Black Friday 2023 en direct : les meilleurs bons plans de dimanche sont là

Avec ce week-end ensoleillé, ou pluvieux pour certains, vous n'avez sans doute pas eu le temps de faire votre veille du Black Friday. On vous simplifie la tâche : voici les meilleures offres du jour.

Soyons honnêtes : les dates du Black Friday sont assez confuses. Officiellement, le Black Friday est le vendredi 25 novembre. En pratique, il démarre dès le vendredi 25 novembre et se terminera le lundi 28 novembre avec le Cyber Monday. La plupart des commerçants publient des offres le plus tôt possible. Chaque e-commerçants et marques communiquent sur l’événement à leur manière, mais se rejoignent sur des activations d’offres communes durant des dates convenues en avance.

Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 100 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

Chez Frandroid, c’est évidemment la Tech qui nous intéresse, donc si vous recherchez un smartphone, une tablette, un casque et des écouteurs sans fil, un PC portable, un téléviseur 4K qu’il soit OLED, QLED ou LCD, une barre de son, des objets connectés pour commencer ou compléter votre installation domotique, ou encore une console de jeux vidéo : vous êtes au bon endroit !

Les meilleures offres du jour

Temps forts - OnePlus 11

Les pages Black Friday des e-commerçants

Pour la majorité des e-commerçants, que ce soit en France ou dans le monde, la fin de l’année représente la plus grosse partie du chiffre d’affaires de l’année, il est donc impensable que certains revendeurs bien connus de l’Hexagone manquent à l’appel. Voici les pages Black Friday des e-commerçants :

Ce n’est pas tout, puisque certaines marques bien connues de la Tech proposeront directement les offres du Black Friday sur leur propre boutique en ligne.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.