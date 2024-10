La Nvidia GeForce RTX 4080 Super veut donner des ailes à votre PC grâce à cette offre

Votre PC gamer a du mal Ă faire tourner les jeux les plus rĂ©cents ? Si votre configuration le permet, Ă©quipez-le d’une carte graphique haut de gamme PNY RTX 4080 Super que vous retrouvez en promotion Ă moins de 1000 euros chez Amazon.

Une bonne carte graphique comme celle-ci, ça a un coĂ»t. La PNY GeForce RTX 4080 SUPER 16GB VERTO Overclocked Triple Fan DLSS 3 (oui, c’est son nom complet) fait briller vos jeux de mille feux avec des effets de ray tracing et du DLSS 3 Ă foison pour vivre des expĂ©riences gaming comme nulle part ailleurs. Aujourd’hui, on la trouve Ă moins de 1 000 euros grâce Ă cette offre Amazon.

Les avantages de la PNY GeForce RTX 4080 Super

Vous profitez de la technologie Nvidia DLSS 3

Peut supporter de la 4K Ă 240 Hz et de la 8K Ă 60 Hz

Compatible HDR et Gaming VRR

Hors promotion, la PNY GeForce RTX 4080 Super coûte normalement 1099,99 euros, mais Amazon propose en ce moment cette crate graphique très performante à 999 euros.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant la RTX 4080 Super. Le tableau s’actualise automatiquement.

Des performances boostées pour des jeux fluides et réalistes

ÉquipĂ©e de l’architecture NVIDIA Ada Lovelace, La GeForce RTX 4080 Super graphique propose des performances haut de gamme. Grâce Ă ses 10240 cĹ“urs CUDA, ses 16 Go de mĂ©moire GDDR6X ultra-rapide et ses frĂ©quences de 2565 MHz en boost, la RTX 4080 SUPER est taillĂ©e pour faire tourner les jeux les plus exigeants. Vous pourrez profiter du ray tracing, mĂŞme en haute rĂ©solution, tout en maintenant des frĂ©quences d’images Ă©levĂ©es grâce Ă la technologie DLSS 3.

Si vous ĂŞtes crĂ©ateur de contenu, vous allez adorer l’accĂ©lĂ©ration des flux de travail qu’apporte la RTX 4080 SUPER. Ses cĹ“urs Tensor de 4ᵉ gĂ©nĂ©ration et ses cĹ“urs RT de 3ᵉ gĂ©nĂ©ration permettent de bĂ©nĂ©ficier d’une rapiditĂ© inĂ©galĂ©e pour les tâches liĂ©es Ă l’IA ou au rendu graphique. Les utilisateurs de logiciels comme Blender, Adobe Premiere Pro ou encore DaVinci Resolve pourront enfin dire adieu aux temps de rendu interminables.

Un compromis entre puissance et accessibilité

Cependant, toutes ces performances ont un prix, que ce soit en termes de coût ou d’énergie. La RTX 4080 SUPER a un TDP de 320 W, ce qui n’est pas négligeable, et il est recommandé de disposer d’une alimentation de 750 W minimum pour éviter tout risque de surchauffe. De plus, ses dimensions généreuses (13,4 x 5,67 x 2,42 pouces) occupent pas moins de 3 slots dans votre boîtier, ce qui peut poser problème dans les configurations les plus compactes.

CĂ´tĂ© connectique, cette carte est Ă©quipĂ©e de trois DisplayPort 1.4a et d’un HDMI 2.1, vous permettant d’afficher des rĂ©solutions allant jusqu’à 8K Ă 60 Hz ou 4K Ă 240 Hz. Elle prend Ă©galement en charge le VRR (variable refresh rate) pour un gaming ultra-fluide. Que vous soyez sur un setup multi-Ă©crans ou que vous visiez une expĂ©rience en rĂ©alitĂ© virtuelle, cette carte est parĂ©e Ă toute Ă©ventualitĂ©.

Pour en apprendre plus sur la carte graphique RTX 4080 Super, vous pouvez consulter son test complet juste ici.

Le prix de la PNY GeForce RTX 4080 vous semble encore un peu trop Ă©levĂ© ? DĂ©couvrez d’autres cartes graphiques dans notre guide comparatif des meilleurs GPU Nvidia et AMD du moment.

