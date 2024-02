Le Dyson V11 devient un balai aspirateur encore plus abordable après 160 € de réduction

Faire le ménage peut être vu comme une corvée chronophage aussi les acteurs des robots ménagers s'évertuent à concevoir des aspirateurs toujours plus efficaces. C'est notamment le cas de Dyson, leader du secteur des aspirateurs-balais, dont les produits ne déçoivent que rarement. Pour s'en faire une idée, autant profiter des soldes grâce auxquelles le Dyson V11 Fluffy est disponible à 439 euros au lieu de 599 euros chez Rue du Commerce.

Leader sur le marché des aspirateurs-balais, Dyson propose nombre de produits puissants et maniables qui sont des alliés formidables pour boucler une séance de ménage sur une courte durée. C’est ce que propose le Dyson V11 avec sa brosse Fluffy ainsi que d’autres accessoires comme une mini brosse motorisée et un suceur long. On le trouve en ce moment avec son lot d’accessoire avec une réduction de 25 %.

Les caractéristiques du Dyson V11 Fluffy

Un aspirateur-balai aisément maniable

Une puissance d’aspiration de 185 AW

Une autonomie de 60 minutes

Le brosse Fluffy qui aspire et démêle les poils et les cheveux

Au lieu de 599 euros habituellement, le Dyson V11 Fluffy est maintenant disponible en promotion à 439 euros chez Rue du Commerce.

Pourquoi choisir cet aspirateur balai ?

Les aspirateurs balais de Dyson sont conçus pour être plus légers et maniables que les autres appareils du marché afin d’en avoir une meilleure prise en main et faire de la séance de ménage un moment plus agréable. Il est également possible d’en faire un aspirateur à main en troquant sa brosse Fluffy contre un accessoire plus court, et ce, afin d’atteindre plus facilement les endroits étroits ou nettoyer une table ou un canapé. Ici, le Dyson V11 est fourni avec la brosse démêlante Fluffy, une minibrosse motorisée, elle aussi, démêlante, un long suceur conçu pour nettoyer les espaces étroits ainsi qu’un support mural de charge.

Avec son moteur Hyperdymium qui tourne à 125 000 tours/minute et une puissance d’aspiration de 185 AW, le Dyson V11 se montre aussi efficace sur les sols durs que sur les tapis et les moquettes. Sa puissance s’adapte automatiquement selon le type de sol et quasiment aucune perte d’aspiration n’est à signaler. Pour la vidange, on retrouve le système Point & Shoot qui permet de vider le bac de poussière dans une poubelle de façon plus hygiénique. Enfin, Dyson annonce que l’autonomie maximale du V11 est de 60 minutes, cela paraît peu, mais étant donné qu’il n’y a pas besoin de faire un deuxième passage au vu de sa puissance, c’est largement suffisant.

