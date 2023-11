Les 10 meilleures offres Black Friday du jour sélectionnées par Frandroid

Le Black Friday n'est plus seulement une journée, c'est une véritable saison de bonnes affaires ! Pour vous aider à naviguer dans cette mer de promotions, nous avons soigneusement sélectionné les offres les plus exceptionnelles.

La folie du Black Friday est en marche, avec une avalanche de plus de 150 offres spéciales ce week-end sur Frandroid. Ne manquez pas de suivre notre direct, constamment mise à jour pour vous. Si le temps vous manque, nous sommes là pour vous aider à l’économiser : voici une sélection des 10 meilleures offres pour entamer la Black Friday Week en beauté.

Chez Frandroid, c’est évidemment la Tech qui nous intéresse, donc si vous recherchez un smartphone, une tablette, un casque et des écouteurs sans fil, un PC portable, un téléviseur 4K qu’il soit OLED, QLED ou LCD, une barre de son, des objets connectés pour commencer ou compléter votre installation domotique, ou encore une console de jeux vidéo : vous êtes au bon endroit !

Xbox Series X

Une des consoles les plus puissantes du moment

100 % rétrocompatible avec les anciens jeux Xbox

Deux jeux inclus dans ce pack dont une édition premium

Le pack console Xbox Series X en noir, accompagné des jeux très populaires Diablo IV et Assassin’s Creed Mirage, est actuellement proposé à un tarif compétitif de 419,99 euros. C’est une très belle offre.

Pour cette journée du 19 novembre, si vous n’avez pas suivi notre live avec 100 offres, voici un résumé des meilleures offres du jour. Nous avons sélectionné ces produits, car nous les recommandons pour leurs qualités, mais parce que la remise est intéressante.

PS5

Voici une très belle offre chez Fnac avec l’énorme pack comprenant la console PS5 Standard et une sélection de jeux incontournables pour une expérience de jeu ultime. Ce pack inclut le très attendu Marvel’s Spider-Man 2, le captivant Assassin’s Creed Mirage, ainsi que le classique indémodable GTA V. Le tout est proposé à un prix attractif de 539,99 euros, une occasion à ne pas manquer pour les amateurs de jeux vidéo cherchant à s’équiper avec le meilleur de la technologie actuelle et des titres de renom.

Decathlon Btwin Riverside 500E

Le vélo Decathlon Btwin Riverside 500E se distingue par son design attrayant gris, offrant à la fois confort et performance. Avec un cadre en aluminium léger et rigide, il pèse seulement 22 kg, se plaçant parmi les plus légers de sa catégorie. Ses pneus de 28 pouces et sa selle confortable assurent une bonne absorption des chocs. En termes de performance, son moteur Brushless de 250 watts fournit une assistance électrique proportionnelle à l’effort de pédalage, offrant une expérience de conduite dynamique et naturelle avec des modes variés (Éco, Tour, Sport, Turbo). Il brille aussi en autonomie, capable de parcourir jusqu’à 90 km selon le mode d’assistance et les conditions d’utilisation, ce qui le rend idéal pour un usage quotidien en milieu urbain.

Il est actuellement à 999 euros chez Decathlon, le prix le plus bas observé cette année.

eufy SoloCam S220

Eufy compte un bon nombre de caméras dans son catalogue. Une nouvelle référence fait son apparition : la S220 SoloCam. Cette dernière propose une image en qualité 2K HDR, avec un champ de vision élargi pour ne louper aucun détail autour de votre domicile. Là où elle se démarque, c’est par sa batterie qui se recharge via l’énergie solaire. Une bonne chose, pour maintenir la caméra en fonction. Aujourd’hui, la voilà déjà 60 euros moins chers.

Une caméra sans fil avec charge solaire

Enregistre les vidéos en 2K

Une vision nocturne et détecte les mouvements

Affichée à 129,99 euros sur le site officiel, la caméra Eufy S220 SoloCam est disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon, grâce à 60 euros de remise immédiate.

