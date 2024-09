Samsung Galaxy Watch 6 : remplacée, mais toujours recommandable, surtout à moitié prix pendant les French Days

La Samsung Galaxy Watch 6 a récemment été remplacée par sa successeure, la Galaxy Watch 7. Pourtant, la première reste encore aujourd’hui une bonne montre connectée, et elle a en plus l’avantage d’avoir vu son prix baisser au fil des mois. Pendant les French Days, elle est d’ailleurs proposée à 164 euros au lieu de 319 euros chez Cdiscount.

C’est lors du Samsung Galaxy Unpacked 2024, qui a eu lieu en juillet dernier, que la marque sud-coréenne a dévoilé sa nouvelle Samsung Galaxy Watch 7. Si cette dernière ne manque pas d’atouts, elle a tout de même obtenu une moins bonne note lors de notre test que sa prédécesseure, la Samsung Galaxy Watch 6. Cette dernière vaut d’ailleurs toujours autant le détour grâce à sa bonne fiche technique, et elle est même encore plus recommandable quand son prix dégringole, comme pendant ces French Days.

Les points forts de la Samsung Galaxy Watch 6

Des finitions soignées

Un écran de bonne qualité

Des fonctions sport et santé complètes

Auparavant affichée à 319 euros, la Samsung Galaxy Watch 6 (40 mm) est aujourd’hui disponible en promotion à 164 euros chez Cdiscount grâce à une réduction et au code promo 15DES129.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Samsung Galaxy Watch 6. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée toujours aussi soignée

La Samsung Galaxy Watch 6 est une montre connectée qui présente des lignes plus futuristes et modernes, tout en rondeurs, que la Galaxy Watch 6 Classic, plus élégante. D’ailleurs, contrairement à cette dernière, la Galaxy Watch 6 est dénuée de la fameuse lunette rotative qui rognait sur l’écran de la Classic. On a donc droit à une dalle bien plus présente, d’autant plus que les bordures qui l’encadrent sont bien plus réduites que celles que l’on trouve sur la Galaxy Watch 5. Autre atout de son design : son design en aluminium, qui offre une légèreté appréciable, même si l’acier inoxydable du modèle Classic promet une plus grande robustesse.

Concernant cet écran, plus précisément, le modèle 40 mm intègre une dalle Amoled de 1,31 pouce, avec Always-On évidemment, et qui présente une luminosité maximale de 2000 cd/m², comme Apple Watch Ultra, ce qui est plutôt rare sur le marché. Côté interface, la montre est équipée de One UI Watch 5, basée sur Wear OS 4, et met à disposition une grande variété d’applications avec le Play Store. En revanche, dommage que la montre ne soit pas compatible avec les iPhone… Concernant sa puce Exynos W930, celle-ci garantit une belle fluidité.

Taillée pour le suivi de la santé

Sur le plan du suivi de la santé, la Samsung Galaxy Watch 6 ne démérite pas et embarque une foule de capteurs lui permettant notamment de mesurer la fréquence cardiaque en continu, la saturation pulsée en oxygène dans le sang, le niveau de stress, la qualité du sommeil ou encore la température de l’utilisateur pendant la nuit. Les détenteurs d’un smartphone Samsung auront aussi droit à l’électrocardiogramme et à la prise de tension. La montre intègre même un capteur de température infrarouge, qui prédirait l’arrivée des règles en se basant sur l’augmentation sensible de la température cutanée pendant le sommeil. Attention, il s’agit là d’un simple indicateur.

Côté sport, la montre reconnaît 90 activités sportives et donne même la possibilité de personnaliser ses entraînements. On peut aussi compter sur un suivi GPS plutôt efficace. Enfin, pour ce qui est de son autonomie, la Samsung Galaxy Watch 6 en version 44 mm peut atteindre les deux jours d’utilisation, avec un usage modéré. On doit donc s’attendre à moins pour le modèle de 40 mm, ce qui est un peu décevant.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de la Samsung Galaxy Watch 6.

