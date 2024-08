C’est sur Cdiscount que le nouveau MacBook 13″ avec puce M3 est au meilleur prix

Si vous êtes intéressés par le dernier MacBook Air, équipé de la puce M3, il est aujourd’hui en promotion à 1 099 euros au lieu de 1 299 euros au départ. Un MacBook puissant qui devient plus abordable !

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Pour cette année 2024, Apple a présenté ses nouveaux MacBook Air animés par la puce M3. Un design inchangé, avec comme principale nouveauté, une puce plus performante. Une machine transportable et puissante qui profite d’un meilleur rapport qualité-prix grâce à cette remise de 200 euros.

Que propose le MacBook Air M3 2024 ?

Le design épuré et un bel écran

Les performances de la puce M3

Une machine silencieuse

Avec un prix de lancement à 1 299 euros, le MacBook Air 13 M3 2024 est en ce moment proposé à 1 099 euros sur Cdiscount.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant l’Apple MacBook Air 13 M3 2024. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un design légèrement revu

Au premier coup d’œil, le MacBook Air de 2024 copie en grande partie le design du modèle M2. Des finitions toujours exemplaires, avec le même poids, mais aussi même encoche disgracieuse qu’on reprochait déjà au modèle précédent. Apple assure avoir amélioré la finition « Minuit » qui devrait être moins sensible aux traces de doigts.

Avec son poids de 1,24 kg, ce MacBook Air M3 reste une machine compacte, réellement portable, qui conviendra à tous les utilisateurs nomades ou possédant un bureau plutôt étroit. Au niveau de l’affichage, on a une dalle de 13 pouces lumineuse, contrastée et aux couleurs justes. Dommage de ne pas retrouver sur cette gamme du Mini-LED ou l’Oled.

Des performances en nette hausse avec cette puce M3

Apple démontre à nouveau ses capacités à délivrer une machine performante. Avec la puce M3, la machine s’avère encore plus polyvalente pour les usages créatifs (photo, vidéo) avec une partie GPU en progression. En revanche, il est toujours difficile de lancer les derniers jeux du moment : ce n’est pas son domaine de prédilection.

Plus puissant, le MacBook Air de 2024 est toujours aussi endurant. Durant notre test, il a pu tenir un jour et demi avant de descendre en dessous des 10 % en mélangeant bureautique, navigation, lecture de vidéo, envois de fichiers et autres. En utilisation soutenue, en ajoutant montage photo / vidéo ainsi qu’un peu de jeu, il faudra le recharger à la fin de la journée. Quant à la charge, avec une puissance de 30 W, il mettra plus de 2 heures à remettre la machine à 100 %.

Découvrez plus de détails dans notre test du MacBook Air 13 M3 2024 d’Apple.

Pour découvrir la concurrence du MacBook Air M3, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs PC portables du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.