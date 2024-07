Voici un puissant laptop gaming avec une RTX 4070 + i7 12e gen et pas cher grâce aux soldes

Dans les bonnes affaires des soldes, nous avons déniché le laptop idéal pour les gamers avec un budget restreint : un Erazer DEPUTY P60 avec RTX 4070 et Intel Core i7 disponible à 979 euros au lieu de 1 399 euros de base.

Les joueurs exigeants qui souhaitent s’offrir un laptop doté d’une configuration pointue, avec les composants les plus récents si possible, savent qu’ils devront y mettre le prix. Pourtant, il est heureusement possible de dénicher des modèles puissants à moins de 1 000 euros. La preuve avec le Medion Erazer Deputy P60, un PC portable avec une RTX 4070 dont le rapport qualité/prix s’améliore grandement grâce aux soldes : il profite d’une réduction de 420 euros.

Ce qu’on apprécie du laptop Medion Erazer Deputy P60

Un écran Full HD de 15,6 pouces + 144 Hz

Une RTX 4070 avec une puce i7 de 12ᵉ génération

16 Go de RAM + SSD de 512 Go

D’abord à 1 399,99 euros, puis réduit à 999,99 euros, le PC portable Medion Erazer Deputy P60 est désormais proposé à 979,99 euros chez Cdiscount.

Une fiche technique solide, s’il vous plaît

La pièce maîtresse du PC portable gaming Medion Erazer Deputy P60 est sans conteste cette récente RTX 4070, un GPU avec un TGP de 100 W capable de faire tourner tous les jeux en 1440p sans compromis au niveau de la qualité graphique, ni de la fluidité. Une carte graphique qui offre en plus une compatibilité avec le DLSS 3, capable de générer des images complètes par IA, ainsi qu’avec le ray-tracing, histoire de profiter d’images nettes et bien réalistes.

À ses côtés, on retrouve aussi une puce Intel Core i7-12650H cadencée à 2,3 GHz (boost jusqu’à jusqu’à 4,7 GHz), qui démontre une bonne réactivité dans les tâches lourdes et le multitâche, même s’il ne s’agit pas de la dernière puce en date d’Intel. Le processeur est ici épaulé par 16 Go de RAM pour plus de rapidité. Une configuration qui permet aussi de faire du multitâche sans ralentissement. Côté stockage, on a droit à un SSD de 512 Go, qui promet des lancements rapides de la machine et des temps de chargement réduits pour plus de réactivité.

La fluidité avant tout

Son écran n’est pas en reste avec cette dalle Full HD (1 920 x 1 080 pixels) de 15,6 pouces qui garantit des images suffisamment détaillées et nettes. Elle promet avant tout une fluidité exemplaire grâce à son taux de rafraîchissement de 144 Hz, une fonctionnalité primordiale lors des combos nerveux pour ne souffrir d’autant retard ou de flou de mouvement.

Côté design, le Medion Erazer Deputy P60 est équipé d’un châssis plutôt sobre en surface, mais ses lignes anguleuses et ses petits motifs géométriques ça et là lui permettent de conserver cette apparence de laptop « gaming », renforcée d’ailleurs par le clavier rétroéclairé. Pour ce qui est de la connectique, on trouve deux ports USB-A, deux ports USB-C, un port HDMI, un mini-DisplayPort 1.4, un lecteur de carte microSD, un port LAN, et une prise jack 3.5 mm. Côté autonomie, n’espérez pas une endurance exceptionnelle avec ce type de configuration qui demande beaucoup de ressources. Veillez donc à garder le chargeur près de vous.

