 euros, et un micro sans fil est même inclus dans le package.

Nous connaissons JBL pour son large catalogue d’équipement audio et particulièrement pour ses enceintes Bluetooth portables avec ses gammes Flip, Charge et Boombox. Le constructeur américain propose également des enceintes un peu moins portables, le genre que l’on amène seulement à des soirées, mais qui compensent avec une plus grosse puissance. La JBL PartyBox Encore en fait partie et elle profite d’une remise de 80 euros.

La JBL PartyBox Encore en résumé

Une enceinte IPX4 avec des jeux de lumière

Une puissance de 100 W et 10 heures d’autonomie

Livrée avec un micro numérique sans fil

Au lieu de 279,99 euros habituellement, la JBL PartyBox Encore est maintenant disponible en promotion à 199,99 euros chez E.Leclerc.

Portable, mais seulement pour partir en soirée

Ce qui est sûr, c’est que la JBL PartyBox Encore n’est pas l’enceinte la plus portable du constructeur américain, elle mesure tout de même 32,7 cm de haut pour 27,6 cm de large et 29,3 cm de profondeur et pèse plus de 6 kg. Elle reste toutefois transportable avec une poignée au sommet, mais ce n’est pas le genre que l’on emmène avec soi pour son jogging ou en randonnée. Avec sa certification IPX4, il est possible de la poser au bord de la piscine où elle résiste aux éclaboussures, mais pas à l’immersion.

La JBL PartyBox Encore est compatible avec la norme Bluetooth 5.1 et grâce à la fonction True Wireless Stereo, il est possible de la synchroniser avec une deuxième enceinte identique pour profiter d’un son deux fois plus puissant ou sur une zone plus étendue. Du côté de la connectique, la JBL PartyBox Encore se limite à une prise jack 3.5 mm et à un port USB-A capable de lire les fichiers MP3, WAV et WMA afin que chacun puisse ramener sa playlist.

Pour des soirées « son et lumière »

La PartyBox Encore n’est pas l’enceinte portable la plus légère du catalogue JBL mais c’est pour mieux envoyer du gros son pendant les soirées. Elle est dotée d’un unique haut-parleur de 13 cm de diamètre et de deux tweeters de 4 cm chacun pour les aigus et atteint une puissance de 100 W RMS. De quoi faire vibrer les grands espaces et grâce à une autonomie annoncée de 10 heures, la PartyBox Encore est assez endurante pour prolonger la fête toute la nuit.

Les enceintes PartyBox de JBL ont comme spécificité d’embarquer des jeux de lumière avec stroboscopes, anneaux lumineux et lumières de discothèque qui se synchronisent avec le titre en cours pour des soirées plus immersives et qui sont contrôlables depuis une application dédiée. Enfin, pour dernier grand atout, la PartyBox Encore est livrée avec un micro sans fil JBL, un accessoire qui nous fait souvent défaut lors des soirées karaoké et dont le son est entièrement réglable depuis un potentiomètre situé sur l’enceinte.

Afin de comparer la JBL PartyBox Encore avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleures enceintes Bluetooth JBL du moment.

