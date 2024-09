Le prix du Google Pixel 8 Pro baisse de façon inédite pendant les French Days

Pour les personnes qui ont besoin d’un excellent photophone tout en profitant d’une bonne expérience logicielle et pour un bon moment, le Pixel 8 Pro de Google reste un bon candidat. Aujourd’hui, son prix est en forte en baisse : 749 euros au lieu de 1 099 euros au lancement.

Les nouveaux Google Pixel 9 et 9 Pro ont pris la relève et présentent désormais ce qui se fait de mieux du côté de la firme Mountain View. Le Pixel 8 Pro n’en reste pas moins intéressant, surtout maintenant que le prix baisse de 350 euros par rapport à la sortie l’année dernière. Encore une fois, merci les French Days !

En quoi le Google Pixel 8 Pro est intéressant ?

Un design avec un dos mat très réussi et un écran bien calibré

Des photos de grande qualité

Les fonctionnalités IA et les 7 ans de mise à jour OS

Au lieu de 1 099 euros au lancement, mais maintenant officiellement vendu à 999 euros par la marque, le Google Pixel 8 Pro est actuellement encore moins cher aujourd’hui chez la Fnac et Darty : seulement 749 euros.

On trouve aussi la version 512 Go à 893 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Google Pixel 8 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un smartphone bien soigné

Avec son dos mat, ses bords fins, l’écran plat en façade et ses bordures égales, le design du Pixel 8 Pro est un presque sans faute. Malgré ses dimensions généreuses, il peut être tenu en main plusieurs heures sans sentir de gêne (je n’ai pourtant pas de grandes mains).

Il propose le même format et la même taille d’écran que son prédécesseur, avec une dalle Oled en définition QHD+ (sans oublier le taux de rafraichissement à 120 Hz) mesurant 6,7 pouces.

Une partie photo bien fournie, et aussi logicielle

À l’arrière, on trouve une seule bulle qui abrite trois appareils photo. Il reste toujours un des meilleurs photophones du marché : téléobjectif, mode portrait, stabilisation en vidéo efficace, sans compter les options de retouche à notre disposition, comme la Gomme Magique améliorée et le mode Meilleure Prise.

Équipé de la puce Tensor 3 de Google, l’appareil accuse un retard certain par rapport à la concurrence et quelques épisodes de chauffe. Heureusement, la « Pixel Experience » et Android 14 rattrape le tout. Elle est particulièrement fluide et très agréable. Il dispose même de sept années de mises à jour majeures ainsi que sept années de mises à jour de sécurité. Ce qui veut dire qu’il recevra Android 21 en 2030 !

Enfin, l’autonomie du téléphone de Google vous assure une journée d’utilisation. Attention toutefois, sur les applications gourmandes, le smartphone baisse très vite. Quant à la charge, elle est tout sauf rapide et le chargeur n’est pas fourni.

Plus d’informations dans notre test complet sur le Google Pixel 8 Pro.

Vous souhaitez comparer le Google Pixel 8 Pro avec d’autres produits de la même catégorie ? Nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs smartphones pour la photo du moment.

Les French Days 2024 avec Frandroid

La deuxième édition des French Days pour l’année 2024 durera toute une semaine pour se clôturer le dernier jour du mois de septembre. Dès maintenant, plusieurs e-commerçants ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures promotions.

Les French Days par marchands

Les French Days par catégories

Et, pour vraiment ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin ne rien rater des offres que nous recommandons :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.