Samsung 990 Pro : quand le SSD NVMe le plus puissant est en forte promotion

La série de SSD NVMe 990 Pro de Samsung est une valeur sûre sur le marché, en grande partie en raison de ses performances de haut vol. Le modèle de 1 To avec dissipateur thermique est actuellement disponible à 137,99 euros sur Amazon au lieu de 174,99 euros. On trouve aussi la version sans dissipateur à seulement 89,99 euros.

Si vous souhaitez augmenter la capacitĂ© de stockage trop limitĂ©e de votre PS5, ou tout simplement booster les performances d’un PC trop lent, l’une des meilleures solutions est de miser sur le SSD NVMe Samsung 990 Pro. Il s’agit bel et bien de l’une des meilleures rĂ©fĂ©rences qui existent aujourd’hui sur le marchĂ©, notamment grâce Ă ses vitesses de transfert exceptionnelles. Si vous voulez goĂ»ter Ă sa puissance, sachez que le modèle de 1 To est actuellement proposĂ© Ă moins de 140 euros dans sa version avec dissipateur thermique, et Ă moins de 90 euros dans sa version sans dissipateur thermique.

Ce qu’il faut savoir sur le SSD Samsung 990 Pro

Une vitesse de lecture allant jusqu’Ă 7 450 Mo/s

Un stockage de 1 To

Compatible avec la PS5

Un dissipateur thermique inclus

Initialement affichĂ© Ă 174,99 euros, le SSD Samsung 990 Pro de 1 To avec dissipateur thermique est aujourd’hui disponible Ă 137,99 euros sur Amazon. On trouve aussi la version sans dissipateur Ă seulement 89,99 euros.

Un SSD hyper vĂ©loce…

Le SSD NVMe M.2 Samsung 990 Pro est tout simplement l’un des modèles en interface PCIe 4.0 les plus rapides du marchĂ©. Il n’y a qu’Ă voir ses vitesses de transfert : son dĂ©bit de lecture peut grimper jusqu’Ă 7 450 Mo/s tandis que son dĂ©bit d’Ă©criture peut aller jusqu’Ă 6 900 Mo/s. C’est bien plus que la majoritĂ© des SSD du secteur. La marque annonce mĂŞme que ses vitesses de lecture/Ă©criture alĂ©atoires sont 40 % et 55 % plus rapides que celles du 980 Pro, c’est dire. InstallĂ© dans un PC, ce SSD garantit une belle rĂ©activitĂ© et une rapiditĂ© assurĂ©e dans le montage vidĂ©o, la conception 3D ou encore le gaming.

Côté capacité de stockage, vous pourrez bénéficier de 1 000 Go, soit 1 To. De quoi stocker une assez grosse quantité de jeux, par exemple : si vous souhaitez installer le SSD dans une PS5, dont le stockage natif s’élève à « seulement » 667 Go, vous pourrez par exemple enregistrer 20 titres supplémentaires de 50 Go ou 10 de 100 Go. Et en prime, vous profiterez évidemment de temps de chargement réduits et de lancements plus rapides.

… taillĂ© pour la PS5

Si le SSD Samsung 990 Pro a toute sa place dans les entrailles d’un PC, il rĂ©pond surtout Ă toutes les exigences de Sony concernant les SSD adaptĂ©s Ă sa PS5. Le constructeur de la console impose des dĂ©bits d’au moins 5 500 Mo/s pour un fonctionnement correct. Avec ses 7 450 Mo/s, le Samsung 990 Pro est donc largement lĂ©gitime. Pour l’installer sans difficultĂ©, vous pourrez d’ailleurs vous rĂ©fĂ©rer Ă cet article, qui vous expliquera pas Ă pas comment faire pour ne pas vous louper.

Enfin, si ce SSD est dotĂ© d’un contrĂ´leur avec un revĂŞtement en nickel qui va rĂ©guler la chaleur, ce dernier est aussi et avant tout Ă©quipĂ© d’un dissipateur thermique. Cet Ă©lĂ©ment est plus que recommandĂ© dans une PS5 pour Ă©viter tout phĂ©nomène de surchauffe, qui pourrait diminuer drastiquement les performances de la machine. Ce dissipateur va Ă©vacuer bien plus facilement la chaleur, tandis que le contrĂ´leur seul pourrait brider les performances du SSD afin que sa tempĂ©rature interne baisse.

