À -54 %, ce kit thermostat connecté devient le meilleur allié pour passer l’hiver

Entre l'hiver qui s'installe doucement et les prix de l'énergie qui s'apprêtent à flamber une nouvelle fois début 2024, au lieu de chauffer peu, il vaut mieux chauffer intelligemment. C'est ce que permet de faire le thermostat connecté Tado° V3+ qui permet de rester au chaud tout en réalisant des économies sur sa facture d'énergie. Chez Darty, ce kit de démarrage est disponible à 99,99 euros au lieu de 219,99 euros.

Nous sommes entrés en hiver depuis ce jeudi mais le froid n’a pas attendu la date du 21 décembre pour s’installer durablement, et cela a déjà dû se ressentir sur les factures d’énergie. Alors que les tarifs flambent et augmenteront une nouvelle fois en février 2024, il existe plusieurs astuces pour limiter les dépenses et le thermostat connecté en fait partie. Et grâce à cette promotion de 54 %, ce kit de démarrage Tado° V3+ verra son achat vite rentabilisé avec les économies qu’il permettra de faire sur les prochaines factures.

Pourquoi opter pour un Tado° V3+

Pour sa compatibilité avec la majorité des systèmes de chauffage

Pour garder un œil sur son chauffage et le contrôler depuis n’importe où

Pour les conseils permettant de faire des économies sur sa facture d’énergie

Au lieu de 219,99 euros habituellement, le kit de démarrage Tado° V3+ avec un thermostat et un bridge internet est maintenant disponible en promotion à 99,99 euros chez Darty. Il est également possible de retrouver le même kit avec quatre têtes thermostatiques intelligentes pour 299,99 euros au lieu de 529,99 euros chez le même marchand.

Un thermostat connecté qui convient à tous les foyers

Ce kit de démarrage contient le nécessaire pour faire des économies d’énergie, un thermostat connecté Tado° V3+ avec un bridge internet qui doit être appareillé au réseau Wi-Fi du foyer pour que le thermostat soit entièrement fonctionnel. Pour l’installation, il suffit de suivre les étapes indiquées sur l’application dédiée et le tour est joué ! L’opération est simple et ne prend que quelques minutes, d’autant plus que ce thermostat est compatible avec la majorité des systèmes de chauffage existants.

Il est possible de compléter cet écosystème avec des têtes thermostatiques intelligentes, celles-ci s’installent sur un radiateur et peuvent être contrôlées à distance par l’entremise du thermostat ou directement sur l’application de Tado°. Ces têtes s’installent à la place de celles conventionnelles d’un radiateur et là aussi, Tado° met l’accent sur la compatibilité avec la majorité des systèmes de chauffage en livrant ces appareils avec plusieurs adaptateurs différents.

Pour faire des économies tout en restant au chaud

Une fois le thermostat connecté Tado° V3+ installé, on a toutes les cartes en main pour faire des économies d’énergie sur ses prochaines factures. Mais comment faire, plus concrètement, sans avoir à baisser la température à la limite du supportable ? En plus de contrôler la température à distance et pièce par pièce, le Tado° V3+ peut enregistrer des routines, il est par exemple possible de baisser la température de deux degrés à telle heure la nuit quand tout le monde est couché et de la remonter au petit matin.

Le thermostat connecté détermine également si des personnes se trouvent dans la maison et baisse automatiquement la température lorsqu’elle est vide afin de ne pas chauffer inutilement. Idem lorsqu’une fenêtre est ouverte, le chauffage s’éteint pour éviter justement de jeter de l’argent par ladite fenêtre. Enfin, l’application de Tadoº fournit également des rapports sur la température et l’humidité d’un intérieur afin de s’assurer que la qualité de l’air soit saine, et on peut aussi compter sur une compatibilité avec les assistants vocaux Alexa, Google Assistant et Siri.

Afin de comparer le thermostat Tado° V3+ avec d’autres produits de la même catégorie, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs thermostats connectés du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.