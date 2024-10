Amazon casse le prix du Bose QC Ultra, l’un des meilleurs casques à réduction de bruit du marché

Sorti en 2023, le Bose QuietComfort Ultra reste à l’heure actuelle l’un des meilleurs casques audio du marché. Le constructeur américain a soigné sa partition avec un design et un confort haut de gamme, une longue autonomie et une réduction de bruit active au top du top. Aujourd’hui, on le trouve à 366,77 euros au lieu de 499,99 euros.

Le casque Bose QuietComfort Ultra Headphones // Source : Brice Zerouk – Frandroid

S’il y a un objet à ne pas oublier dans sa valise pour passer le temps durant le trajet dans le train ou l’avion, c’est bien le Bose QuietComfort Ultra. Ce casque audio haut de gamme est une véritable réussite autant en termes de confort que d’acoustique, sans oublier la réduction de bruit active, un domaine dans lequel Bose excelle en général. En ce moment, son prix est en chute libre grâce à une réduction de plus de 130 euros.

Ce qu’il faut retenir du Bose QuietComfort Ultra

Un confort haut de gamme avec son design circum-aural

Une excellente qualité audio, idem pour l’ANC

Le Bluetooth multipoint

Une autonomie de plus de 30 heures

Au lieu de 499,99 euros habituellement, le Bose QuietComfort Ultra est maintenant disponible en promotion à 366,77 euros chez Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Bose QuietComfort Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.

La qualité Bose en mode Ultra

Casque audio n°1 de Bose, le QuietComfort Ultra a revu sa copie en matière de design histoire de proposer un confort à la hauteur de son prix de vente. On y retrouve les lignes du QC 45 et du Headphones 700 au niveau des coques et de l’arceau, mais avec des matériaux nobles et solides, un poids maîtrisé de 250 g et des coussinets fermes, bien serrés et d’un grand confort. Surtout, ce casque est plus ergonomique maintenant qu’il est pliant. Le réglage de l’arceau demande un peu de fermeté et c’est tant mieux pour qu’il ne glisse pas tout seul.

D’après le constructeur américain, le Bose QuietComfort Ultra dispose d’une autonomie de 24 heures et de 18 heures avec la réduction de bruit active. Lors de notre test, le casque a été utilisé avec le volume à 70 % avec la réduction de bruit au maximum et a réussi à tenir tout de même 31 heures avant de tomber à plat, on est bien au-delà de ce qui est annoncé par Bose. Pour ce qui est de la recharge, il faut patienter dans les 2h30 pour que la batterie passe de 0 à 100 % et 15 minutes de recharge suffisent pour récupérer deux heures d’autonomie.

Du bon son, et même du très bon son !

Timide, Bose ne communique pas la taille des transducteurs de son QC Ultra, mais précise toutefois que le Bluetooth, disponible en multipoint, prend en charge les codecs SBC, AAC et l’aptX Adaptative. Le Bose QC Ultra est aussi l’un des rares casques audio à être certifié Snapdragon Sound par Qualcomm. Au niveau du son, Bose ne sort pas des sentiers battus en proposant une signature sonore tournée vers les basses, trop généreuses, et des aigus un peu mis de côté. Mais un petit tour dans l’égaliseur corrige cela en un tour de main.

Pour la réduction de bruit active, le Bose QuietComfort Ultra nous propose des performances de haute volée alors que l’isolation passive est déjà excellente à elle seule. Les micros tournés vers l’extérieur annulent facilement les fréquences graves, mais aussi les médiums qui sont celles plus difficiles à gommer. En revanche, les aigus comme le son d’un aspirateur en marche ou le crissement du freinage d’un train restent audibles. Enfin, un mode « attentif » permet d’entendre clairement les sons extérieurs pour rester conscient de son environnement.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Bose QuietComfort Ultra.

Afin de comparer le Bose QuietComfort Ultra avec d’autres références que nous recommandons chaudement sur Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs casques sans fil du moment.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.