Mac Mini M2

L’Apple Mac Mini M2, doté de 16 Go de RAM et 256 Go de SSD, est disponible pour seulement 839 euros chez Darty, et inclut une offre spéciale de 50 euros en carte cadeau avec l’utilisation du code promo BF50. Cette offre rend l’achat encore plus attractif pour ceux qui recherchent une performance puissante dans un format compact.

iRobot Roomba Combo i5+

Les points forts de l’iRobot Roomba Combo i5+

Une navigation intelligente

Un bac pour aspirer, un autre pour laver

Un système d’autovidage pratique

Initialement affiché à 699 euros, le robot aspirateur iRobot Roomba Combo i5+ est désormais vendu à 399 euros sur le site Boulanger.

Cowboy Classic

L’offre Cowboy, c’est quoi ?

800 € de remise sur un vélo Classic, Cruiser et Cruiser ST,

Un design épuré et bien travaillé

De bonnes performances

Proposés à 3 290 euros, les vélos électriques Cowboy Classic, Cruiser et Cruiser ST (uniquement dans leur coloris noir) profitent de 800 euros de réduction et reviennent à 2 490 euros sur le site de la marque, en utilisant le code RIDECOWBOY.

PlayStation DualSense

La manette officielle de la PlayStation 5 ;

Fonctionne en sans-fil et se recharge en USB-C ;

Fonctionne aussi sur Windows 10 et Windows 11.

À son officialisation en 2020 en même temps que la PlayStation 5, la Sony DualSense était proposée à partir de 74,99 euros. Durant la période du Black Friday, on la trouvait au début à 49,99 euros, mais maintenant à seulement 45,99 euros sur Cdiscount. On la trouve aussi au même prix sur Amazon.

Asus ROG Ally

Une console portable sous Windows 11 ;

Un écran FHD 120 Hz ;

16 Go de RAM et 512 Go de stockage.

Au lieu de 699 euros habituellement, l’Asus ROG Ally Z1 est proposée à 599 euros chez la Fnac et Darty, soit une réduction immédiate de 100 euros durant la Black Week.

Google Pixel 7a

Ce qu’on apprécie du Google Pixel 7a

Son format compact et son écran bien calibré

Un très bon photophone et un x8 numérique bluffant

La Pixel Expérience et sa fluidité

Le Google Pixel 7a est vendu à 509 euros, mais grâce à cette remise de 22 %, il passe à 399 euros sur le site de la Fnac et celui de Darty.

On trouve également le Google Pixel 7 en promotion : il s’affiche à 499 euros au lieu de 749 euros.

Anker Nano II 65 W

L’Anker Nano II 65 W en bref

Une puissance maximale de 65 W ;

Un format compact ;

Un chargeur USB-C compatible avec les iPhone, MacBook et smartphones Android.

Le prix de base de l’Anker Nano II 65 W est de 49,99 euros. C’est là que le Black Friday est une opportunité : son prix passe à 27,99 euros sur Amazon pour une durée limitée.

LG OLED55G3

La meilleure dalle OLED de chez LG

Le processeur Alpha 9 Gen 6 AI et ses capacités d’upscaling

La compatibilité Freesync et G-Sync

Sans oublier WebOS23

Au lieu de 2 090 euros à sa sortie, le téléviseur LG OLED55G3 est actuellement en promotion à 1 690 euros chez Boulanger pendant la Black Week.

Les dates de 2023 pour le Black Friday

La traditionnelle « Black Week » précède l’événement pour toute une semaine de promotion, du vendredi 17 au jeudi 23 novembre. Ensuite, le Black Friday pourra officiellement démarrer le matin du vendredi 24 novembre prochain, et ce jusqu’au dimanche 26 novembre à minuit. Le célèbre Cyber Monday clôturera enfin le tout pendant la journée du lundi 27 novembre.

